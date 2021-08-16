Сервисы кикшеринга рассказали о росте спроса на аренду электросамокатов в России в пять-шесть раз за первое полугодие Статьи редакции
Компании, пользуясь случаем, расширяют свои парки, но они могут столкнуться с проблемой утилизации аккумуляторов, считают эксперты.
- Спрос на кикшеринг в России в этом сезоне стремительно вырос, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка. Популярность самокатов компании объясняют удобством и возможностью соблюдать социальную дистанцию.
- В Urent сообщили, что пользователи компании ежемесячно совершают несколько миллионов поездок, а в первые выходные августа число поездок выросло на 531% год к году. В сервисе lite от каршеринга YouDrive сообщили о росте на 30% в июле, в первом полугодии транзакции увеличились в пять раз.
- Но при этом сервисы отмечают нехватку самокатов. По словам гендиректора Urent Николая Богатищева, число клиентов кикшеринга за первое полугодие выросло в пять раз и превысило 10 млн, а общее число самокатов в сервисах кикшеринга — всего 120 тысяч.
- По данным «Ъ», компании расширяют парк. За первое полугодие Whoosh увеличила его с 10 тысяч до 45 тысяч. По данным «М.Видео-Эльдорадо», в число наиболее популярных брендов самокатов вошли IconBIT, Kugoo, Ninebot by Segway, чьи самокаты закупают Urent, Whoosh, lite и «Яндекс Go». При сохранении такого тренда у сервисов есть все шансы окупить свои вложения уже в этом году, считает аналитики Эльдар Муртазин.
- Также, по его словам, из-за расширения парка самокатов могут возникнуть проблемы с утилизацией их литиевых аккумуляторов. Такие фабрики есть в Китае, а утилизация каждого аккумулятора может стоить около 18 тысяч рублей.
По словам директора автомобильной практики PwC в России Виктории Синичкиной, рост рынка может ограничить регулирование. В июне власти Москвы подготовили правила для арендованных электросамокатов, по которым скорость ограничат до 25 км/ч. В некоторых районах ограничили скорость арендованных электросамокатов до 10 км/ч.
Опять нарвусь на бан, но меня эти электросамокатчики люто бесят. Дико подгорает у меня, да. Мало было велосипедистов, которые по тротуарам рассекают, теперь и этих сволочей развелось. Постройте себе электросамокатную трассу и там носитесь сколько угодно.
А ещё эти самокаты теперь раскиданы всюду, даже прямо на остановках стоят. Странно, что бомжи их ещё не догадались дербанить.
Мы должны строить? Постройте себе отдельную тропинку и ходите там. А по широкому тротуару будем мы гонять.
Не, я, как самокатолюбитель, стараюсь ездить аккуратно и ни в кого не врезаюсь. Но пешеходы похожи на стадо баранов, которым "по" вообще на все. Звонишь-звонишь, а они стоят, как вкопанные. Или вдвоем занимают обе стороны тротуара, или уступают дорогу, но почему-то в самую не логичную сторону.
Короче, нужны дорожки, а строить их должен Собакин
Но пешеходы похожи на стадо баранов. Звонишь-звонишь, а они стоят, как вкопанные
Вообще-то даже сами самокатные компании объясняют, что сигналить пешеходам на тротуаре неправильно. Но тут, говоря вашим языком, самокатчики похожи на стадо баранов: объясняешь-объясняешь, а они сигналят.
Шахматный кот
Мы должны строить? Постройте себе отдельную тропинку и ходите там.
Уже. Эта тропинка называется тротуар, где приоритет у пешехода.
Но пешеходы похожи на стадо баранов, которым "по" вообще на все. Звонишь-звонишь, а они стоят, как вкопанные. Или вдвоем занимают обе стороны тротуара, или уступают дорогу, но почему-то в самую не логичную сторону.
Потому что они находятся на своей территории. Пешеход не выходит на проезжую часть жаловаться, что автомобили перед ним не расступаются, когда он/она изволит звонить и махать руками.
Даже находясь на своей территории, не стоит создавать неудобства встречным пешеходам и пешеходам, которые идут быстрее, но не могут обойти.
Сколько раз был в ситуации, когда семейка прет прямо на тебя, не соизволив даже сделать вид, что сдвигаются вбок, для того, чтобы разойтись. Бесит такое наплевательское отношение к другим.
я хоть и сам пользуюсь самокатом, но если ты звонишь пешеходам на тротуаре в спину, то ты пидор
Ты кому сигналишь дядя? (с)
У пешехода приоритет, фигли ему сигналить?
В последней фразе раскрывается и становится понятным мышление тех, кто сигналит в спины:) Мне все должны, а пока разойдись
Надеюсь, власти Москвы видя, как развивается кикшеринг, будут активнее расширять инфраструктуру для самокатов. Делить тротуары с самокатчиками/доставщиками на великах очень некомфортно.
Там триллионы тратить придётся. Даже тротуары очень часто непригодны для великов, иногда даже люди не могут разойтись. На мосты с великом хрен заберёшься - очень часто единственный вариант тащить велик по лестнице на мост. С самокатом это вообще весело будет. На юге Москвы полно таких мест. Так что проблема - огромна.
Триллионы уже тратят. Так хоть плитку перестанут перекладывать каждый год и делом займутся.
считает бог аналитики Эльдар Муртазин.
Продам самокат.
Охреневший кикшеринг Карусель занимает велосипедные парковки у магазинов и людям просто стало некуда ставить велики у супермаркетов.
.. Самокат для подростков и желающих рулить самостоятельно.. Я лично лучше на такси посижу.. Да своими делами позанимаюсь, чем трястись да ямки выглядывать
Первое полугодие - рост, а второе - падение, ибо для самоката нужна твердая поверхность, температурный режим (аккумуляторы теряют емкость при низких температурах), да и передвигаться, когда в «ветер в харю» в минус 15 - то ещё удовольствие… Зиму никто не отменял, даже тепловики уже смирились что она приходит каждый год ☃️
Шахматный кот
Первое полугодие - рост, а второе - падение, ибо для самоката нужна твердая поверхность, температурный режим (аккумуляторы теряют емкость при низких температурах), да и передвигаться, когда в «ветер в харю» в минус 15 - то ещё удовольствие
Сравнение год-к-году. 🤦♂️
Так вот почему так популярен кикшуринг при кикшеринге 😂 (кикшуринг стрпховка от самокатчиков от Манго)
Скоро для всех кикшерингов: тех.осмотры, гос. регистрационные номера, мед. освидетельствование клиентов перед поездкой, дорожный сбор, утилизационный сбор, права по подкатегории А и свое ГИБДД на самокатах с мигалками.
Ну, вообще проблема утилизации аккумов для нас остро встанет в ближайшие десятилетия. Технологий полной утилизации и переработки нет и ближайшее время не предвидится, а все радостно прыгают на электротягу думая что это экологично. Это проблема, конечно.
Компании, пользуясь случаем, расширяют свои парки, но они могут столкнуться с проблемой утилизации аккумуляторов, считают эксперты.
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