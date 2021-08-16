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Транспорт
Маша Цепелева

Немецкий стартап представил электрическую версию Lada Niva за €20 тысяч Статьи редакции

Schmid GmbH разработал систему Elantrie, которая превращает машины с двигателем внутреннего сгорания в электромобили.

66 66 комментариев
2717 просмотров

Технология Elantrie сокращает расходы на обслуживание машины больше, чем в два раза — владельцы Lada Niva тратят на бензин €3175 (около 274 тысяч рублей) в год, а на электрическую Niva надо около €1174 (около 101 тысячи рублей) по ценам в Германии.

Ёмкость для заряда расположена со стороны багажника Schmid GmbH

Для Elantrie компания использовала аккумуляторы LifePo4 с 9000 циклами зарядки. В компании утверждают, что этого хватит на 25 лет, после остаточная ёмкость сократится до 80%. На одном заряде можно проехать 130-300 км в зависимости от дорожных условий. Бензиновый двигатель в машине заменили на электромотор мощностью 65 кВт (88 л.с.).

Электромотор можно обратно заменить на бензиновый двигатель Schmid GmbH

По данным компании, технология Elantrie делает Lada Niva самым дешёвым электромобилем на рынке — на 150 км тратится примерно 27 кВт, что обходится в €8,1 (около 700 рублей).

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Разработчик технологии, компания Schmid GmbH начала производство электрических Niva, заявку на покупку можно оставить на сайте. Автомобиль стоит €19,9 тысячи (около 1,7 млн рублей). Купить комплекс отдельно пока нельзя.

Электрическая Niva Schmid GmbH

В 2011 году Lada представила электромобиль Ellada по цене около 1 млн рублей. В 2014 году автомобили поступили в продажу, но только для юрлиц — всего 96 автомобилей.

#новость #электромобили #lada

66 66 комментариев
1
13
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66 комментариев
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Kirill Kulagin

8

Штош, мы наконец то узнали сколько стоит избавиться от шумов в трансмиссии нивы...

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Fedor Ko

Kirill
5

Трансмиссия осталась, заменили мотор

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Kirill Kulagin

Fedor
0

У электромобилей как правило одна передача, так что вряд ли...

Ответить

Fedor Ko

Kirill
0

Нет. У теслы нет трансмиссии, но они схитрили, поставили мотор в разы мощнее чем нужно, посчитали что так дешевле чем делать коробку. В качестве бонуса - разгон 3 секунды до сотни. 

Ответить

Kirill Kulagin

Fedor
0

Мир электроавтомобилей мягко говоря немножко шире, чем одна Тесла в вашем представлении...У 150 сильного nissan leaf с одноступенчатым редуктором по вашему тоже схитрили заложив двигатель "мощнее чем нужно" ?) Вы вообще понимаете для чего нужны передачи в двс и почему в них нет надобности на электромобиле ?)

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Fedor Ko

Kirill
0

Да, у ниссана тоже заложили двигатель "мощнее чем нужно". Покажите мне 60-80 сильный мотор без коробки, тогда поверю

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Old Nick

Kirill
3

это вряд ли.  там динамик поставили. будет эмитировать.

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Georgiy Tibua

5

вспомнилась реклама из второй части Назад в Будущее, где вашу обычную тачку можно превратить в летающий электромобиль)

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Dan Abramkin

Georgiy
0

Это следующий этап после электрификации!)

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Алексей Лысенко

4

Для фермеров годная тачка! Тем более экологичную сделали. Немцы молодцы

Ответить

Василий С.

2

я помню как нам про выгоду на газ говорили. про субсидирование на установку ГБО. и что в итоге? а вот что:
ЗЫ. на одной из местных заправок у нас вчера видел 92 бенз по 42 руб. сопоставьте теперь с газом

Ответить

Kirill Kulagin

Василий
0

Газ 40?? Это где такое ?

Ответить

Александр Еремин

Kirill
2

Ну к следующим выборам "кто если не путин" жду 95-й выше 55руб. Москва.

Ответить

Fedor Ko

Алексан…
2

Ставлю на 100. 

Ответить

Isla Bonita

Алексан…
0

заскриншотил)

Ответить

Василий С.

Kirill
1

челяб обл.  картинка обошла уже всю страну, думал многие видели

Ответить

Kirill Kulagin

Василий
0

Ну в Татарстане ещё 27-29 стоит, так что думаю здесь просто ошибка

Ответить

Ли Си Цын

Kirill
3

В Астрахани уже ушел за 30 и начали закрываться заправки :) Ждем транспортного коллапса, потому что 95% маршруток на газу

Ответить

Fedor Ko

Ли
1

Разве у них не осталась возможность перейти на бензин? Обычно оставляют бензиновую систему при переделке. 

Ответить

Kirill Kulagin

Fedor
4

"Разве у людей не осталась возможность покупать пироженные, если хлеб стал для них слишком дорогим?" ))))))

Ответить

Fedor Ko

Kirill
0

Да ладно вам прибеднятся. Перевозчики ухи объелись, не обеднеют за пару дней.

Ответить

Василий С.

Fedor
1

конечно не обеднеют. просто цену за проезд повысят. всегда во всем платит конечный в цепочки. остался последним в ресторане - плати за всех

Ответить

Ли Си Цын

Fedor
0

Разве у них не осталась возможность перейти на бензин?

Конечно осталось. Только вот поднять стоимость проезда придется. А это новый виток срача с администрацией города и отвал еще части перевозчиков с проблемных маршрутов. 

Ответить

Василий С.

Kirill
0

https://www.rbc.ru/business/06/08/2021/610d06959a7947180b906801

Авария на заводе «Газпрома». Что важно знать
Из-за масштабного пожара на газохимическом комплексе «Газпрома» в Новом Уренгое сократились…
www.rbc.ru
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Kirill Kulagin

Василий
1

Ну и какая связь между какой то конкретной ситуацией и реальной средней цены на газ по стране ?

Ответить

Василий С.

Kirill
0

да вы прикалываетесь?)))

Ответить

Kirill

Василий
0

Нет, не прикалываюсь, средняя цена на газ 30 рублей в августе по стране. Если где то конкретно она выше мы же не считаем эту цену средней везде ?? Как если в чукотском округе цена на 92й 60 рублей мы же не считаем эту цену за среднюю по РФ, правда ?? Или вы прикалываетесь?

Ответить

Василий С.

Kirill
0

в каком еще августе? эти события все произошли буквально за последние пару дней. вы там в своей еуропейской части еще просто получаете остаточный газ из трубы. думаете цену снизят после восстановления завода? хохо...
вы просто не поняли.  в челяб обл не было таких цен на топливо и для них это такая же дичь. не нужно упоминать чукотку. в чукотке будет значит около 120 руб

Ответить

Василий С.

Kirill
0

никакой ошибки. горел какойто завод газодобывающий. и списывают якобы на этот факт

Ответить

Александр

Kirill
0

Произошла чудовищная ошибка!

Ответить

Константин Полухтин

1

То есть, трансмиссия больше не будет выть?)))

Ответить

Ar AbduRashid

Константин
4

Будет, иначе она не едет вообще, это фишка нивы.

Ответить

Игорь Ф

Константин
2

с хрена ли она выть не будет когда она участвует после коробки передач и раздает крутящий момент на передний и задний мост. Это вполне возможно но тогда нужно устанавливать несколько электродвигателей.

Ответить

Ли Си Цын

Константин
0

С чего бы? Трансмиссия остается на месте, меняется чисто двигатель, если я правильно понял проект. Вопрос, кстати, как это скажется на жизни коробки и раздатки.

Ответить

Вячеслав Осадчий

1

В Германии кстати любят Ниву, у Ральфа Шумахера есть ))

Ответить

Fedor Ko

Вячеслав
4

В Европе умеют считать деньги, а нива самый дешевый из "настоящих внедорожников"

Ответить

А. С.

Вячеслав
0

Стокгольмский синдром.

Ответить

Dmitry Yashin

Вячеслав
0

Нива - объективно симпатичный внедорожник.

Ответить

Anatoly Yudov

Вячеслав
0

Автоэнтузиасты на западе любят Ниву, потому что кроме неё больше не делают простых честных внедорожников, которые можно самому починить молотком и набором ключей. Им это интересно и увлекательно, типа хобби, а как единственную машину её разумеется никто не рассматривает.

Ответить

Isla Bonita

Anatoly
0

вообще как машину не рассматривают))

Ответить

Маркетологов к стенке

2

Ведровер теперь электрический

Ответить

Fedor Ko

1

700р на 150 км как-то негуманно много. Это по ценам немецкого электричества? 

Ответить

Fedor Ko

Fedor
0

27 кВт час = 150 рублей по тарифам Орловской области. 

Ответить

Раскаяние и Мармелад

Fedor
1

Ну так её и не продают в Орловской области :)

Ответить

Александр Смирнов

0

А с коррозиестойкостью немец что будет делать? С шумом трансмиссии ладно, их можно понять, это напоминает им о грохоте танковых клиньев. Но ржавчина?

Ответить

Isla Bonita

Александр
1

  о грохоте танковых клиньев

о Курской дуге что ли? 😂

Ответить

Fedor Ko

Александр
0

Думаю там не принято ездить на авто по 10 лет. А за 5 лет не сгниёт

Ответить

Bender Rodriguez

Александр
0

так там дороги солью и реагентами не посыпают, может быть и не гниет так сильно + экспортный вариант может быть хорошо обработан антикорозийкой

Ответить

Раскаяние и Мармелад

Александр
0

Экспортные варианты на порядок лучше наших + для европейцев отдать ещё +5-10к евро за "доводку" такой машины до ума это копейки, а ездит она за городом реально очень хорошо, учитывая что за свои копейки у неё даже конкурентов нет.

Ответить

А. С.

0

Мощь👍

Ответить

Антон

0

А УАЗ Патриот на электричестве в Чехии собирают

Ответить

Fedor Ko

Антон
0

Я удивлён почему в России не собирают? Идея "Полный бак за 200 рублей" отлично продаваться будет

Ответить

Ли Си Цын

Fedor
0

Я удивлён почему в России не собирают? Идея "Полный бак за 200 рублей" отлично продаваться будет

На российские пробеги? 

Ответить

Fedor Ko

Ли
0

А что не так с пробегом? У меня работа в 6 км от дома (ЗаМКАД). Дом-работа-магазин 150 км на неделю хватит.

Ответить

Раскаяние и Мармелад

Fedor
0

Ага, а кто при этом бензин будет покупать? Тут как история с автомобилем на воде - сделать можно, но вот выпустить его тебе никто не даст :)

Ответить

Fedor Ko

Раскаян…
0

Значит просрём рынок китайцам. Пытаться закрыться от прогресса можно, но не надолго. 

Ответить

Alex Mont

Fedor
0

Вернее, будем ездить на электромобилях, но втридорога и китайских вместо своих.

Тут где-то недавно слышал, что во Владивостоке уже 80% всех электромобилей в РФ и число растет по экспоненте, ибо ездит дешевле, даже со всеми этими неудобствами типа удлинителя с балкона и тд

Ответить

Alex Mont

Раскаян…
0

Что за автомобиль на воде? 🤔

Ответить

Bender Rodriguez

0

а куда они аккумуляторы поставили? и не повлияло это на смещение центра тяжести?

Ответить

Shlomo Goldenberg

0

Любая дизельная машина с мотором 2.2L расход 5-6 литров. В ценах франции это 1.4 евро за литр = 7 - 8.4 евро. По сути те же деньги. Ну и где тут экономия на электричестве? 

Ответить

Раскаяние и Мармелад

Shlomo
0

Экология + шумность. 

Ответить

Shlomo Goldenberg

Раскаяние
0

Как надоели вы уже со своей экологией

Ответить

Fedor Ko

Shlomo
0

Экология продаётся, нравится вам это или нет.

Ответить

Раскаяние и

Shlomo
0

Просто я забочусь о том чем будут дышать твои дети :)

Ответить

Иван Шеметов

Shlomo
0

по ценам в Германии.

Ответить

Shlomo Goldenberg

Иван
0

В Германии цены почти такие же 

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