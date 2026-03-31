«Дочка» Rivian по производству электровелосипедов и небольших транспортных средств привлекла $200 млн при оценке в $1 млрд

И заключила соглашение с DoorDash по беспилотной доставке. Источник: RivianСтартап называется Also, он развивается отдельно от автомобильного бизнеса Rivian, пишет Bloomberg. Свои первые электровелосипеды он показал в октябре 2025 года.Среди инвесторов — Greenoaks Capital, Prysm и DoorDash. Помимо инвестиций, Also также будет сотрудничать с DoorDash в рамках разработки и внедрения доставки «последней мили» — то есть к покупателю.Собранные деньги нужны, чтобы убедиться, что компании «достаточно средств для реализации проекта». Она планирует начать поставлять электровелосипеды первым покупателям весной 2025 года. Стоят они $4000 или $4500 в зависимости от модели.Кроме электровелосипедов у Also также были проекты небольших транспортных средств для доставки с педальным приводом. Их, например, заказала себе Amazon.Один из проектов Also. Источник: Also