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Транспорт
TJ

ГИБДД стала использовать дроны для выявления нарушений ПДД в 17 регионах России Статьи редакции

Их используют для выявления правонарушений, связанных с выездом на встречную полосу и пересечения дорожной разметки.

По информации ведомства, беспилотники применяются в Москве, в республиках Татарстан, Удмуртия, Адыгея, Бурятия и Ингушетия, в Забайкальском, Краснодарском, Красноярском и Пермском краях, а также Амурской, Воронежской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Свердловской и Тюменской областях. Об этом пишет ТАСС.

Дроны используют на аварийно-опасных участках дорог, где отсутствуют автоматические комплексы фотовидеофиксации. Там, где применяется дрон, находится наряд ДПС, которому передаются данные о правонарушениях.

Применение беспилотников наиболее целесообразно для [...] превентивных мер воздействия на участников дорожного движения в целях психологического побуждения к соблюдению правил дорожного движения.

МВД

В ведомстве уточнили, что водителей оповещают о контроле участков дорог с помощью беспилотников через СМИ. На некоторых участках могут установить информационные щиты — такое решение принимают совместно с региональными и местными властями, а также владельцами дорог.

МВД рассказало, что в 2020 году в Краснодарском крае на рейдах с участием дронов сотрудники ДПС составили в отношении водителей 202 административных протокола за выезд на встречную полосу.

#новости #дроны

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58 комментариев
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Андрей Ковалев

14

Дело в том что камеры у нас ставят не там где участок дороги плохой, а там где он хороший. Так же штрафы у нас существуют не для предотвращения аварий, а для пополнения бюджета. Главное не предупредить, а оштрафовать.

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Роман Аванесов

9

Что только не придумают, чтобы ещё больше штрафов выписывать. А долбарики всякие со 100+ штрафами как катались, так и катаются. И никакие штрафы их не пугают. 

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Il Russ

Роман
9

Говорят после 1к штрафов счётчик обнуляется)

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Александр

Il
3

Верно )) Т.к. проектировщик базы данных, в поле о количестве штрафов заложил всего 3 знака

Ответить

Поджог Сараев

Алексан…
0

проектировщик базы данных, в поле о количестве штрафов заложил всего 3 знака

Типа он был настолько тупой, что не знал про SELECT COUNT ?

Ответить

Angel Vivaldi

Алексан…
0

он просто про нормализацию не слышал ((:

Ответить

Локальный Кирилл

Роман
0

Так тоже не плати штрафы и катайся 

Ответить

Александр Дайверов

5

Дроны с мигалками, надеюсь 🙃

Ответить

Il Russ

Александр
0

Синенькие )

Ответить

Gleb Tyutikov

Александр
0

С алкотестерами.

Ответить

Il Russ

2

Ждём стартап= радар-детектор дронов)

Ответить

Gleb Tyutikov

Il
1

Дрон-алкотестер. Предлагает дунуть на ходу. 

Ответить

Il Russ

Gleb
0

Подлетает к окну и проблесковыми просит опустить стекло?) Класс)

Ответить

Marat Biktashev

2

Интересно, а те операторы дронов имеют все соответствующие лицензии как того просит само государство?)

Ответить

Il Russ

Marat
0

Не самим же себе штрафы выписывать) вот лицензия же:

Ответить

Il Russ

0

Радует одно: редкий дрон летает больше 30 мин. А сменных батареек как водится не подвезут)

Ответить

Александр

Il
3

Вы видимо отстали от жизни.
У нас, в Хабаровском крае, если нужно, чтобы дрон висел в одном месте и на одной высоте, то просто запускают его с кабелем, по которому идет питание.
Так и тут возможно будет, кабель к дрону, дрон над машиной висит, питание от аккума машины. И сутки напролет можно вас штрафовать.
Передвижная вышка...

Ответить

Vasiliy Leytman

Александр
1

зачем кабель? есть дроны на бензе которые висят порядком больше получаса, ну и могут быть перезаправлены за пару минут)

Ответить

Il Russ

Vasiliy
0

А ТО а ресурс, гсм? И они стоят как дорогая машина

Ответить

Gleb Tyutikov

Il
1

Я уже вижу, как можно с моточасами злоупотреблять.

Ответить

Vasiliy Leytman

Il
0

таки шо ви начинаете) ми шо будем экономить на безопасности наших дорогих граждан))) стоят они как не особо дорогая машина, впрочем вы правы, конечная цена наверняка как очень дорогая машина)))

Ответить

Il Russ

Александр
0

Не знал. Это хорошая новость. Я думал прям на высоте над дорогой.Я на машине езжу по правилам. Волновался только за мотоцикл )

Ответить

Александр

Il
1

А я вот за свой вездеход волнуюсь.
Дороги, - они такие дороги...

Ответить

Егор Васильев

Il
0

Вы говорите об игрушечных квадрокоптерах. У дронов есть самостоятельные силовая установка и дублеры питания

Ответить

Il Russ

Егор
2

Это вы DJI за игрушки считаете? Наше гибдд покупает только лучшее

Ответить

Егор Васильев

Il
0

Да, это пластиковая игрушка

Ответить

Il Russ

Егор
0

Может. Но штраф придёт настоящий

Ответить

Vasiliy Leytman

Il
1

есть дроны на бензине с автономностью несколько часов.

Ответить

Il Russ

Vasiliy
0

У них ресурс низкий для такой работы.ТО требуется и ГСМ. Электро разумней и дешевле в разы

Ответить

Андрей Ковалев

Il
0

Вот это позитивные Новости 👍

Ответить

Victor Kovalev

1

Прекрасно. В Москве бы ещё сделали поскорей, а то жертвы аборта притомили на дорогах.

Ответить

Пабы старой Руси

Victor
1

В Москве ещё цивилизованно по сравнению с тем же Воронежем из статьи

Ответить

Амбиент Музыкантов

1

Видел такой щит с уведомлением (там дрон нарисован) слегка за городом.

Ответить

Bublikov Anton

Амбиент
0

Где?

Ответить

Амбиент Музыкантов

Bublikov
1

В 20-ти минутах от Красноярска. Примерно такой знак:

Ответить

Gleb Tyutikov

Амбиент
1

I want to believe. 
Скоро к организации дорожного движения привлекут спец. батальон НЛО.

Ответить

Юрий Павшуков

Bublikov
0

Я тоже видел. По весне отдыхали в краснодарском крае, где то попадалось на глаза.

Ответить

Victor Kovalev

1

Куда по встречке, сраный Филимон!

Ответить

Егор Васильев

–3

Только это не дроны. Дроны запускаются с катапульты и весят несколько тонн. А это игрушечные пластиковые модели на радиоуправлении

Ответить

Il Russ

Егор
1

Маленький телефон не телефон ибо маленький? 

Ответить

Егор Васильев

Il
–1

Я сам строил эти квадрокоптеры и знаю о чем говорю. Минусуй не минусуй, а это не дрон

Ответить

Il Russ

Егор
0

Профессиональная деформация -понимаю 

Ответить

Егор Васильев

Il
0

Дело лишь в некорректном термине, который пришёл от американских журналистов. 

Ответить

Il Russ

Егор
4

Дрон это вообще Андрей ласково)

Ответить

Егор Васильев

Il
1

Трутень. Дословный перевод 

Ответить

Егор Васильев

–3

Для всех альтернативно одаренных покажу пример военного дрона

Ответить

Anton Vlasov

Егор
1

Какой же ты душнила. 

Ответить

Il Russ

Егор
0

В чем принципиальное отличие от DJI? В ракетах? Ракеты гибдд не нужны-дороги опустеют и штрафы иссякнут. Накажут их за это

Ответить

Егор Васильев

Il
1

Разница в том что это разный класс ЛА

Ответить

Il Russ

Егор
0

Согласен. Но вы внятно скажите почему дроном малые модели нельзя называть?

Ответить

Егор Васильев

Il
1

Можно называть, но это некорректно. Как если вы будете молоком кефир называть, например

Ответить

Егор Васильев

Il
1

Разница: силовая установка, питание, радиоканал, снаряженный вес, дублеры

Ответить

Il Russ

Егор
0

Это мне понятно. Тесла на батарейках а не на двс , но тоже машина. Подлодки бывают атомные дизельные и с анаэробной установкой. Но их называют подлодка. Мне кажется вы уперлись не туда

Ответить

Gleb Tyutikov

Егор
0

Если дрон военный, то почему трава рядом не покрашена и поребриков нет?

Ответить

Dmitri Petrov

0

.. Во радости то у гаишников.. Теперь в кустах не нужно прятаться.. А за тучкой можно 😀.. И ведь выделяют деньги на дронов из бюджета-других ведь проблем уже нет.. Можно ваще линии нарисовать и пусть все по линиям ходят да ездят чуть влево чуть вправо.. ШТРАФ😀свобода блин

Ответить

Sokol

0

нужно больше штрафовать, боооольше)

Ответить

Большой жёлтый робот

0

Лучше бы наносили точечные удары по обочечникам, шашечникам и прочим мерзавцам

Ответить

Danil Kuznetsov

0

Присылаешь в МВД запись с телефона о нарушении, получаешь "извините, но это несертифицированное оборудование, принять как доказательство не можем". Выпускаешь дроны летать непонятно как — конечно, все по закону, ща обилетим всех

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