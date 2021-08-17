«Яндекс.Драйв» будет возвращать водителям 15% от поездки баллами «Плюса» за аккуратное вождение Статьи редакции
Для «неаккуратных» водителей сервис с июня повышает цены на аренду.
- После запуска системы для анализа манеры вождения в «Драйве» пользователи стали аккуратнее водить автомобили, рассказали vc.ru в сервисе.
- Количество резких ускорений уменьшилось на 30%, торможений — на 16%, случаи превышения скорости сократились на 21%. Если регулярно водить аккуратно и безопасно, сервис будет возвращать 15% от каждой поездки баллами «Плюса».
- В «Драйве» отметили, что статус «хорошего» водителя есть у 90% пользователей. Алгоритм анализировал последние 200 км поездок (или столько, сколько водитель успел проехать), а также резкость вождения (резкое торможение, крутые повороты и так далее) и превышение скорости.
- Если водитель ездит неаккуратно, Драйв» предупреждает пользователя в приложении, указывает на нарушение и даёт совет, как водить безопаснее. Если водитель не реагирует, для него поднимут цены на аренду машин.
- В сервисе уточнили, что за время работы новой модели заблокировали менее 1% пользователей.
т.е. цена на поездки вырастет на 15%
понятно.
Нет-нет, вы что такое подумали, разве Яндекс может так поступить со своими любимыми клиентами.
Было бы не плохо, с учётом того что Яндекс стал самым зашкварным сервисом такси в столицах
А самое смешное то, что у подписчиков яндекс-плюса цена всех товаров и услуг выше на 15%
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