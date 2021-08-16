ГИБДД стала использовать дроны для выявления нарушений ПДД в 17 регионах России Статьи редакции
Их используют для выявления правонарушений, связанных с выездом на встречную полосу и пересечения дорожной разметки.
По информации ведомства, беспилотники применяются в Москве, в республиках Татарстан, Удмуртия, Адыгея, Бурятия и Ингушетия, в Забайкальском, Краснодарском, Красноярском и Пермском краях, а также Амурской, Воронежской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Свердловской и Тюменской областях. Об этом пишет ТАСС.
Дроны используют на аварийно-опасных участках дорог, где отсутствуют автоматические комплексы фотовидеофиксации. Там, где применяется дрон, находится наряд ДПС, которому передаются данные о правонарушениях.
В ведомстве уточнили, что водителей оповещают о контроле участков дорог с помощью беспилотников через СМИ. На некоторых участках могут установить информационные щиты — такое решение принимают совместно с региональными и местными властями, а также владельцами дорог.
МВД рассказало, что в 2020 году в Краснодарском крае на рейдах с участием дронов сотрудники ДПС составили в отношении водителей 202 административных протокола за выезд на встречную полосу.
Дело в том что камеры у нас ставят не там где участок дороги плохой, а там где он хороший. Так же штрафы у нас существуют не для предотвращения аварий, а для пополнения бюджета. Главное не предупредить, а оштрафовать.
Что только не придумают, чтобы ещё больше штрафов выписывать. А долбарики всякие со 100+ штрафами как катались, так и катаются. И никакие штрафы их не пугают.
проектировщик базы данных, в поле о количестве штрафов заложил всего 3 знака
Типа он был настолько тупой, что не знал про SELECT COUNT ?
Дроны с мигалками, надеюсь 🙃
Ждём стартап= радар-детектор дронов)
Дрон-алкотестер. Предлагает дунуть на ходу.
Интересно, а те операторы дронов имеют все соответствующие лицензии как того просит само государство?)
Радует одно: редкий дрон летает больше 30 мин. А сменных батареек как водится не подвезут)
Вы видимо отстали от жизни.
У нас, в Хабаровском крае, если нужно, чтобы дрон висел в одном месте и на одной высоте, то просто запускают его с кабелем, по которому идет питание.
Так и тут возможно будет, кабель к дрону, дрон над машиной висит, питание от аккума машины. И сутки напролет можно вас штрафовать.
Передвижная вышка...
зачем кабель? есть дроны на бензе которые висят порядком больше получаса, ну и могут быть перезаправлены за пару минут)
таки шо ви начинаете) ми шо будем экономить на безопасности наших дорогих граждан))) стоят они как не особо дорогая машина, впрочем вы правы, конечная цена наверняка как очень дорогая машина)))
Вы говорите об игрушечных квадрокоптерах. У дронов есть самостоятельные силовая установка и дублеры питания
есть дроны на бензине с автономностью несколько часов.
Прекрасно. В Москве бы ещё сделали поскорей, а то жертвы аборта притомили на дорогах.
В Москве ещё цивилизованно по сравнению с тем же Воронежем из статьи
Видел такой щит с уведомлением (там дрон нарисован) слегка за городом.
Где?
В 20-ти минутах от Красноярска. Примерно такой знак:
I want to believe.
Скоро к организации дорожного движения привлекут спец. батальон НЛО.
Я тоже видел. По весне отдыхали в краснодарском крае, где то попадалось на глаза.
Только это не дроны. Дроны запускаются с катапульты и весят несколько тонн. А это игрушечные пластиковые модели на радиоуправлении
Я сам строил эти квадрокоптеры и знаю о чем говорю. Минусуй не минусуй, а это не дрон
Дело лишь в некорректном термине, который пришёл от американских журналистов.
Для всех альтернативно одаренных покажу пример военного дрона
Разница в том что это разный класс ЛА
Можно называть, но это некорректно. Как если вы будете молоком кефир называть, например
Разница: силовая установка, питание, радиоканал, снаряженный вес, дублеры
Если дрон военный, то почему трава рядом не покрашена и поребриков нет?
.. Во радости то у гаишников.. Теперь в кустах не нужно прятаться.. А за тучкой можно 😀.. И ведь выделяют деньги на дронов из бюджета-других ведь проблем уже нет.. Можно ваще линии нарисовать и пусть все по линиям ходят да ездят чуть влево чуть вправо.. ШТРАФ😀свобода блин
Лучше бы наносили точечные удары по обочечникам, шашечникам и прочим мерзавцам
Присылаешь в МВД запись с телефона о нарушении, получаешь "извините, но это несертифицированное оборудование, принять как доказательство не можем". Выпускаешь дроны летать непонятно как — конечно, все по закону, ща обилетим всех
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