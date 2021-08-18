Власти Петербурга разработают платформу для контроля движения электросамокатов Статьи редакции
Внутри будет карта парковок всех кикшерингов и сервис для оплаты аренды.
- Власти Петербурга и представители кикшерингов обсудили единую городскую платформу «Я в пути» — она объединит все сервисы и «позволит проложить маршрут, найти место для парковки, оплатить аренду».
«Мы учитывали интересы всех сторон — горожан, города и силовых ведомств, бизнеса, а также проанализировали опыт других городов и стран», – заявил региональный координатор «Клуба лидеров по продвижению инициатив бизнеса» в Петербурге Вячеслав Трактовенко.
- На первом этапе к платформе подключат все кикшеринговые компании, после запустят карту парковок для электросамокатов, потом подключат другие виды городского транспорта.
- Запуск пилотной версии платформы запланирован на апрель 2022 года, сроки могут измениться, уточнили в администрации.
- 8 июня кикшеринги приостановили работу в Петербурге на два дня. Оперативники изымали транспорт с улиц из-за расследования после случаев, когда на улицах Петербурга люди на электросамокатах сбили детей.
- После местные власти и представители кикшерингов договорились о новых правилах работы в городе — на всех электросамокатах должны быть ограничители скорости, механический или электронный звонок и «различимая нумерация». Максимальная скорость — 20 км/ч.
Вместо строительства инфраструктуры, решили прикарманить бизнес)
Да во многих городах нет инфраструктуры для пешеходов и автомобилей ( к примеру Приморский край), про самокаты - это вообще футуристичное будущее.
какой инфраструктуры лол?
Велодорожки
Ониж для велосипедов
Боковой цвет
Ну не тупи йопт.
По факту велосипед - тот же самый СИМ, просто уже вписаный в ПДД отдельной категорией как давным - давно существующей.
Теперь нужно вписать новые СИМ каким-то образом в текущее правовое поле, но пока этим никто толком не занимается
Какие красивые названия в Питере: региональный координатор «Клуба лидеров по продвижению инициатив бизнеса». Так замысловато сказать ни о чем... Красиво.
Пожалуйста нарисуйте картинку где чувак едет на самокате, а сзади него стоит товарищ майор и держится за него
Ахаха, «интересы силовых ведомств».
Ну то ли каждое приложение мониторить, то ли в одном месте все видеть. Закономерное желание.
Я согласна с тем, что движение самокатов и велосипедов надо как-то регламентировать. Я сама велосипедист и понимаю, как тяжело объезжать мечущихся по машинным (!) проездам пешеходов, особенно с кучей детей.
В то же время как пешеход я регулярно иду головой назад, когда хочу перестроиться на другую сторону пешеходной тропы. Это не совсем нормальная ситуация, потому что обгонять меня могут и слева, и справа, а чье-то дитятя 8-12 лет от роду может ехать на всю ширь тропы зигзагами и в итоге затормозить об меня.
Другое дело, что у нас как всегда все сделают через ...опу и процесс остановится на распиле денег.
Это только начало) Впереди ждет разработка платформы для контроля движения пешеходов)
Штраф за переход проезжей части в неположенном месте)
Думаю, автолюбители будут ликовать
Внутри будет карта парковок всех кикшерингов и сервис для оплаты аренды.
Теперь понятно, зачем эта движуха. Сервис оплаты. И комиссию сверху, процентов 20 накинут.
Было бы отлично, если бы такую систему разработали и сделали на всю страну, чтобы каждый город не городил свои костыли за свои деньги.
Как вы представляете себе лихачество с повсеместным ограничением скорости?
Это я вам в отместку, потому что Вуш катает в Питере 23км.ч сейчас. Дело не в ограничениях, а в долбоебах за рулем этого говна. Он даже если на 20км приедет в пешехода, это больничка с 90% вероятностью
Прикладной Абдужаббор
Пересечение дороги через сплошную , не спешивание на тротуаре (даже для великов есть такой пункт), парковка прямо по среди тротуара
Зачем таким долбоебам разрешать использовать самокаты ?
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