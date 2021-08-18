Тест-драйв нового Genesis G80.

525 просмотров

Экстерьер

Genesis наконец-то определился со своим фирменным стилем. Если прошлые поколения были собраны из заимствований у других брендов, новые модели уже сложнее упрекнуть в схожести с европейскими марками. Появились фирменные черты.

Во-первых, большая хромированная решётка радиатора, заострённая к низу. При внимательном изучении на ней можно рассмотреть три камеры, встроенные в прорези, и пластиковую заглушку, защищающую радар.

Во-вторых — фары, которые представляют собой две тонкие полоски.

Фары умеют автоматически адаптироваться к свету встречных автомобилей

Решение масштабировано и на боковые сигналы.

И на задние фонари.

Сбоку пятиметровый седан напоминает спортивное купе, например Audi 7, с плавными линиями кузова, переходящими в багажник.

Но, судя по всему, индивидуальные черты, которые я обнаружил, пока не работают. Во время тест-драйва от окружающих я всё равно слышал комментарии «Смотри какая “Бентли”». Не ясно, это считать комплиментом или упрёком к узнаваемости.

Салон

В прошлом году я тестировал G90, салон которого мне показался устаревшим и не консистентным — как будто его собирали из деталей разных автомобилей. В G80 таких проблем нет.

По центру — 14,5-дюймовый экран. Самый большой среди тех, что мне попадались на тест-драйв.

Много кожи, дерева и минимум пластиковых деталей.

На первый взгляд даже кажется, что в G80 сложно найти изъяны. Нет марких глянцевых поверхностей, как в Audi, из-за которых приходится перед каждой фотографией натирать салон до блеска. Нет безумных решений с расположением кнопок и переключателей, как в Lexus. Все привычные элементы управления на своих местах, работают ровно так, как ожидаешь.

Беспроводная зарядка

Подушка, чтобы телефон не падал в пространство между центральной консолью и креслом

Разве что кнопка запуска двигателя спрятана на импровизированной деревянной полочке за рулём. Впервые оказавшись в G80, можно не сразу понять, как запустить двигатель.

[{"title":"","author":"","image":{"type":"image","data":{"uuid":"f37c34e3-37ca-5129-ae6f-f16e1a45bbee","width":4490,"height":2473,"size":991173,"type":"jpg","color":"ac8d7c","hash":"","external_service":[]}}},{"title":"","author":"","image":{"type":"image","data":{"uuid":"3c87b4ee-2eed-553f-92f8-c67a8674e268","width":4896,"height":3264,"size":990877,"type":"jpg","color":"191719","hash":"","external_service":[]}}}]

Определённо не понравилось решение с выпирающим из консоли блоком управления климат-контролем — коленка правой ноги периодически неприятно упирается в её острый край.

Ещё несколько противоречивых решений обнаруживаются во время эксплуатации. На центральной панели, под правой рукой, водителя находятся две шайбы: одна для управления интерфейсом, вторая — для переключения режимов коробки передач.

Естественно, периодически рука путает одно с другим и пытается включить заднюю передачу через интерфейс или сменить песню через коробку передач.

Сами шайбы сделаны с вниманием к деталям. Например, та, что отвечает за работу с интерфейсом, сделана из металла и прокручивается с приятным усилием. В её центральной части встроена поверхность для свайпов. Плюс рядом с ней есть кнопки «Назад», «Домой» и «Медиа».

Разнообразие способов взаимодействия с интерфейсом скорее добавляет проблем, чем преимуществ. Дело в том, что ни один из способов не идеален. Например, шайбой удобно быстро «крутить» к элементу меню, перебирая их все по горизонтали, однако с её помощью нельзя быстро перейти к пункту вниз или вверх. Для этого лучше воспользоваться свайпами, но здесь другая проблема — сенсорная поверхность слишком маленькая, поэтому долго работать с ней не получится.

Тач-интерфейс вроде решает все задачи, но до экрана невозможно дотянуться, не оторвав спину от кресла. В итоге каждый раз для любой базовой функции приходится использовать комбинацию из разных инструментов.

Переключение треков реализовано через крутящийся валик — тоже не самое удобное решение.

У кнопок на руле та же проблема, что и с шайбами. Слева и справа находятся абсолютно идентичный набор кнопок и переключателей, которые при этом отвечают за разные действия. Слева — за переключение музыки, справа — за настройки «умных» помощников. Сложно привыкнуть: даже через неделю тест-драйва я на автомате пытался увеличить громкость, добавляя скорость в круиз-контроле.

Несмотря на то, что G80 не самый большой седан в линейке Genesis (есть ещё G90), это не отразилось на функциональности, доступной пассажирам на задних креслах. Здесь всё, как у представительских автомобилей: регулировка, охлаждение, обогрев кресел, а также дисплей, с помощью которого можно управлять музыкой.

Блок управления для пассажиров на задних креслах

Или транслировать изображение с камер — как в самолёте.

Если пространства для ног недостаточно, можно сложить переднее кресло.

Доводчик дверей тоже есть

3D-экран и AR-навигация

Самое интересное в G80 находится на водительском кресле. Машина с помощью камеры, встроенной в приборную панель, умеет отслеживать направление взгляда водителя и на основе этих данных «разделять» изображение, создавая эффект трёхмерного изображения.

У меня не было высоких ожиданий от 3D-экрана — обычно автопроизводители слишком вольно используют термины в своих маркетинговых целях. Но приборная панель G80 впечатлила. При включении интерфейс как будто разделяется на два слоя, которые расположены один под другим.

Хотелось постоянно взаимодействовать с экраном, хотя вариантов кастомизации не так уж и много. Всего три темы оформления, несколько виджетов, которые можно вывести по центру, и всё. Создается ощущение, что интерфейс не пользуется всеми преимуществами, которые даёт объёмное изображение. К сожалению, видео не передает 3D-эффект:

Та же камера, что используется для создания 3D-эффекта, применяется ещё и для отслеживания усталости водителя. Согласно описанию в рекламной брошюре, если глаза во время движения автомобиля начнут слипаться, система издаст громкий звуковой сигнал.

Впрочем, достаточно даже взять руль в верхней части так, чтобы перекрыть запястьем обзор камеры или преградить обзор смартфоном (как я это сделал на видео ниже), и система включит «режим паники».

Бортовой компьютер предлагает еще и AR-навигацию. Правда, работает она только на центральном экране и представляет собой простую анимацию, которая показывается поверх трансляции с камеры. Причем изображение никак не синхронизировано с подсказками на экране, как, например, это реализовано в Mercedes.

Пользоваться ей сейчас ещё неудобно — подсказки скорее путают, чем несут пользу, а постоянная трансляция с камеры под непривычным углом только отвлекает во время движения. Тем более пока автомобиль находился у меня на тесте, появилась поддержка «Яндекс.Карт» в CarPlay, и я в принципе перестал использовать бортовой компьютер автомобиля.

«Умные» помощники

Кажется, инженеры Genesis больше всего переживали об автомобилях, которые находятся в «слепой» зоне. По крайней мере, в машине сделано всё, чтобы исключить опасные ситуации, связанные с перестроением.

Во-первых, при появлении любого авто слева или справа на проекционном экране появляется красный индикатор, предупреждающий о потенциальной опасности.

Проекционный дисплей

Если в этот момент ещё включить сигнал поворота, машина издаст звуковой сигнал. В дополнение на приборной панели появится трансляция с камеры, установленной в зеркало, чтобы водитель лишний раз убедился в безопасности перестроения.

Кстати, в первые несколько дней тест-драйва правая камера иногда отказывалась работать, поэтому вместо картинки на приборной панели показывалось зелёное пятно.

«Умный» круиз-контроль умеет держать дистанцию до впереди идущего автомобиля и поворачивать вместе с дорогой. Зачастую системе достаточно увидеть шов на дороге, чтобы понять распределение по полосам. Единственный минус — это неслаженная работа круиз-контроля с системой удержания полосы.

Включаю поворотник, чтобы перестроиться, плавно смещаюсь в соседнюю полосу, выключаю поворотник, и тут же в дело судорожно вступает система удержания, которая вдруг понимает, что машина едет не в точности между разметкой. Она с усилием пытается зафиксировать машину ровно между разметкой, что нивелирует эффект от плавного перестроения.

Камера обзора «слепых зон»

Самая полезная функция в круиз-контроле, которую стоит внедрить и другим автопроизводителям, — предупреждение о начале движения автомобиля, который находится впереди.

Типичная ситуация в московской пробке: машины двигаются на несколько десятков метров раз в пару минут. Берёшь руки в телефон, чтобы посмотреть что случилось, а в этот момент машина впереди начинает движение. G80 предупреждает, что поток начал движение — в таком случае достаточно нажать на руле одну кнопку, чтобы активировать обратно круиз-контроль.

Парковка без водителя за рулём

Самостоятельной парковкой автомобиля уже сложно удивить, поэтому Genesis предлагает функцию парковки без водителя за рулём. Например, это может пригодиться в тесном паркинге с минимальным расстоянием между машинами — можно заранее выйти из автомобиля, чтобы он самостоятельно заехал на парковочное место.

Звучит просто, но воспользоваться функцией не так уж и просто. Сначала, находясь за рулём, нужно включить режим поиска парковки, затем, как только машина обнаружит подходящее место, выбрать его на экране, поставить машину в режим Parking (не выключать двигатель), выйти с ключом, нажать и держать на ключе кнопку движения.

Машина самостоятельно заедет на место, выровняется, переведёт коробку передач в режим парковки и заглушит двигатель.

За время тест-драйва я не столкнулся с ситуацией, когда система парковки без водителя за рулём мне бы пригодилась. Вероятно, функция может быть актуальна в европейских городах, где сложно найти место для пятиметрового седана, но не в Москве.

Функция работает и в обратном порядке, когда нужно выехать из тесной парковки. Правда, здесь уже речь идёт только о движении вперёд или назад. Сперва нужно нажать и несколько секунд держать на ключе кнопку с иконкой, похожей на «Обновить страницу», как только машина заведётся, нажать кнопку «Вперёд» или «Назад».

Итог для тех, кто смотрел только картинки