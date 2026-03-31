Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Маркет
eSIM для поездок
Темы
Сервисы
AI
Маркетинг
Путешествия
Деньги
Личный опыт
Крипто
Инвестиции
Телеграм
Карьера
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Евгения Евсеева
Транспорт

«Дочка» Rivian по производству электровелосипедов и небольших транспортных средств привлекла $200 млн при оценке в $1 млрд

И заключила соглашение с DoorDash по беспилотной доставке.

Источник: Rivian
  • Стартап называется Also, он развивается отдельно от автомобильного бизнеса Rivian, пишет Bloomberg. Свои первые электровелосипеды он показал в октябре 2025 года.
  • Среди инвесторов — Greenoaks Capital, Prysm и DoorDash. Помимо инвестиций, Also также будет сотрудничать с DoorDash в рамках разработки и внедрения доставки «последней мили» — то есть к покупателю.
  • Собранные деньги нужны, чтобы убедиться, что компании «достаточно средств для реализации проекта». Она планирует начать поставлять электровелосипеды первым покупателям весной 2025 года. Стоят они $4000 или $4500 в зависимости от модели.
  • Кроме электровелосипедов у Also также были проекты небольших транспортных средств для доставки с педальным приводом. Их, например, заказала себе Amazon.
Один из проектов Also. Источник: Also
#новости #rivian #also

5 комментариев