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Транспорт
Евгения Евсеева

«Яндекс.Драйв» будет возвращать водителям 15% от поездки баллами «Плюса» за аккуратное вождение Статьи редакции

Для «неаккуратных» водителей сервис с июня повышает цены на аренду.

  • После запуска системы для анализа манеры вождения в «Драйве» пользователи стали аккуратнее водить автомобили, рассказали vc.ru в сервисе.
  • Количество резких ускорений уменьшилось на 30%, торможений — на 16%, случаи превышения скорости сократились на 21%. Если регулярно водить аккуратно и безопасно, сервис будет возвращать 15% от каждой поездки баллами «Плюса».
  • В «Драйве» отметили, что статус «хорошего» водителя есть у 90% пользователей. Алгоритм анализировал последние 200 км поездок (или столько, сколько водитель успел проехать), а также резкость вождения (резкое торможение, крутые повороты и так далее) и превышение скорости.
  • Если водитель ездит неаккуратно, Драйв» предупреждает пользователя в приложении, указывает на нарушение и даёт совет, как водить безопаснее. Если водитель не реагирует, для него поднимут цены на аренду машин.
  • В сервисе уточнили, что за время работы новой модели заблокировали менее 1% пользователей.

#новость #яндексдрайв

323 просмотров
5 5 комментариев
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5 комментариев
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Pavel Cherkaev

9

т.е. цена на поездки вырастет на 15%
понятно.

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Сергей Кайзер

Pavel
1

Нет-нет, вы что такое подумали, разве Яндекс может так поступить со своими любимыми клиентами.

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Jay Green

0

Было бы не плохо, с учётом того что Яндекс стал самым зашкварным сервисом такси в столицах

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BearStrikesBack

0

Кошкожен скоро начнут выдавать?

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VK

0

А самое смешное то, что у подписчиков яндекс-плюса цена всех товаров и услуг выше на 15%

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