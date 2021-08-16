«Аэрофлот», Lufthansa и другие авиакомпании приостановили полёты над Афганистаном Статьи редакции
Решение касается рейсов в Дели и Бангкок, сообщили в «Аэрофлоте».
- Самолёты «Аэрофлота» будут облетать территорию Афганистана «до нормализации обстановки», сообщил Forbes представитель компании. Ограничения касаются полётов в Дели и Бангкок, как изменится расписание, в компании не уточнили.
- Прекращает полёты над страной российская грузовая AirBridgeCargo, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в одной авиакомпании. Решение связанно с NOTAM (извещением об аэронавигации), изданным Пакистаном по просьбе Афганистана, говорит источник. В S7 прокомментировали ТАСС, что компания «не осуществляет полёты над территорией Афганистана».
- Все авиакомпании Lufthansa Group (Swiss International Airlines, Austrian Airlines и другие) приостанавливают полеты над Афганистаном, пишет Reuters со ссылкой на сообщение компании.
- С 15 августа полёты над территорией страны прекратила British Airways, сообщила «РИА Новости» со ссылкой на представителя компании.
- 14 августа власть в столице Афганистана Кабуле захватили представители радикального, запрещённого в России движения «Талибан». Тысячи человек пытались сбежать из страны, в том числе цепляясь за самолёты, вылетающие из местного аэропорта, сообщает Reuters. Три человека погибли.
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