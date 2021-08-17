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Транспорт
Евгения Евсеева

Сервис аренды электросамокатов lite запустил поездки с бесплатным стартом от метро Статьи редакции

Тариф действует только утром — с 7 до 10 утра.

  • Новый тариф применяется автоматически в момент начала аренды, если она начинается от станции метро, рассказали vc.ru в сервисе. Пока в тестовом режиме он работает на станциях «Филатов Луг» и «Прокшино» в Москве.
  • Тариф действует действует в утренние часы — с 7:00 до 10:00. Он бесплатный — платить нужно только за минуты аренды.
  • В мае подписку с бесплатным стартом и другими бонусами на аренду электросамокатов за 499 рублей запустил Whoosh, в июне аналогичная подписка, но без дополнительных бонусов, появилась у Urent.
  • Сервис lite был запущен в 2018 году как часть подразделения каршеринга YouDrive. В августе 2019 года Mail.ru Group купила контроль в YouDrive, а YouDrive lite остался у основателей и сменил название на lite. Сервис работает в Москве, Сочи, а также Троицке и Димитровграде.

#новость #lite

902 просмотров
4 4 комментария
5
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4 комментария
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KINCH

7

Платный старт — единственная причина, по которой я не езжу на прокатном самокате. 

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Илья Бояринцев

2

Есть ли смысл делать платные старты? Только из-за них не пользуюсь прокатом..Если мне нужно проехать меньше 1 км я пройдусь пешком, если мне нужно проехать больше то я возьму такси.

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Иван Гуляев

1

В 2018-ом бесплатные старты были во всех сервисах по умолчанию)
А сейчас их преподносят как фишку)

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Георгий Вотинов

0

Забавно, что кикшеринг выходит дороже чем каршеринг:)

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