Немецкий стартап представил электрическую версию Lada Niva за €20 тысяч Статьи редакции
Schmid GmbH разработал систему Elantrie, которая превращает машины с двигателем внутреннего сгорания в электромобили.
Технология Elantrie сокращает расходы на обслуживание машины больше, чем в два раза — владельцы Lada Niva тратят на бензин €3175 (около 274 тысяч рублей) в год, а на электрическую Niva надо около €1174 (около 101 тысячи рублей) по ценам в Германии.
Для Elantrie компания использовала аккумуляторы LifePo4 с 9000 циклами зарядки. В компании утверждают, что этого хватит на 25 лет, после остаточная ёмкость сократится до 80%. На одном заряде можно проехать 130-300 км в зависимости от дорожных условий. Бензиновый двигатель в машине заменили на электромотор мощностью 65 кВт (88 л.с.).
По данным компании, технология Elantrie делает Lada Niva самым дешёвым электромобилем на рынке — на 150 км тратится примерно 27 кВт, что обходится в €8,1 (около 700 рублей).
Разработчик технологии, компания Schmid GmbH начала производство электрических Niva, заявку на покупку можно оставить на сайте. Автомобиль стоит €19,9 тысячи (около 1,7 млн рублей). Купить комплекс отдельно пока нельзя.
В 2011 году Lada представила электромобиль Ellada по цене около 1 млн рублей. В 2014 году автомобили поступили в продажу, но только для юрлиц — всего 96 автомобилей.
Штош, мы наконец то узнали сколько стоит избавиться от шумов в трансмиссии нивы...
У электромобилей как правило одна передача, так что вряд ли...
Мир электроавтомобилей мягко говоря немножко шире, чем одна Тесла в вашем представлении...У 150 сильного nissan leaf с одноступенчатым редуктором по вашему тоже схитрили заложив двигатель "мощнее чем нужно" ?) Вы вообще понимаете для чего нужны передачи в двс и почему в них нет надобности на электромобиле ?)
вспомнилась реклама из второй части Назад в Будущее, где вашу обычную тачку можно превратить в летающий электромобиль)
я помню как нам про выгоду на газ говорили. про субсидирование на установку ГБО. и что в итоге? а вот что:
ЗЫ. на одной из местных заправок у нас вчера видел 92 бенз по 42 руб. сопоставьте теперь с газом
Газ 40?? Это где такое ?
Ну к следующим выборам "кто если не путин" жду 95-й выше 55руб. Москва.
челяб обл. картинка обошла уже всю страну, думал многие видели
Ну в Татарстане ещё 27-29 стоит, так что думаю здесь просто ошибка
"Разве у людей не осталась возможность покупать пироженные, если хлеб стал для них слишком дорогим?" ))))))
конечно не обеднеют. просто цену за проезд повысят. всегда во всем платит конечный в цепочки. остался последним в ресторане - плати за всех
Ну и какая связь между какой то конкретной ситуацией и реальной средней цены на газ по стране ?
да вы прикалываетесь?)))
в каком еще августе? эти события все произошли буквально за последние пару дней. вы там в своей еуропейской части еще просто получаете остаточный газ из трубы. думаете цену снизят после восстановления завода? хохо...
вы просто не поняли. в челяб обл не было таких цен на топливо и для них это такая же дичь. не нужно упоминать чукотку. в чукотке будет значит около 120 руб
никакой ошибки. горел какойто завод газодобывающий. и списывают якобы на этот факт
То есть, трансмиссия больше не будет выть?)))
с хрена ли она выть не будет когда она участвует после коробки передач и раздает крутящий момент на передний и задний мост. Это вполне возможно но тогда нужно устанавливать несколько электродвигателей.
С чего бы? Трансмиссия остается на месте, меняется чисто двигатель, если я правильно понял проект. Вопрос, кстати, как это скажется на жизни коробки и раздатки.
В Германии кстати любят Ниву, у Ральфа Шумахера есть ))
Автоэнтузиасты на западе любят Ниву, потому что кроме неё больше не делают простых честных внедорожников, которые можно самому починить молотком и набором ключей. Им это интересно и увлекательно, типа хобби, а как единственную машину её разумеется никто не рассматривает.
700р на 150 км как-то негуманно много. Это по ценам немецкого электричества?
А с коррозиестойкостью немец что будет делать? С шумом трансмиссии ладно, их можно понять, это напоминает им о грохоте танковых клиньев. Но ржавчина?
так там дороги солью и реагентами не посыпают, может быть и не гниет так сильно + экспортный вариант может быть хорошо обработан антикорозийкой
Экспортные варианты на порядок лучше наших + для европейцев отдать ещё +5-10к евро за "доводку" такой машины до ума это копейки, а ездит она за городом реально очень хорошо, учитывая что за свои копейки у неё даже конкурентов нет.
А УАЗ Патриот на электричестве в Чехии собирают
Ага, а кто при этом бензин будет покупать? Тут как история с автомобилем на воде - сделать можно, но вот выпустить его тебе никто не даст :)
а куда они аккумуляторы поставили? и не повлияло это на смещение центра тяжести?
Любая дизельная машина с мотором 2.2L расход 5-6 литров. В ценах франции это 1.4 евро за литр = 7 - 8.4 евро. По сути те же деньги. Ну и где тут экономия на электричестве?
Экология + шумность.
Как надоели вы уже со своей экологией
по ценам в Германии.
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Schmid GmbH разработал систему Elantrie, которая превращает машины с двигателем внутреннего сгорания в электромобили.