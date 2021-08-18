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Транспорт
Маша Цепелева

Власти Петербурга разработают платформу для контроля движения электросамокатов Статьи редакции

Внутри будет карта парковок всех кикшерингов и сервис для оплаты аренды.

  • Власти Петербурга и представители кикшерингов обсудили единую городскую платформу «Я в пути» — она объединит все сервисы и «позволит проложить маршрут, найти место для парковки, оплатить аренду».

  • «Мы учитывали интересы всех сторон — горожан, города и силовых ведомств, бизнеса, а также проанализировали опыт других городов и стран», – заявил региональный координатор «Клуба лидеров по продвижению инициатив бизнеса» в Петербурге Вячеслав Трактовенко.

  • На первом этапе к платформе подключат все кикшеринговые компании, после запустят карту парковок для электросамокатов, потом подключат другие виды городского транспорта.
  • Запуск пилотной версии платформы запланирован на апрель 2022 года, сроки могут измениться, уточнили в администрации.
  • 8 июня кикшеринги приостановили работу в Петербурге на два дня. Оперативники изымали транспорт с улиц из-за расследования после случаев, когда на улицах Петербурга люди на электросамокатах сбили детей.
  • После местные власти и представители кикшерингов договорились о новых правилах работы в городе — на всех электросамокатах должны быть ограничители скорости, механический или электронный звонок и «различимая нумерация». Максимальная скорость — 20 км/ч.
Номера, снижение максимальной скорости и…
Утром 9 июня в городе перестали работать все сервисы аренды электросамокатов до подписания…
vc.ru

#новость #кикшеринг

1176 просмотров
32 32 комментария
3
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32 комментария
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Aleksandr Dubrovin

14

Вместо строительства инфраструктуры, решили прикарманить бизнес)

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Dmitriy Nedostup

Aleksandr
4

Да во многих городах нет инфраструктуры для пешеходов и автомобилей ( к примеру Приморский край), про самокаты - это вообще футуристичное будущее.

Ответить

Дмитрий Евсеев

Dmitriy
0

Ага дома сидят поэтому

Ответить

Derick Mitchell

Aleksandr
3

Бизнес по-русски от власти ))

Ответить

One Geek

Aleksandr
2

Ещё не прикарманили, пока что в пути 😎

Ответить

Дмитрий Евсеев

Aleksandr
–2

какой инфраструктуры лол?

Ответить

Aleksandr Dubrovin

Дмитрий
2

Велодорожки

Ответить

Дмитрий Евсеев

Aleksan…
–4

Ониж для велосипедов

Ответить

Aleksandr

Дмитрий
2

))) Хочется поумничать вечером?)

Ответить

Дмитрий Евсеев

Aleksan…
0

Самодорожки не строят, гады?

Ответить

Боковой цвет

Дмитрий
0

Ну не тупи йопт.
По факту велосипед - тот же самый СИМ, просто уже вписаный в ПДД отдельной категорией как давным - давно существующей.
Теперь нужно вписать новые СИМ каким-то образом в текущее правовое поле, но пока этим никто толком не занимается 

Ответить

One Geek

13

Какие красивые названия в Питере: региональный координатор «Клуба лидеров по продвижению инициатив бизнеса». Так замысловато сказать ни о чем... Красиво.

Ответить

Димно Сижо

5

Пожалуйста нарисуйте картинку где чувак едет на самокате, а сзади него стоит товарищ майор и держится за него

Ответить

Антон Баринов

4

Ахаха, «интересы силовых ведомств». 

Ответить

Константин Куцевалов

Антон
0

Ну то ли каждое приложение мониторить, то ли в одном месте все видеть. Закономерное желание.

Ответить

Елена Кучерявенко

3

Я согласна с тем, что движение самокатов  и велосипедов надо как-то регламентировать. Я сама велосипедист и понимаю, как тяжело объезжать мечущихся по машинным (!) проездам пешеходов, особенно с кучей детей. 
В то же время как пешеход я регулярно иду головой назад, когда хочу перестроиться на другую сторону пешеходной тропы. Это не совсем нормальная ситуация, потому что обгонять меня могут и слева, и справа, а чье-то дитятя 8-12 лет от роду может ехать на всю ширь тропы зигзагами и в итоге затормозить об меня. 

Другое дело, что у нас как всегда все сделают через ...опу и процесс остановится на распиле денег. 

Ответить

Павел Антипов

2

Это только начало) Впереди ждет разработка платформы для контроля движения пешеходов)

Ответить

Максим Горбунов

Павел
2

Штраф за переход проезжей части в неположенном месте)
Думаю, автолюбители будут ликовать

Ответить

Вася Пражкин

2

 Внутри будет карта парковок всех кикшерингов и сервис для оплаты аренды.

Теперь понятно, зачем эта движуха. Сервис оплаты. И комиссию сверху, процентов 20 накинут.

Ответить

Lzzzd

Вася
0

Урент купленный ситимобилом, спонсируемый сбером провально проигрывает вушу, вот и мутят движуху что бы попытаться продвинуть это дерьмище в массы, но на плохом сервисе клиентов не наберёшь, будет интересно посмотреть за развитием событием

Ответить

Андрей

1

Было бы отлично, если бы такую систему разработали и сделали на всю страну, чтобы каждый город не городил свои костыли за свои деньги.

Ответить

Боковой цвет

1

Не, ну то, что координация какая-то нужна, это само по себе неплохо.
Другой вопрос, что отожмут же, вместо того, чтобы хотя бы велодорожек побольше построить -) 
Да и один хер СИМ пока никак в ПДД не прописаны 

Ответить

kuskus kuskus

1

Достойная смена растёт, учат пилить с юности

Ответить

Konstantin Tars

0

Стандартные схемы распила уже не интересны)

Ответить

Сабина

0

В духе: все для народа :)

Ответить

Дмитрий Павлов

0

И сколько же заложено на разработку, товарищ Беглов?

Ответить

Mikhail Dragunov

–2

Вуш 23 км.ч хуй ложил на все ваши ограничения тщ. Беглов!!!!

Ответить

Прикладной Абдужаббор

–3

Классная идея , если платформа будет сканить манеру вождения и если чел лихачет, банить на всех платформах 

Ответить

Lzzzd

Прикладной
–1

Как вы представляете себе лихачество с повсеместным ограничением скорости?

Ответить

Mikhail Dragunov

Lzzzd
0

Это я вам в отместку, потому что Вуш катает в Питере 23км.ч сейчас. Дело не в ограничениях, а в долбоебах за рулем этого говна. Он даже если на 20км приедет в пешехода, это больничка с 90% вероятностью

Ответить

Lzzzd

Mikhail
0

1:1)
Про долбаёбов абсолютно с вами согласен, но пока что к сожалению в наших реалиях невозможна регламентация такого состояния поведения человека как "долбаёб", что очень огорчает, ведь на дорогах, да и среди пешеходов их достаточно

Ответить

Прикладной Абдужаббор

Lzzzd
0

Пересечение дороги через сплошную , не спешивание на тротуаре (даже для великов есть такой пункт), парковка прямо по среди тротуара 
Зачем таким долбоебам разрешать использовать самокаты ?

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