Тариф действует только утром — с 7 до 10 утра.
- Новый тариф применяется автоматически в момент начала аренды, если она начинается от станции метро, рассказали vc.ru в сервисе. Пока в тестовом режиме он работает на станциях «Филатов Луг» и «Прокшино» в Москве.
- Тариф действует действует в утренние часы — с 7:00 до 10:00. Он бесплатный — платить нужно только за минуты аренды.
- В мае подписку с бесплатным стартом и другими бонусами на аренду электросамокатов за 499 рублей запустил Whoosh, в июне аналогичная подписка, но без дополнительных бонусов, появилась у Urent.
- Сервис lite был запущен в 2018 году как часть подразделения каршеринга YouDrive. В августе 2019 года Mail.ru Group купила контроль в YouDrive, а YouDrive lite остался у основателей и сменил название на lite. Сервис работает в Москве, Сочи, а также Троицке и Димитровграде.
Есть ли смысл делать платные старты? Только из-за них не пользуюсь прокатом..Если мне нужно проехать меньше 1 км я пройдусь пешком, если мне нужно проехать больше то я возьму такси.
В 2018-ом бесплатные старты были во всех сервисах по умолчанию)
А сейчас их преподносят как фишку)
Пошаговая инструкция для поиска локации для открытия вашего бизнеса. Показываем на примере пиццерии: как визуализировать данные по продажам и расположению точек продаж с помощью статистики сети ресторанов «Додо Пицца» и статистики по поисковым запросам Яндекса.
В апреле 2020 мы на месяц закрыли все офисы из-за пандемии и проводили встречи с покупателями в Зуме. Менеджеры использовали информацию с сайта: переключались между фотографиями районов, планировками квартир, картами и расчетом ипотеки.
Привет! Я Александр Андрюшкин, аналитик и скаут стартап-студии Admitad Projects. В прошлый раз мой обзор самых необычных и интересных стартапов в области еком получил теплый прием, судя по просмотрам, поэтому решил продолжить тему и пока сохранять темп один обзор в месяц. К слову, если вы сами наткнулись на какой-то интересные проект, не попавший…
Компьютеров, работающих на отечественных компонентах, слишком мало, отмечают эксперты.
Как не убить коллег, эффективно ошибаться и получать заказы от Mercedes Benz узнали слушатели онлайн-лекций «Встречи вне границ», открытого образовательного цикла Высшей школы «Среда обучения».
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Почтовые сервисы пытаются контролировать рассылки с помощью алгоритмов, но на ящик всё ещё приходят десятки рекламных сообщений в неделю. Почему — в пересказе колонки Иэна Богоста из The Atlantic.
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А зря.