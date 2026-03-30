Вице-мэр Москвы: к 2030 году количество роботов-доставщиков может вырасти с нынешних 200 штук до 20 тысяч

Оценку привёл заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.Источник фото: «Известия»По прогнозам властей Москвы, к 2030 году ежедневное число доставок будет составлять 1,5 млн. Для этого потребуется 300 тысяч курьеров, однако «откуда они возьмутся» — представить сложно, сказал в разговоре с «Ъ» Ликсутов.На конец марта 2026 года в столице работает 125 тысяч курьеров — на 25 тысяч больше, чем в 2024 году. Но власти ожидают, что к 2030-му «значимую» часть доставки делегируют роверам. Пока в масштабах страны они работают только в Москве, Иннополисе, в Казани, Мурино и Приморском районе Санкт-Петербурга. Их сеть развивает «Яндекс».В августе 2025 года «Ъ» сообщал, что Минэк подготовил проект о регулировании роботов-доставщиков. Постановление, помимо прочего, введёт в российское законодательство понятие ровера как «участника движения, оснащённого автоматизированной системой управления». У каждого устройства будут номер и личный QR-код.Их максимальная скорость не должна будет превышать 10 км/ч при движении по тротуарам и 6 км/ч при пересечении дороги. Если ровер мешает пешеходам, он должен остановиться или снизить скорость.Если при аварии с ровером ущерба здоровью и жизни человека не было и у самого человека нет претензий к «Яндексу», бот сможет покинуть место происшествия. При подозрении во вреде нужно будет вызвать полицию. Ответственность в этом случае будет нести «исполнительный орган» компании, а также диспетчер или сотрудник, ответственный за техобслуживание робота.Ася КарповаЕда01.12.2025В США снова недовольны тестами роботов-доставщиков Coco и Serve: жители Чикаго собирают подписи против езды роверов по тротуарам В 2023 году в Лос-Анджелесе люди переворачивали и ломали роботов на улицах.#новости