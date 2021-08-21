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Транспорт
TJ

General Motors отзовёт 73 тысячи электромобилей из-за риска возгорания аккумуляторов — это обойдётся в $1 млрд Статьи редакции

Месяц назад из-за проблем с батареями в Chevrolet Bolt уже отозвали 69 тысяч автомобилей.

General Motors отзовёт в Канаде и США больше девяти тысяч электромобилей Chevrolet модели Bolt EV 2019 года выпуска и свыше 63 тысяч — модели Bolt EV и EUV 2020-2022 годов выпуска, пишет Reuters.

В компании также заявили, что приостановят продажи электромобилей на неопределённый срок, добиваясь возмещения затрат у поставщика аккумуляторов LG. General Motors оценила замену батарей в $1 млрд.

В компании отметили, что аккумуляторы могут иметь два дефекта, приводящих к возгоранию.

В июле General Motors уже отозвала 69 тысяч автомобилей. За всё время выпуска модели Bolt батареи загорались девять раз.

Электромобиль Chevrolet Bolt 2019 года выпуска Reuters

#новость #generalmotors #электромобили

485 просмотров
4 4 комментария
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Евгения Авдеева

4

Делаем ставки что сделают с руководством этого проекта

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Al Pr

Евгения
1

Да все Болт клали! Это ж не Тесла, пускай горят.

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Комментарий удален

А. С.

0
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Mikhail Andryushchenko

0

Значит компенсации сгоревшим людям вышло платить дороже

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Транспорт
TJ
General Motors отзовёт 73 тысячи электромобилей из-за риска возгорания аккумуляторов — это обойдётся в $1 млрд Статьи редакции

Месяц назад из-за проблем с батареями в Chevrolet Bolt уже отозвали 69 тысяч автомобилей.

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