Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Транспорт
Nazigul Jusupova

Сервисы кикшеринга рассказали о росте спроса на аренду электросамокатов в России в пять-шесть раз за первое полугодие Статьи редакции

Компании, пользуясь случаем, расширяют свои парки, но они могут столкнуться с проблемой утилизации аккумуляторов, считают эксперты.

  • Спрос на кикшеринг в России в этом сезоне стремительно вырос, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка. Популярность самокатов компании объясняют удобством и возможностью соблюдать социальную дистанцию.
  • В Urent сообщили, что пользователи компании ежемесячно совершают несколько миллионов поездок, а в первые выходные августа число поездок выросло на 531% год к году. В сервисе lite от каршеринга YouDrive сообщили о росте на 30% в июле, в первом полугодии транзакции увеличились в пять раз.
  • Но при этом сервисы отмечают нехватку самокатов. По словам гендиректора Urent Николая Богатищева, число клиентов кикшеринга за первое полугодие выросло в пять раз и превысило 10 млн, а общее число самокатов в сервисах кикшеринга — всего 120 тысяч.
  • По данным «Ъ», компании расширяют парк. За первое полугодие Whoosh увеличила его с 10 тысяч до 45 тысяч. По данным «М.Видео-Эльдорадо», в число наиболее популярных брендов самокатов вошли IconBIT, Kugoo, Ninebot by Segway, чьи самокаты закупают Urent, Whoosh, lite и «Яндекс Go». При сохранении такого тренда у сервисов есть все шансы окупить свои вложения уже в этом году, считает аналитики Эльдар Муртазин.
  • Также, по его словам, из-за расширения парка самокатов могут возникнуть проблемы с утилизацией их литиевых аккумуляторов. Такие фабрики есть в Китае, а утилизация каждого аккумулятора может стоить около 18 тысяч рублей.

  • По словам директора автомобильной практики PwC в России Виктории Синичкиной, рост рынка может ограничить регулирование. В июне власти Москвы подготовили правила для арендованных электросамокатов, по которым скорость ограничат до 25 км/ч. В некоторых районах ограничили скорость арендованных электросамокатов до 10 км/ч.

#новости #кикшеринг

1090 просмотров
26 26 комментариев
6
{ "author_name": "Nazigul Jusupova", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043a\u0438\u043a\u0448\u0435\u0440\u0438\u043d\u0433"], "comments": 26, "likes": 6, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "transport", "id": 282219, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Mon, 16 Aug 2021 09:18:35 +0300", "is_special": false }
(function(w, d, id) { var h = 5000; var a = d.querySelector('#volvo-head'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); var i = []; if (a && b) { a.style.display = 'block'; startSlideShow(); } var c = 0; var id = 0; function startSlideShow() { i = [].slice.call(a.querySelectorAll('.volvo-head__text span')); nextSlide(); }; function changeSlide() { var p = c; c += 1; if (c >= i.length) { c = 0; } if (i[p]) { i[p].classList.remove('volvo-head__active'); } if (i[c]) { i[c].classList.add('volvo-head__active'); } }; function nextSlide() { id = setTimeout(function() { var a = d.querySelector('#volvo-head'); if (a) { changeSlide(); nextSlide(); } }, h); }; }(window, document, 137185));
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
26 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Амбиент Музыкантов

6

Опять нарвусь на бан, но меня эти электросамокатчики люто бесят. Дико подгорает у меня, да. Мало было велосипедистов, которые по тротуарам рассекают, теперь и этих сволочей развелось. Постройте себе электросамокатную трассу и там носитесь сколько угодно.

А ещё эти самокаты теперь раскиданы всюду, даже прямо на остановках стоят. Странно, что бомжи их ещё не догадались дербанить.

Ответить

Даниил В

Амбиент
–14

Мы должны строить? Постройте себе отдельную тропинку и ходите там. А по широкому тротуару будем мы гонять.
Не, я, как самокатолюбитель, стараюсь ездить аккуратно и ни в кого не врезаюсь. Но пешеходы похожи на стадо баранов, которым "по" вообще на все. Звонишь-звонишь, а они стоят, как вкопанные. Или вдвоем занимают обе стороны тротуара, или уступают дорогу, но почему-то в самую не логичную сторону.
Короче, нужны дорожки, а строить их должен Собакин

Ответить

Евгений Трифонов

Даниил
13

Но пешеходы похожи на стадо баранов. Звонишь-звонишь, а они стоят, как вкопанные

Вообще-то даже сами самокатные компании объясняют, что сигналить пешеходам на тротуаре неправильно. Но тут, говоря вашим языком, самокатчики похожи на стадо баранов: объясняешь-объясняешь, а они сигналят.

Ответить

Шахматный кот

Даниил
10

 Мы должны строить? Постройте себе отдельную тропинку и ходите там.

Уже. Эта тропинка называется тротуар, где приоритет у пешехода.

 Но пешеходы похожи на стадо баранов, которым "по" вообще на все. Звонишь-звонишь, а они стоят, как вкопанные. Или вдвоем занимают обе стороны тротуара, или уступают дорогу, но почему-то в самую не логичную сторону.

Потому что они находятся на своей территории. Пешеход не выходит на проезжую часть жаловаться, что автомобили перед ним не расступаются, когда он/она изволит звонить и махать руками.

Ответить

Борис Б

Шахматн…
1

Даже находясь на своей территории, не стоит создавать неудобства встречным пешеходам и пешеходам, которые идут быстрее, но не могут обойти.

Сколько раз был в ситуации, когда семейка прет прямо на тебя, не соизволив даже сделать вид, что сдвигаются вбок, для того, чтобы разойтись. Бесит такое наплевательское отношение к другим.

Ответить

Себастиан Перейра

Даниил
8

я хоть и сам пользуюсь самокатом, но если ты звонишь пешеходам на тротуаре в спину, то ты пидор

Ответить

Андрей Деревянко

Даниил
0

Ты кому сигналишь дядя? (с)
У пешехода приоритет, фигли ему сигналить?
В последней фразе раскрывается и становится понятным мышление тех, кто сигналит в спины:) Мне все должны, а пока разойдись

Ответить

Амбиент Музыкантов

Даниил
0

С тобой всё ясно. Типичный электросамокатчик.

Ответить

Роман Аванесов

6

Надеюсь, власти Москвы видя, как развивается кикшеринг, будут активнее расширять инфраструктуру для самокатов. Делить тротуары с самокатчиками/доставщиками на великах очень некомфортно. 

Ответить

nochnoy.ru

Роман
0

Там триллионы тратить придётся. Даже тротуары очень часто непригодны для великов, иногда даже люди не могут разойтись. На мосты с великом хрен заберёшься - очень часто единственный вариант тащить велик по лестнице на мост. С самокатом это вообще весело будет. На юге Москвы полно таких мест. Так что проблема - огромна.

Ответить

Макс Номакс

nochnoy.ru
0

Триллионы уже тратят. Так хоть плитку перестанут перекладывать каждый год и делом займутся.

Ответить

Большой жёлтый робот

3

считает бог аналитики Эльдар Муртазин.

Ответить

Борис Б

Большой
2

Ведущий аналитик мобайл рисерч групп, имени самого себя

Ответить

Павел Воронов

Большой
1

Тонко

Ответить

Михаил Синицын

3

Продам самокат.

Ответить

Mariya Ky

Михаил
0

Я просто разместил объяву)

Ответить

Селиверстов Александр

2

Охреневший кикшеринг Карусель занимает велосипедные парковки у магазинов и людям просто стало некуда ставить велики у супермаркетов. 

Ответить

Dmitri Petrov

0

.. Самокат для подростков и желающих рулить самостоятельно.. Я лично лучше на такси посижу.. Да своими делами позанимаюсь, чем трястись да ямки выглядывать

Ответить

Радмир Айташев

0

Первое полугодие - рост, а второе - падение, ибо для самоката нужна твердая поверхность, температурный режим (аккумуляторы теряют емкость при низких температурах), да и передвигаться, когда в «ветер в харю» в минус 15 - то ещё удовольствие… Зиму никто не отменял, даже тепловики уже смирились что она приходит каждый год ☃️

Ответить

Евгений Трифонов

Радмир
1

Но ведь основная часть зимы приходится на первое полугодие 🤔

Ответить

Даниил В

Радмир
0

В Москве -15 три, может четыре, недели в году. В остальное время ездить на самокате комфортно

Ответить

Борис Б

Даниил
0

В любом случае, не рискнул бы ездить зимой на самокате. Да их, вроде, на зиму убирают.

Ответить

Шахматный кот

Радмир
0

 Первое полугодие - рост, а второе - падение, ибо для самоката нужна твердая поверхность, температурный режим (аккумуляторы теряют емкость при низких температурах), да и передвигаться, когда в «ветер в харю» в минус 15 - то ещё удовольствие

Сравнение год-к-году. 🤦‍♂️

Ответить

Антон Решеткин

1

Так вот почему так популярен кикшуринг при кикшеринге 😂 (кикшуринг стрпховка от самокатчиков от Манго)

Ответить

Gleb Tyutikov

0

Скоро для всех кикшерингов: тех.осмотры, гос. регистрационные номера, мед. освидетельствование клиентов перед поездкой, дорожный сбор, утилизационный сбор, права по подкатегории А и свое ГИБДД на самокатах с мигалками.

Ответить

Stan Teem

0

Ну, вообще проблема утилизации аккумов для нас остро встанет в ближайшие десятилетия. Технологий полной утилизации и переработки нет и ближайшее время не предвидится, а все радостно прыгают на электротягу думая что это экологично. Это проблема, конечно. 

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 26 комментариев
Транспорт
Nazigul Jusupova
Сервисы кикшеринга рассказали о росте спроса на аренду электросамокатов в России в пять-шесть раз за первое полугодие Статьи редакции

Компании, пользуясь случаем, расширяют свои парки, но они могут столкнуться с проблемой утилизации аккумуляторов, считают эксперты.

26 26 комментариев
6
Личный опыт
Сияние Заката
Авито блокирует аккаунт

Сама история написана только для привлечения внимания авито

0 Обсудить
1
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Zaycev.net
17 лет ресурсу Zaycev.net

12 августа исполнилось 17 лет одному из первых музыкальных ресурсов России ZAYCEV.NET.

2 2 комментария
2
Личный опыт
aim digital
От сайтов за 10 тысяч до федеральных и зарубежных брендов: как создавалось и росло брянское digital-агентство aim

Основатель и CEO компании Андрей Минин — о детском увлечении, которое выросло в бизнес, продуктовом подходе и желании изменить рунет.

1 1 комментарий
Медиа
Таня Боброва
«Кинопоиск HD» и Netflix увеличили доли на рынке видеосервисов в России по итогам полугодия — Telecom Daily Статьи редакции

При этом Netflix — единственный, кто активно увеличивает выручку и сохраняет высокий чек.

Telecom Daily
41 41 комментарий
18
Evrone
Как митапы помогают Evrone строить профессиональное сообщество

Митапы — неформальные встречи профессионалов, в этом их ценность. В непринуждённой обстановке участники митапов знакомятся и обмениваются идеями, здесь рождается сотрудничество, партнёрство и даже дружба. Для IT-компаний митапы важный инструмент продвижения, поиска партнёров и клиентов, обучения и многого другого.

0 Обсудить
1
Финансы
Алиф
Как стать финтех-лидером за 7 лет. Журнал CEO Today выпустил интервью с председателем «Алиф Банка»

Абдулло Курбанов, соучредитель Алифа, поделился тем, как создавалась и росла компания, рассказал об ошибках, победах, миссии и главной цели - стать первым в мире “единорогом” исламского финтеха.

Абдулло Курбанов
1 1 комментарий
3
CloudPayments
Регионы России обогнали Москву по щедрости чаевых

Рассказываем, как россияне поддерживали словом и рублем курьеров и официантов этим летом и какие регионы оказались более щедрыми.

7 7 комментариев
4
Маркетинг
Валерия Лисс
Что триггерит любую аудиторию

Зацеп на аудиторию - это триггер, крючок, который привлекает внимание. Зацепом может выступать личные качества человека, стиль мышления, внешность, род деятельность. Это зацеп изнутри - наружу.

0 Обсудить
Трибуна
Daniil Khanin
Новый взгляд на финансовое моделирование. ueCalc

Уже 4 года я продвигаю инструменты для работы с финансовыми моделями и юнит-экономикой. Сегодня я хочу рассказать о новой версии калькулятора ueCalc.

0 Обсудить
М.Видео-Эльдорадо
Подкаст М.Видео-Эльдорадо про мемы в ИТ вышел в топ Яндекс.Музыки и Apple
1 1 комментарий
0
Больше статей
null