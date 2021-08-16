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Транспорт
Маша Цепелева

«Аэрофлот», Lufthansa и другие авиакомпании приостановили полёты над Афганистаном Статьи редакции

Решение касается рейсов в Дели и Бангкок, сообщили в «Аэрофлоте».

  • Самолёты «Аэрофлота» будут облетать территорию Афганистана «до нормализации обстановки», сообщил Forbes представитель компании. Ограничения касаются полётов в Дели и Бангкок, как изменится расписание, в компании не уточнили.
  • Прекращает полёты над страной российская грузовая AirBridgeCargo, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в одной авиакомпании. Решение связанно с NOTAM (извещением об аэронавигации), изданным Пакистаном по просьбе Афганистана, говорит источник. В S7 прокомментировали ТАСС, что компания «не осуществляет полёты над территорией Афганистана».
  • Все авиакомпании Lufthansa Group (Swiss International Airlines, Austrian Airlines и другие) приостанавливают полеты над Афганистаном, пишет Reuters со ссылкой на сообщение компании.
  • С 15 августа полёты над территорией страны прекратила British Airways, сообщила «РИА Новости» со ссылкой на представителя компании.
  • 14 августа власть в столице Афганистана Кабуле захватили представители радикального, запрещённого в России движения «Талибан». Тысячи человек пытались сбежать из страны, в том числе цепляясь за самолёты, вылетающие из местного аэропорта, сообщает Reuters. Три человека погибли.

#новость #авиаперелёты

689 просмотров
5 5 комментариев
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Artemy

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Почему это здесь?

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Анатолий Щербина

Artemy
0

Это как затрагивать экономику без политики - невозможно.

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Ольга Павленко

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война миров

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Claudia Mitchell

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Разве у них есть ракеты такой дальности? Мне казалось, их конек- партизанская война

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Ольга Павленко

Claudia
0

в нашем мире все куплено и продано на сто лет вперед. видимо, опасаются не зря

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