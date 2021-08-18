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Транспорт
Филипп Концаренко

3D-экран, парковка без водителя за рулём и AR-навигация Статьи редакции

Тест-драйв нового Genesis G80.

9 9 комментариев
525 просмотров

Экстерьер

Genesis наконец-то определился со своим фирменным стилем. Если прошлые поколения были собраны из заимствований у других брендов, новые модели уже сложнее упрекнуть в схожести с европейскими марками. Появились фирменные черты.

Во-первых, большая хромированная решётка радиатора, заострённая к низу. При внимательном изучении на ней можно рассмотреть три камеры, встроенные в прорези, и пластиковую заглушку, защищающую радар.

Во-вторых — фары, которые представляют собой две тонкие полоски.

Фары умеют автоматически адаптироваться к свету встречных автомобилей

Решение масштабировано и на боковые сигналы.

И на задние фонари.

Сбоку пятиметровый седан напоминает спортивное купе, например Audi 7, с плавными линиями кузова, переходящими в багажник.

Но, судя по всему, индивидуальные черты, которые я обнаружил, пока не работают. Во время тест-драйва от окружающих я всё равно слышал комментарии «Смотри какая “Бентли”». Не ясно, это считать комплиментом или упрёком к узнаваемости.

Салон

В прошлом году я тестировал G90, салон которого мне показался устаревшим и не консистентным — как будто его собирали из деталей разных автомобилей. В G80 таких проблем нет.

По центру — 14,5-дюймовый экран. Самый большой среди тех, что мне попадались на тест-драйв.

Много кожи, дерева и минимум пластиковых деталей.

На первый взгляд даже кажется, что в G80 сложно найти изъяны. Нет марких глянцевых поверхностей, как в Audi, из-за которых приходится перед каждой фотографией натирать салон до блеска. Нет безумных решений с расположением кнопок и переключателей, как в Lexus. Все привычные элементы управления на своих местах, работают ровно так, как ожидаешь.

Беспроводная зарядка
Подушка, чтобы телефон не падал в пространство между центральной консолью и креслом

Разве что кнопка запуска двигателя спрятана на импровизированной деревянной полочке за рулём. Впервые оказавшись в G80, можно не сразу понять, как запустить двигатель.

Определённо не понравилось решение с выпирающим из консоли блоком управления климат-контролем — коленка правой ноги периодически неприятно упирается в её острый край.

Ещё несколько противоречивых решений обнаруживаются во время эксплуатации. На центральной панели, под правой рукой, водителя находятся две шайбы: одна для управления интерфейсом, вторая — для переключения режимов коробки передач.

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Естественно, периодически рука путает одно с другим и пытается включить заднюю передачу через интерфейс или сменить песню через коробку передач.

Сами шайбы сделаны с вниманием к деталям. Например, та, что отвечает за работу с интерфейсом, сделана из металла и прокручивается с приятным усилием. В её центральной части встроена поверхность для свайпов. Плюс рядом с ней есть кнопки «Назад», «Домой» и «Медиа».

Разнообразие способов взаимодействия с интерфейсом скорее добавляет проблем, чем преимуществ. Дело в том, что ни один из способов не идеален. Например, шайбой удобно быстро «крутить» к элементу меню, перебирая их все по горизонтали, однако с её помощью нельзя быстро перейти к пункту вниз или вверх. Для этого лучше воспользоваться свайпами, но здесь другая проблема — сенсорная поверхность слишком маленькая, поэтому долго работать с ней не получится.

Тач-интерфейс вроде решает все задачи, но до экрана невозможно дотянуться, не оторвав спину от кресла. В итоге каждый раз для любой базовой функции приходится использовать комбинацию из разных инструментов.

Переключение треков реализовано через крутящийся валик — тоже не самое удобное решение.

У кнопок на руле та же проблема, что и с шайбами. Слева и справа находятся абсолютно идентичный набор кнопок и переключателей, которые при этом отвечают за разные действия. Слева — за переключение музыки, справа — за настройки «умных» помощников. Сложно привыкнуть: даже через неделю тест-драйва я на автомате пытался увеличить громкость, добавляя скорость в круиз-контроле.

Несмотря на то, что G80 не самый большой седан в линейке Genesis (есть ещё G90), это не отразилось на функциональности, доступной пассажирам на задних креслах. Здесь всё, как у представительских автомобилей: регулировка, охлаждение, обогрев кресел, а также дисплей, с помощью которого можно управлять музыкой.

Блок управления для пассажиров на задних креслах

Или транслировать изображение с камер — как в самолёте.

Если пространства для ног недостаточно, можно сложить переднее кресло.

Доводчик дверей тоже есть

3D-экран и AR-навигация

Самое интересное в G80 находится на водительском кресле. Машина с помощью камеры, встроенной в приборную панель, умеет отслеживать направление взгляда водителя и на основе этих данных «разделять» изображение, создавая эффект трёхмерного изображения.

У меня не было высоких ожиданий от 3D-экрана — обычно автопроизводители слишком вольно используют термины в своих маркетинговых целях. Но приборная панель G80 впечатлила. При включении интерфейс как будто разделяется на два слоя, которые расположены один под другим.

Хотелось постоянно взаимодействовать с экраном, хотя вариантов кастомизации не так уж и много. Всего три темы оформления, несколько виджетов, которые можно вывести по центру, и всё. Создается ощущение, что интерфейс не пользуется всеми преимуществами, которые даёт объёмное изображение. К сожалению, видео не передает 3D-эффект:

Та же камера, что используется для создания 3D-эффекта, применяется ещё и для отслеживания усталости водителя. Согласно описанию в рекламной брошюре, если глаза во время движения автомобиля начнут слипаться, система издаст громкий звуковой сигнал.

Впрочем, достаточно даже взять руль в верхней части так, чтобы перекрыть запястьем обзор камеры или преградить обзор смартфоном (как я это сделал на видео ниже), и система включит «режим паники».

Бортовой компьютер предлагает еще и AR-навигацию. Правда, работает она только на центральном экране и представляет собой простую анимацию, которая показывается поверх трансляции с камеры. Причем изображение никак не синхронизировано с подсказками на экране, как, например, это реализовано в Mercedes.

Пользоваться ей сейчас ещё неудобно — подсказки скорее путают, чем несут пользу, а постоянная трансляция с камеры под непривычным углом только отвлекает во время движения. Тем более пока автомобиль находился у меня на тесте, появилась поддержка «Яндекс.Карт» в CarPlay, и я в принципе перестал использовать бортовой компьютер автомобиля.

«Умные» помощники

Кажется, инженеры Genesis больше всего переживали об автомобилях, которые находятся в «слепой» зоне. По крайней мере, в машине сделано всё, чтобы исключить опасные ситуации, связанные с перестроением.

Во-первых, при появлении любого авто слева или справа на проекционном экране появляется красный индикатор, предупреждающий о потенциальной опасности.

Проекционный дисплей

Если в этот момент ещё включить сигнал поворота, машина издаст звуковой сигнал. В дополнение на приборной панели появится трансляция с камеры, установленной в зеркало, чтобы водитель лишний раз убедился в безопасности перестроения.

Кстати, в первые несколько дней тест-драйва правая камера иногда отказывалась работать, поэтому вместо картинки на приборной панели показывалось зелёное пятно.

«Умный» круиз-контроль умеет держать дистанцию до впереди идущего автомобиля и поворачивать вместе с дорогой. Зачастую системе достаточно увидеть шов на дороге, чтобы понять распределение по полосам. Единственный минус — это неслаженная работа круиз-контроля с системой удержания полосы.

Включаю поворотник, чтобы перестроиться, плавно смещаюсь в соседнюю полосу, выключаю поворотник, и тут же в дело судорожно вступает система удержания, которая вдруг понимает, что машина едет не в точности между разметкой. Она с усилием пытается зафиксировать машину ровно между разметкой, что нивелирует эффект от плавного перестроения.

Камера обзора «слепых зон»

Самая полезная функция в круиз-контроле, которую стоит внедрить и другим автопроизводителям, — предупреждение о начале движения автомобиля, который находится впереди.

Типичная ситуация в московской пробке: машины двигаются на несколько десятков метров раз в пару минут. Берёшь руки в телефон, чтобы посмотреть что случилось, а в этот момент машина впереди начинает движение. G80 предупреждает, что поток начал движение — в таком случае достаточно нажать на руле одну кнопку, чтобы активировать обратно круиз-контроль.

Парковка без водителя за рулём

Самостоятельной парковкой автомобиля уже сложно удивить, поэтому Genesis предлагает функцию парковки без водителя за рулём. Например, это может пригодиться в тесном паркинге с минимальным расстоянием между машинами — можно заранее выйти из автомобиля, чтобы он самостоятельно заехал на парковочное место.

Звучит просто, но воспользоваться функцией не так уж и просто. Сначала, находясь за рулём, нужно включить режим поиска парковки, затем, как только машина обнаружит подходящее место, выбрать его на экране, поставить машину в режим Parking (не выключать двигатель), выйти с ключом, нажать и держать на ключе кнопку движения.

Машина самостоятельно заедет на место, выровняется, переведёт коробку передач в режим парковки и заглушит двигатель.

За время тест-драйва я не столкнулся с ситуацией, когда система парковки без водителя за рулём мне бы пригодилась. Вероятно, функция может быть актуальна в европейских городах, где сложно найти место для пятиметрового седана, но не в Москве.

Функция работает и в обратном порядке, когда нужно выехать из тесной парковки. Правда, здесь уже речь идёт только о движении вперёд или назад. Сперва нужно нажать и несколько секунд держать на ключе кнопку с иконкой, похожей на «Обновить страницу», как только машина заведётся, нажать кнопку «Вперёд» или «Назад».

Итог для тех, кто смотрел только картинки

  • В дизайне появились индивидуальные черты, но окражающие всё равно путают с «Бентли».
  • Большой экран в салоне, качественная сборка и материалы, но есть нарекания к выпирающему блоку управления климатом и интерфейсам управления.
  • Из-за одинаковых кнопок на руле слева и справа для совершенно разных функций постоянно путаешь управление медиа и «умным» круиз-контролем.
  • 3D-экран впечатляет.
  • В G80 сделано всё, чтобы избежать опасных перестроений.
  • «Умный» круиз-контроль конфликтует с системой удержания полосы при перестроении.
  • Режим парковки без водителя работает классно, но я не смог даже создать ситуацию, в которой мне бы это пригодилось.

#тестдрайв #genesis #genesisg80

9 9 комментариев
10
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Evgeniy Prihodko

5

Технологии - это здорово, но внешний вид прямо из 2008 года.

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Game Topia

3

Не цепляет.

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Pavel Loginov

–4

Я что-то не понял... это описание автомобиля, в который нужно заливать топливо, а он потом будет пердеть выхлопом в атмосферу?

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Илья Чирков

Pavel
1

Ну да, пусть лучше попердят в атмосферу где-то там, в странах третьего мира, а в городах будут ездить на электричестве от зарядки до зарядки. Это же сильно лучше для экологии, правда?

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Andrew Freez

Илья
0

ну вообще-то было бы неплохо, но не пердеть в атмосферу а переливать воду или расщеплять атом

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Georgy Uvarov

Илья
0

На самом деле там много вопросов. Добыча лития и прочих редкоземельных металов. Утилизация батарей. Для зарядки батарей тоже нудно сжечь что-то. Вообщем не все так прикольно для экологии. Для экологии хорошо ходить ногами или на велосипеде

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Илья Чирков

0

 В дизайне появились индивидуальные черты, но окражающие всё равно путают с «Бентли».

Да камон, какой Бентли, не льстите себе, все знают, что это солярис на максималках с другим шильдиком.

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Nord ost wind

0

Если расковырять эмблему и внутрь вставить букву B то можно каталась не сильно разбираются в машинах девушек на бентли.
Сам видел такой тюнинг на крайслере

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Dmitriy Entelis

0

Ну такое если честно...
1. Даже на видео на панели приборов видны пиксели. Вживую наверняка выглядит просто ужасно.
2. Автопарковка на видео отвратительная, до бордюра сантиметров 30. Впрочем этим грешат многие. Сравниваю c mb w213 - этот обычно оставляет сантиметров 10 (что тоже такое себе)
3. Цена - конкурирует с немцами...

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