Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Маркет
Подписка ChatGPT
Темы
Сервисы
AI
Маркетинг
Путешествия
Деньги
Личный опыт
Крипто
Инвестиции
Телеграм
Карьера
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Евгения Евсеева
Транспорт

Движение беспилотных грузовиков запустили на трассе М-12 «Восток»

Это третья трасса после М-11 и ЦКАД.

Источник: «Известия»
Источник: «Известия»
  • Старт движению беспилотных грузовиков 31 марта 2026 года дал президент России Владимир Путин, пишет ТАСС. По маршруту поедут машины от «Яндекса», Navio и «КамАЗа».
Источник: РБК
  • Правительство разрешило разрешило запускать беспилотные грузоперевозки по трассе М-12 «Восток», которая соединяет Москву и Казань, в 2024 году.

Таким образом, единый коридор беспилотных грузовых перевозок соединит Санкт-Петербург и Казань, а в перспективе география применения такого «умного» транспорта будет распространена и на другие крупные федеральные трассы

Владимир Путин
  • Эксперимент с беспилотными грузовиками запустили в 2023 году, в нём участвовали крупные компании, перевозившие грузы по М-11 и ЦКАД. В ноябре 2025-го его продлили до 2028 года.

#новости #беспилотники

11
4
71 комментарий