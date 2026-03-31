Движение беспилотных грузовиков запустили на трассе М-12 «Восток»

Это третья трасса после М-11 и ЦКАД. Источник: «Известия»Старт движению беспилотных грузовиков 31 марта 2026 года дал президент России Владимир Путин, пишет ТАСС. По маршруту поедут машины от «Яндекса», Navio и «КамАЗа».Источник: РБКПравительство разрешило разрешило запускать беспилотные грузоперевозки по трассе М-12 «Восток», которая соединяет Москву и Казань, в 2024 году.Таким образом, единый коридор беспилотных грузовых перевозок соединит Санкт-Петербург и Казань, а в перспективе география применения такого «умного» транспорта будет распространена и на другие крупные федеральные трассыВладимир ПутинЭксперимент с беспилотными грузовиками запустили в 2023 году, в нём участвовали крупные компании, перевозившие грузы по М-11 и ЦКАД. В ноябре 2025-го его продлили до 2028 года.