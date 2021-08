{"items":[{"comment_id":3179307,"subsite_id":235819,"user_id":205935,"type":"comment_add","id":3179307,"hash":"e024ed81538e1207dea6d634e347c0fe","date":1629538542,"url":"https:\/\/vc.ru\/dev\/284499-stack-overflow-opublikoval-reyting-lyubimyh-u-razrabotchikov-yazykov-programmirovaniya-na-pervom-meste-rust?comment=3179307","text":"\u0418\u0437 \u0437\u0430\u0434\u0430\u0447 \u0432\u0441\u0435\u0433\u0434\u0430 \u0431\u044b\u043b \u0432\u0435\u0431. \u0410 \u0432\u044b\u0431\u0438\u0440\u0430\u043b \u043f\u043e \u043e\u0434\u043d\u043e\u043c\u0443 \u0443\u043d\u0438\u0432\u0435\u0440\u0441\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u043c\u0443 \u043a\u0440\u0438\u0442\u0435\u0440\u0438\u044e: \u0441\u0442\u043e\u0438\u043c\u043e\u0441\u0442\u044c \u0434\u043e\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u043a\u0438. \u0412\u043e \u0441\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u043e\u0431\u043e\u0439\u0434\u0451\u0442\u0441\u044f \u0434\u043e\u0434\u0435\u043b\u0430\u0442\u044c \u0442\u043e, \u0447\u0442\u043e \u0443\u0436\u0435 \u043d\u0430\u0431\u044b\u0434\u043b\u043e\u043a\u043e\u0434\u0438\u043b. Rust \u0438\u0437 \u0437\u0430 \u0433\u0438\u0433\u0430\u043d\u0442\u0441\u043a\u043e\u0433\u043e \u043f\u043e\u0440\u043e\u0433\u0430 \u0432\u0445\u043e\u0434\u0430 \u0441\u0435\u0433\u043e\u0434\u043d\u044f \u0441\u0430\u043c\u044b\u0439 \u0434\u0435\u0448\u0451\u0432\u044b\u0439, \u0440\u0435\u0444\u0430\u043a\u0442\u043e\u0440\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043d\u0451\u043c \u0441\u043a\u0430\u0437\u043a\u0430, \u0441 \u043f\u0430\u043c\u044f\u0442\u044c\u044e \u043f\u0440\u043e\u0431\u043b\u0435\u043c \u043d\u0435\u0442, \u043a\u043e\u043c\u043f\u0438\u043b\u044f\u0442\u043e\u0440 \u043c\u043d\u043e\u0433\u043e \u0447\u0435\u0433\u043e \u043f\u043e\u0434\u0441\u043a\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442 \u0437\u0430\u0434\u043e\u043b\u0433\u043e \u0434\u043e \u0444\u0430\u0442\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0439 \u043e\u0448\u0438\u0431\u043a\u0438. Java \u0438 Python \u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u0440\u043d\u043e \u043e\u0434\u0438\u043d\u0430\u043a\u043e\u0432\u044b, \u043f\u0438\u0442\u043e\u043d \u043f\u043e\u0434\u043e\u0440\u043e\u0436\u0435, \u043d\u043e \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u0441\u0434\u0435\u043b\u0430\u0442\u044c \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 \u043a\u0440\u0430\u0441\u0438\u0432\u044b\u0435 \u0438 \u0443\u0434\u043e\u0431\u043d\u044b\u0435 \u0430\u0431\u0441\u0442\u0440\u0430\u043a\u0446\u0438\u0438. \u041f\u043e \u0442\u043e\u0439 \u0436\u0435 \u043f\u0440\u0438\u0447\u0438\u043d\u0435 \u044f \u043e\u0442\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b\u0441\u044f \u043e\u0442 C \u0438 C++, \u044f\u0437\u044b\u043a\u0438 \u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u044b\u0435, \u043d\u043e \u0434\u043e\u0440\u043e\u0433\u0438\u0435.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":205935,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/205935-dzhon-kartoshkin","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/6bbab84f-5ee1-583f-b18e-ca855352742f\/","name":"\u0414\u0436\u043e\u043d \u041a\u0430\u0440\u0442\u043e\u0448\u043a\u0438\u043d","isVerified":false},"content":{"id":284499,"url":"https:\/\/vc.ru\/dev\/284499-stack-overflow-opublikoval-reyting-lyubimyh-u-razrabotchikov-yazykov-programmirovaniya-na-pervom-meste-rust","title":"Stack Overflow \u043e\u043f\u0443\u0431\u043b\u0438\u043a\u043e\u0432\u0430\u043b \u0440\u0435\u0439\u0442\u0438\u043d\u0433 \u043b\u044e\u0431\u0438\u043c\u044b\u0445 \u0443 \u0440\u0430\u0437\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0447\u0438\u043a\u043e\u0432 \u044f\u0437\u044b\u043a\u043e\u0432 \u043f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0430\u043c\u043c\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f \u2014 \u043d\u0430 \u043f\u0435\u0440\u0432\u043e\u043c \u043c\u0435\u0441\u0442\u0435 Rust"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3179309,"subsite_id":199114,"user_id":514647,"type":"comment_add","id":3179309,"hash":"da955c205375b0bd73cf60586560f272","date":1629538627,"url":"https:\/\/vc.ru\/design\/282361-keys-brending-anomalnoy-zhary-2021-goda?comment=3179309","text":"\u041e\u0433\u043e\u043d\u044c!\u00a0","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":514647,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/514647-oleg-dubovitskiy","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/3be684c7-57b6-cdcf-90f8-cdced36b6c11\/","name":"Oleg Dubovitskiy","isVerified":false},"content":{"id":282361,"url":"https:\/\/vc.ru\/design\/282361-keys-brending-anomalnoy-zhary-2021-goda","title":"\u041a\u0435\u0439\u0441: \u0431\u0440\u0435\u043d\u0434\u0438\u043d\u0433 \u0430\u043d\u043e\u043c\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0439 \u0436\u0430\u0440\u044b 2021 \u0433\u043e\u0434\u0430"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3179310,"subsite_id":200396,"user_id":829832,"type":"comment_add","id":3179310,"hash":"91e9514e13cf531697aa0ee2f761befb","date":1629538638,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/284502-kak-my-v-krizis-zarabotali-na-korovah-s-pomoshchyu-kompyuternogo-zreniya?comment=3179310","text":"\u0427\u0442\u043e \u0437\u0430 \u0434\u0438\u0447\u044c \u0432\u044b \u043f\u0438\u0448\u0435\u0442\u0435?!","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":829832,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/829832-aleksey-korolev","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/fe02f4da-46fc-59c5-aa8b-26c3902b91d7\/","name":"\u0410\u043b\u0435\u043a\u0441\u0435\u0439 \u041a\u043e\u0440\u043e\u043b\u0451\u0432","isVerified":false},"content":{"id":284502,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/284502-kak-my-v-krizis-zarabotali-na-korovah-s-pomoshchyu-kompyuternogo-zreniya","title":"\u041a\u0430\u043a \u043c\u044b \u0432 \u043a\u0440\u0438\u0437\u0438\u0441 \u0437\u0430\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u043b\u0438 \u043d\u0430 \u043a\u043e\u0440\u043e\u0432\u0430\u0445 \u0441 \u043f\u043e\u043c\u043e\u0449\u044c\u044e \u043a\u043e\u043c\u043f\u044c\u044e\u0442\u0435\u0440\u043d\u043e\u0433\u043e \u0437\u0440\u0435\u043d\u0438\u044f"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3179311,"subsite_id":199130,"user_id":800302,"type":"comment_add","id":3179311,"hash":"5068d0142747856711d5033a3b1e26bd","date":1629538644,"url":"https:\/\/vc.ru\/media\/284459-minyust-vnes-telekanal-dozhd-i-izdanie-vazhnye-istorii-v-spisok-inoagentov?comment=3179311","text":"\u0423\u0441\u043f\u043e\u043a\u043e\u0438\u043b\u0438, \u0441\u043f\u0430\u0441\u0438\u0431\u043e :)","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":800302,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/800302-yuriy-yuriy","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/bc570a72-9085-5d51-83e0-695ed6eef731\/","name":"\u042e\u0440\u0438\u0439 \u042e\u0440\u0438\u0439","isVerified":false},"content":{"id":284459,"url":"https:\/\/vc.ru\/media\/284459-minyust-vnes-telekanal-dozhd-i-izdanie-vazhnye-istorii-v-spisok-inoagentov","title":"\u041c\u0438\u043d\u044e\u0441\u0442 \u0432\u043d\u0451\u0441 \u0442\u0435\u043b\u0435\u043a\u0430\u043d\u0430\u043b \u00ab\u0414\u043e\u0436\u0434\u044c\u00bb \u0438 \u0438\u0437\u0434\u0430\u043d\u0438\u0435 \u00ab\u0412\u0430\u0436\u043d\u044b\u0435 \u0438\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u0438\u00bb \u0432 \u0441\u043f\u0438\u0441\u043e\u043a \u0438\u043d\u043e\u0430\u0433\u0435\u043d\u0442\u043e\u0432"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3179312,"subsite_id":199123,"user_id":780775,"type":"comment_add","id":3179312,"hash":"e8c22b027f94e4a5198a09217cbd748f","date":1629538645,"url":"https:\/\/vc.ru\/life\/275455-22-tysyachi-v-god-na-domashnyuyu-gigienu-i-vy-ne-pacient-stomatologa-skolko-stoit-uhod-za-zubami-i-chto-nuzhno-delat?comment=3179312","text":"\u041d\u0435 \u0432 \u044d\u0442\u043e\u0439 \u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u0435","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":780775,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/780775-timofey-pelevin","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/13558db6-4c45-4923-85c3-559210cebd59\/","name":"\u0422\u0438\u043c\u043e\u0444\u0435\u0439 \u041f\u0435\u043b\u0435\u0432\u0438\u043d","isVerified":false},"content":{"id":275455,"url":"https:\/\/vc.ru\/life\/275455-22-tysyachi-v-god-na-domashnyuyu-gigienu-i-vy-ne-pacient-stomatologa-skolko-stoit-uhod-za-zubami-i-chto-nuzhno-delat","title":"\u00ab22 \u0442\u044b\u0441\u044f\u0447\u0438 \u0432 \u0433\u043e\u0434 \u043d\u0430 \u0434\u043e\u043c\u0430\u0448\u043d\u044e\u044e \u0433\u0438\u0433\u0438\u0435\u043d\u0443 \u2014 \u0438 \u0432\u044b \u043d\u0435 \u043f\u0430\u0446\u0438\u0435\u043d\u0442 \u0441\u0442\u043e\u043c\u0430\u0442\u043e\u043b\u043e\u0433\u0430\u00bb: \u0441\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0441\u0442\u043e\u0438\u0442 \u0443\u0445\u043e\u0434 \u0437\u0430 \u0437\u0443\u0431\u0430\u043c\u0438 \u0438 \u0447\u0442\u043e \u043d\u0443\u0436\u043d\u043e \u0434\u0435\u043b\u0430\u0442\u044c"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3179313,"subsite_id":235819,"user_id":462190,"type":"comment_add","id":3179313,"hash":"913b9833051e0184e207b6139bfe7424","date":1629538655,"url":"https:\/\/vc.ru\/dev\/284499-stack-overflow-opublikoval-reyting-lyubimyh-u-razrabotchikov-yazykov-programmirovaniya-na-pervom-meste-rust?comment=3179313","text":"\u042d\u0442\u043e \u0431\u0430\u043d\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439 bias \u0441\u043e\u043e\u0431\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432. \u041e\u0442\u043a\u0440\u044b\u0432\u0430\u0435\u043c github \u0438 \u0441\u043c\u043e\u0442\u0440\u0438\u043c \u043f\u043e\u043f\u0443\u043b\u044f\u0440\u043d\u044b\u0435 \u044f\u0437\u044b\u043a\u0438 \u2014 \u0432\u0438\u0434\u0438\u043c \u043f\u0438\u0442\u043e\u043d \u0438 js. \u0412\u0430\u0443! \u041d\u0443 \u0430 \u043f\u043e\u0442\u043e\u043c \u043f\u043e\u043a\u043b\u0438\u043a\u0430\u0435\u043c \u043f\u043e \u043f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442\u0430\u043c, \u0442\u0430\u043a \u0432 \u0434\u0435\u043d\u044c \u0441\u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e Hello World \u043f\u043e\u044f\u0432\u043b\u044f\u0435\u0442\u0441\u044f \u0438 \u043e\u0447\u0435\u043d\u044c \u043c\u043d\u043e\u0433\u043e \u0431\u0430\u043d\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0445 \u0434\u043e\u043c\u0430\u0448\u0435\u043a \u0438\u0437 \u0443\u043d\u0438\u0432\u0435\u0440\u0430 \u0438 coursera, \u0432\u043e\u0442 \u0438 \"\u043f\u043e\u043f\u0443\u043b\u044f\u0440\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c\" \u0438 \u0432\u0441\u0435 \u043e\u043d\u0438 \u0440\u0430\u0434\u044b \u0438 \u043a\u043b\u0438\u043a\u0430\u044e\u0442 \u043b\u0430\u0439\u043a\u0438.



\u041a\u043e\u0433\u0434\u0430 \u0436\u0435 \u0440\u0435\u0447\u044c \u0438\u0434\u0451\u0442 \u043e \u043d\u043e\u0440\u043c\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0445 \u044f\u0437\u044b\u043a\u0430\u0445 \u043f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0430\u043c\u043c\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f, \u0442\u043e \u0432\u043e \u0433\u043b\u0430\u0432\u0435 \u0441\u0442\u043e\u044f\u0442 \u0437\u043d\u0430\u043d\u0438\u044f, \u0430 \u043d\u0435 \u0443\u0441\u043b\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \"\u0445\u0430\u0439\u043f\u043e\u0432\u044b\u0435\" \u043f\u043e\u0434\u0445\u043e\u0434\u044b \u0432 \u043f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0430\u043c\u043c\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0438. \u0422\u0443\u0442-\u0442\u043e \u0438 \u043f\u043e\u044f\u0432\u043b\u044f\u0435\u0442\u0441\u044f \u043f\u0435\u0440\u0432\u044b\u0439 \u043e\u0442\u0441\u0435\u0432 \u043f\u043e \u043a\u0430\u0442\u0435\u0433\u043e\u0440\u0438\u0438 \"\u043d\u0435 \u043b\u044e\u0431\u044f\u0442\", \u0434\u0443\u043c\u0430\u0442\u044c-\u0442\u043e \u0433\u043e\u043b\u043e\u0432\u043e\u0439 \u043b\u044e\u0431\u044f\u0442 \u0434\u0430\u043b\u0435\u043a\u043e \u043d\u0435 \u0432\u0441\u0435. \u0410 \u043a\u043e\u0433\u0434\u0430 \u0432\u0438\u0434\u044f\u0442 \"\u0440\u0430\u0437\u0431\u043e\u0440 \u043f\u043e\u043b\u0451\u0442\u043e\u0432\" \u043d\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0444\u0438\u043b\u044c\u043d\u044b\u0445 \u043f\u043b\u043e\u0449\u0430\u0434\u043a\u0430\u0445, \u0433\u0434\u0435 \u0440\u0430\u0437\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0447\u0438\u043a\u0438 \u043e\u043f\u0443\u0441\u043a\u0430\u044e\u0442\u0441\u044f \u0434\u043e \u0443\u0440\u043e\u0432\u043d\u044f \u043a\u043e\u043c\u043f\u0438\u043b\u044f\u0442\u043e\u0440\u0430, \u0442\u043e \u0435\u0441\u0442\u0435\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u043e \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0438\u043d\u0441\u0442\u0432\u043e \u043f\u0440\u0435\u0434\u043f\u043e\u0447\u0438\u0442\u0430\u0435\u0442 \u0432\u0441\u0451 \u0442\u043e\u0442 \u0436\u0435 \u043f\u0438\u0442\u043e\u043d \u0438 \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u043a\u0442\u043e-\u0442\u043e \u0434\u0440\u0443\u0433\u043e\u0439 \u0437\u0430 \u043d\u0438\u0445 \u0434\u0443\u043c\u0430\u043b \u0438 \u043f\u0438\u0441\u0430\u043b \u0431\u0438\u0431\u043b\u0438\u043e\u0442\u0435\u043a\u0438.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":462190,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/462190-user-90123129312","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/bc82af29-38cf-56f7-a02c-7170ddad770b\/","name":"user_90123129312","isVerified":false},"content":{"id":284499,"url":"https:\/\/vc.ru\/dev\/284499-stack-overflow-opublikoval-reyting-lyubimyh-u-razrabotchikov-yazykov-programmirovaniya-na-pervom-meste-rust","title":"Stack Overflow \u043e\u043f\u0443\u0431\u043b\u0438\u043a\u043e\u0432\u0430\u043b \u0440\u0435\u0439\u0442\u0438\u043d\u0433 \u043b\u044e\u0431\u0438\u043c\u044b\u0445 \u0443 \u0440\u0430\u0437\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0447\u0438\u043a\u043e\u0432 \u044f\u0437\u044b\u043a\u043e\u0432 \u043f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0430\u043c\u043c\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f \u2014 \u043d\u0430 \u043f\u0435\u0440\u0432\u043e\u043c \u043c\u0435\u0441\u0442\u0435 Rust"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3179314,"subsite_id":199124,"user_id":547071,"type":"comment_add","id":3179314,"hash":"6a8894d73808e62f44257432a9876ae1","date":1629538657,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/284539-trete-lico-neizvestnym-obrazom-vospolzovalos-moimi-ballami-v-pyaterochke?comment=3179314","text":"\u0421\u0430\u0445\u0430\u0440\u043d\u0438\u043a\u0438\ud83e\udd18","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":547071,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/547071-uksus-13th","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/336a5cb0-aa5a-2a21-eb3e-54a482bf334d\/","name":"Uksus 13th","isVerified":false},"content":{"id":284539,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/284539-trete-lico-neizvestnym-obrazom-vospolzovalos-moimi-ballami-v-pyaterochke","title":"\u200b\u200b\u0422\u0440\u0435\u0442\u044c\u0435 \u043b\u0438\u0446\u043e \u043d\u0435\u0438\u0437\u0432\u0435\u0441\u0442\u043d\u044b\u043c \u043e\u0431\u0440\u0430\u0437\u043e\u043c \u0432\u043e\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u043b\u043e\u0441\u044c \u043c\u043e\u0438\u043c\u0438 \u0431\u0430\u043b\u043b\u0430\u043c\u0438 \u0432 \u00ab\u041f\u044f\u0442\u0451\u0440\u043e\u0447\u043a\u0435\u00bb"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3179315,"subsite_id":199115,"user_id":699766,"type":"comment_add","id":3179315,"hash":"54fe287c1dd12ab58af48e27e10e30c1","date":1629538664,"url":"https:\/\/vc.ru\/transport\/284490-rasskazyvayu-o-novom-povode-lishitsya-prav?comment=3179315","text":">\u00a0\u0418\u0437 \u0437\u0430 \u043d\u0435\u0443\u0434\u043e\u0431\u043d\u043e\u0439 \u043f\u0440\u0430\u0432\u043e\u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u043d\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0439 \u043f\u0440\u0430\u043a\u0442\u0438\u043a\u0438

\u0410\u0433\u0430, \u0442\u0430\u043a\u0438\u0435 \u043d\u0435\u0443\u0434\u043e\u0431\u043d\u044b\u0435 \u0442\u0430\u043c \u0432\u0441\u0435. \u042d\u0442\u043e \u043e\u043d\u0438 \u0434\u043e\u043b\u0436\u043d\u044b \u0434\u043e\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c, \u0447\u0442\u043e \u043e\u043d\u0438 \u043d\u0435 \u0432\u0435\u0440\u0431\u043b\u044e\u0434, \u0430 \u043d\u0435 \u043d\u0430\u043e\u0431\u043e\u0440\u043e\u0442. \u041d\u0435 \u0445\u043e\u0442\u0435\u043b \u0431\u044b \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435 \u043f\u043e\u0434\u043d\u0438\u043c\u0430\u0442\u044c \u0432\u043e\u043f\u0440\u043e\u0441\u044b \"\u043d\u0435\u0443\u0434\u043e\u0431\u043d\u043e\u0439\" \u043f\u0440\u0430\u043a\u0442\u0438\u043a\u0438 \u0434\u043b\u044f \u0442\u0435\u0445, \u043a\u0442\u043e \u044d\u0442\u0443 \u043f\u0440\u0430\u043a\u0442\u0438\u043a\u0443 \u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u043d\u044f\u0435\u0442 \u2014 \u043e\u043f\u0440\u0430\u0432\u0434\u0430\u043d\u0438\u0435 \u0434\u043e\u043f\u0443\u0449\u0435\u043d\u0438\u0439 \u043d\u0430\u0440\u0443\u0448\u0435\u043d\u0438\u0439 \u0432 \u043f\u0440\u0430\u0432\u043e\u0432\u044b\u0445 \u0434\u043e\u043a\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430\u0445 \u2014 \u0434\u0435\u0442\u0441\u043a\u0438\u0439 \u0441\u0430\u0434, \u043d\u0435 \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435. \u041f\u0443\u0441\u0442\u044c \u043e\u0442\u0432\u0435\u0447\u0430\u044e\u0442 \u0434\u0438\u043f\u043b\u043e\u043c\u0430\u043c\u0438 \u0438 \u0434\u043e\u043b\u0436\u043d\u043e\u0441\u0442\u044f\u043c\u0438 \u0437\u0430 \u0442\u0430\u043a\u0443\u044e \u0445\u0430\u043b\u0430\u0442\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c.



>\u00a0 \u0422\u0421 \u043f\u0440\u0438\u043d\u0435\u0441 \u043c\u043e\u0447\u0443 \u0441 \u0442\u0435\u043c\u043f\u0435\u0440\u0430\u0442\u0443\u0440\u043e\u0439 26 \u0433\u0440\u0430\u0434\u0443\u0441\u043e\u0432 (\u043f\u043e \u0435\u0433\u043e \u0441\u043b\u043e\u0432\u0430\u043c), \u0441 \u044d\u0442\u0438\u043c \u043e\u043d \u043d\u0435 \u0441\u043f\u043e\u0440\u0438\u043b.

\u041e\u043d \u043d\u0435 \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u0441\u043f\u043e\u0440\u0438\u0442\u044c \u0441 \u044d\u0442\u0438\u043c, \u0435\u0433\u043e \"\u0434\u0435\u0442\u043e\u0440\u043e\u0434\u043d\u044b\u0439 \u043e\u0440\u0433\u0430\u043d\" \u043d\u0435 \u0433\u0440\u0430\u0434\u0443\u0441\u043d\u0438\u043a, \u0430 \u0432\u043e\u0442 \u043f\u043e\u043a\u0430\u0437\u0430\u043d\u0438\u044f \u044d\u043a\u0441\u043f\u0435\u0440\u0442\u043e\u0432 \u0438\u0433\u0440\u0430\u044e\u0442 \u0432 \u044d\u0442\u043e\u043c \u0440\u043e\u043b\u044c. 26 \u0433\u0440\u0430\u0434\u0443\u0441\u043e\u0432? \u041e\u043a, \u043f\u0438\u0448\u0438\u0442\u0435 26. \u041d\u043e \u043d\u0435 \"24\" \u0438 \u043d\u0435 \"\u043a\u0430\u043a\u0430\u044f \u0440\u0430\u0437\u043d\u0438\u0446\u0430\". \u041e\u043d\u0438 \u0442\u0430\u043c \u044d\u043a\u0441\u043f\u0435\u0440\u0442\u044b \u0438\u043b\u0438 \u0447\u0442\u043e? :)



>\u00a0\u0422\u0421 \u0442\u0430\u043a\u0436\u0435 \u0434\u0430\u043b \u043d\u0435\u0432\u0435\u0440\u043d\u0443\u044e \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u0446\u0438\u044e \u043e 6% \u0432 \u043f\u043e\u0441\u0442\u0435.

\u0414\u0430 \u0430\u0432\u0442\u043e\u0440 \u0432\u043e\u043e\u0431\u0449\u0435 \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u043d\u0435 \u0443\u043c\u0435\u0442\u044c \u0441\u0447\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c \u043f\u0440\u043e\u0446\u0435\u043d\u0442\u044b, \u043d\u0435 \u0440\u0430\u0437\u0431\u0438\u0440\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f \u0432 \u043c\u043e\u0447\u0435 \u0438 \u043f\u0440\u043e\u0447\u0435\u0435. \u041d\u0438\u0447\u0435\u0433\u043e \u0432 \u044d\u0442\u043e\u043c \u0442\u0430\u043a\u043e\u0433\u043e \u043d\u0435\u0442. \u041f\u043e\u0441\u0442 \u043d\u0435 \u0434\u043e\u043a\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442, \u0430 \u044d\u043a\u0441\u043f\u0435\u0440\u0442\u0438\u0437\u0430 \u2014 \u0434\u0430.



>\u00a0 \u041d\u0443 \u043e\u043a \u0431\u044b\u043b\u043e \u0431\u044b \u0443 \u043d\u0435\u0433\u043e: \"\u041f\u0440\u043e\u0448\u0435\u043b \u043c\u0435\u0434\u043e\u0441\u0432\u0435\u0434\u0435\u043b\u044c\u0441\u0442\u0432\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435, \u0432\u044b\u044f\u0432\u043b\u0435\u043d \u0444\u0430\u043a\u0442 \u0444\u0430\u043b\u044c\u0446\u0438\u0444\u0438\u0446\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f \u043c\u043e\u0447\u0438 - \u043d\u0435\u0441\u043e\u043e\u0442\u0432\u0435\u0442\u0441\u0442\u0432\u0438\u0435 \u043d\u043e\u0440\u043c\u0430\u043c \u043f\u043e \u0442\u0435\u043c\u043f\u0435\u0440\u0430\u0442\u0443\u0440\u0435\". \u041d\u0443 \u0438 \u0447\u0435\u0433\u043e.

\u0410 \u0442\u043e\u0433\u043e, \u0447\u0442\u043e \u0435\u0441\u043b\u0438 \u0441\u043e\u043f\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u0432\u0440\u0435\u043c\u044f \u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f \u0430\u0432\u0442\u043e\u0440\u0430 \u043d\u0430 \u044d\u043a\u0441\u043f\u0435\u0440\u0442\u0438\u0437\u0443, \u0432\u0440\u0435\u043c\u044f \u043f\u0440\u043e\u0445\u043e\u0436\u0434\u0435\u043d\u0438\u044f \u0435\u0435 \u0438 \u0432\u0440\u0435\u043c\u044f \u0437\u0430\u043a\u043b\u044e\u0447\u0435\u043d\u0438\u044f, \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u043f\u043e\u0441\u0447\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c \u044d\u0442\u043e \u0432\u0440\u0435\u043c\u044f \u0438 \u0434\u043b\u044f \u044d\u0442\u043e\u0433\u043e \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435, \u0430 \u0435\u0441\u043b\u0438 \u043d\u0430\u043f\u0438\u0441\u0430\u0442\u044c \"\u043e\u0442\u043a\u0430\u0437 \u043e\u0442 \u043c\u0435\u0434. \u043e\u0441\u0432.\", \u0442\u043e \u0438 \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f \u0434\u043b\u044f \u044d\u0442\u043e\u0433\u043e \u043d\u0435\u0442. \u0422\u0435\u043f\u0435\u0440\u044c \u0432\u0441\u0435 \u043f\u0435\u0440\u0432\u044b\u0435 \u0438\u043d\u0441\u0442\u0430\u043d\u0446\u0438\u0438, \u043a\u0430\u043a \u043f\u0438\u0441\u0430\u043b\u0438 \u0432\u044b\u0448\u0435, \u0435\u0433\u043e \u0437\u0430\u0432\u0435\u0440\u043d\u0443\u0442.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":699766,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/699766-kinch","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/bc29e91c-0258-55ac-94df-1e1ff376567d\/","name":"KINCH","isVerified":false},"content":{"id":284490,"url":"https:\/\/vc.ru\/transport\/284490-rasskazyvayu-o-novom-povode-lishitsya-prav","title":"\u0420\u0430\u0441\u0441\u043a\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u044e \u043e \u043d\u043e\u0432\u043e\u043c \u043f\u043e\u0432\u043e\u0434\u0435 \u043b\u0438\u0448\u0438\u0442\u044c\u0441\u044f \u043f\u0440\u0430\u0432"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3179318,"subsite_id":199129,"user_id":317122,"type":"comment_add","id":3179318,"hash":"537edd871ad7c51b0f93c9b2738adab9","date":1629538723,"url":"https:\/\/vc.ru\/social\/284573-keys-populyarizaciya-turizma-v-novosibirskoy-oblasti-za-schet-prodvizheniya-akkaunta-v-instagram?comment=3179318","text":"\u041e\u0442\u043b\u0438\u0447\u043d\u0430\u044f \u0441\u0442\u0430\u0442\u044c\u044f!

\u0427\u0442\u043e \u043d\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f, \u0432 \u0442\u0435\u043c\u0443 !

\u0427\u0435\u0440\u0435\u0437 \u043f\u0430\u0440\u0443 \u0434\u043d\u0435\u0439 \u0432\u044b\u043b\u043e\u0436\u0443 \u043d\u0430\u0448 \u043e\u0442\u0432\u0435\u0442 - \u043f\u0440\u043e \u0442\u0430\u0439\u043c-\u0448\u0435\u0440 \u043f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442

\"\u0411\u0435\u0441\u043f\u043b\u0430\u0442\u043d\u044b\u0439 \u043e\u0442\u0434\u044b\u0445 \u0432 \u041a\u0440\u044b\u043c\u0443\".

\u0422\u0430\u043c \u0438 \u043f\u043e\u0441\u043c\u043e\u0442\u0440\u0438\u043c , \u043a\u0430\u043a\u043e\u0439 \u0440\u0435\u0433\u0438\u043e\u043d \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438 \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435 \u043d\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u0441\u044f \u0442\u0443\u0440\u0438\u0441\u0442\u0430\u043c \u0438\u0437 \u041c\u043e\u0441\u043a\u0432\u044b \u0438 \u0421-\u041f\u0435\u0442\u0435\u0440\u0431\u0443\u0440\u0433\u0430 !","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":317122,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/317122-lev-shchenin","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/f0dd818d-4f28-59f4-b75c-7f597feba1f4\/","name":"\u041b\u0435\u0432 \u0429\u0435\u043d\u0438\u043d","isVerified":false},"content":{"id":284573,"url":"https:\/\/vc.ru\/social\/284573-keys-populyarizaciya-turizma-v-novosibirskoy-oblasti-za-schet-prodvizheniya-akkaunta-v-instagram","title":"\u041a\u0435\u0439\u0441: \u043f\u043e\u043f\u0443\u043b\u044f\u0440\u0438\u0437\u0430\u0446\u0438\u044f \u0442\u0443\u0440\u0438\u0437\u043c\u0430 \u0432 \u041d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0438\u0431\u0438\u0440\u0441\u043a\u043e\u0439 \u043e\u0431\u043b\u0430\u0441\u0442\u0438 \u0437\u0430 \u0441\u0447\u0451\u0442 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0432\u0438\u0436\u0435\u043d\u0438\u044f \u0430\u043a\u043a\u0430\u0443\u043d\u0442\u0430 \u0432 \u0418\u043d\u0441\u0442\u0430\u0433\u0440\u0430\u043c"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3179319,"subsite_id":199119,"user_id":413174,"type":"comment_add","id":3179319,"hash":"38fd0d11e6a9434973e245eddfe997e0","date":1629538727,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/283988-6-sovetov-kotorye-pomogut-sozdat-kapital-v-molodosti-i-v-budushchem-zhit-na-passivnyy-dohod?comment=3179319","text":"\u0411\u0435\u043d\u0437\u0438\u043d \u043f\u043e\u0440\u0442\u0438\u0442\u0441\u044f. \u0414\u0430 \u0438 \u0441\u043a\u043b\u0430\u0434 \u043d\u0443\u0436\u0435\u043d \u043f\u043e\u0434 \u044d\u0442\u043e \u0432\u0441\u0435\u00a0","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":413174,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/413174-vasiliy","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/19c9233d-a7d3-9124-1021-9fdbcd0f4bdc\/","name":"\u0412\u0430\u0441\u0438\u043b\u0438\u0439","isVerified":false},"content":{"id":283988,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/283988-6-sovetov-kotorye-pomogut-sozdat-kapital-v-molodosti-i-v-budushchem-zhit-na-passivnyy-dohod","title":"6\u00a0\u0441\u043e\u0432\u0435\u0442\u043e\u0432, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u043f\u043e\u043c\u043e\u0433\u0443\u0442 \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u0442\u044c \u043a\u0430\u043f\u0438\u0442\u0430\u043b \u0432 \u043c\u043e\u043b\u043e\u0434\u043e\u0441\u0442\u0438 \u0438 \u0432 \u0431\u0443\u0434\u0443\u0449\u0435\u043c \u0436\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u0430\u0441\u0441\u0438\u0432\u043d\u044b\u0439 \u0434\u043e\u0445\u043e\u0434"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3179320,"subsite_id":200396,"user_id":290670,"type":"comment_add","id":3179320,"hash":"9caab220f9ca5eb797b0ae98f0ad02d6","date":1629538747,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/284265-chtoby-ne-zabyt-spisok-platnyh-i-besplatnyh-menedzherov-paroley?comment=3179320","text":"\u043f\u043e\u0447\u0442\u0438 \u0432\u0441\u0435 \u0438\u0437 \u044d\u0442\u043e\u0433\u043e \u0443\u043c\u0435\u0435\u0442 \u043d\u043e\u0432\u044b\u0439 keychain \u0432 ios15 \u0438 \u043c\u043e\u043d\u0442\u0435\u0440\u0435\u0435. \u0420\u0430\u0437\u0432\u0435 \u0447\u0442\u043e \u0437\u0430\u043c\u0435\u0442\u043a\u0438 \u043f\u0440\u0438\u0434\u0435\u0442\u0441\u044f \u0440\u0443\u043a\u0430\u043c\u0438 \u0437\u0430\u0432\u043e\u0434\u0438\u0442\u044c \u0432 \"\u0437\u0430\u043c\u0435\u0442\u043a\u0438\" \u0438 \u043f\u0430\u0440\u043e\u043b\u0438\u0442\u044c \u0442\u0430\u043c","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":290670,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/290670-andrey","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/9b1b3f04-584e-0035-62c8-29d20d360edc\/","name":"Andrey","isVerified":false},"content":{"id":284265,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/284265-chtoby-ne-zabyt-spisok-platnyh-i-besplatnyh-menedzherov-paroley","title":"\u0427\u0442\u043e\u0431\u044b \u043d\u0435 \u0437\u0430\u0431\u044b\u0442\u044c: \u0441\u043f\u0438\u0441\u043e\u043a \u043f\u043b\u0430\u0442\u043d\u044b\u0445 \u0438 \u0431\u0435\u0441\u043f\u043b\u0430\u0442\u043d\u044b\u0445 \u043c\u0435\u043d\u0435\u0434\u0436\u0435\u0440\u043e\u0432 \u043f\u0430\u0440\u043e\u043b\u0435\u0439"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3179322,"subsite_id":199116,"user_id":178538,"type":"comment_add","id":3179322,"hash":"03f3ef7c4badf6e38586f82c9928a21f","date":1629538789,"url":"https:\/\/vc.ru\/tribuna\/281922-ya-sdelal-stackoverflow-iz-it-chatov-telegram?comment=3179322","text":"\u0412\u0430\u0443! \u0425\u043e\u0440\u043e\u0448\u0430\u044f \u0438\u0434\u0435\u044f.

\u0423 \u043c\u0435\u043d\u044f \u0435\u0441\u0442\u044c \u0441\u0430\u0439\u0442 wbforum .ru \u043a\u0430\u043a \u043d\u0430 \u043d\u0435\u0433\u043e \u0432\u044b\u0432\u0435\u0441\u0442\u0438 \u043b\u0435\u043d\u0442\u0443 \u0441\u043e\u043e\u0431\u0449\u0435\u043d\u0438\u0439 \u0438\u0437 \u0447\u0430\u0442\u0430?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":178538,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/178538-nikolay-kenig","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/159f863d-1813-5845-910b-649c7551d78b\/","name":"Nikolay Kenig","isVerified":false},"content":{"id":281922,"url":"https:\/\/vc.ru\/tribuna\/281922-ya-sdelal-stackoverflow-iz-it-chatov-telegram","title":"\u042f \u0441\u0434\u0435\u043b\u0430\u043b StackOverflow \u0438\u0437 IT-\u0447\u0430\u0442\u043e\u0432 Telegram"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3179323,"subsite_id":200396,"user_id":167310,"type":"comment_add","id":3179323,"hash":"70c1eda0afa3f716f08da4bb457fd1f4","date":1629538814,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/284439-sber-nachal-razrabotku-telefonnogo-sekretarya-robota-po-analogii-s-zashchitnikom-olegom-ot-tinkoff?comment=3179323","text":"\u0428\u0438\u043a\u0430\u0440\u0434\u043e\u0441 :)","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":167310,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/167310-yuriy-drugach","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/2825a01a-cbb5-506f-7670-fcfee7706283\/","name":"\u042e\u0440\u0438\u0439 \u0414\u0440\u0443\u0433\u0430\u0447","isVerified":false},"content":{"id":284439,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/284439-sber-nachal-razrabotku-telefonnogo-sekretarya-robota-po-analogii-s-zashchitnikom-olegom-ot-tinkoff","title":"\u00ab\u0421\u0431\u0435\u0440\u00bb \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b \u0440\u0430\u0437\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u043a\u0443 \u0442\u0435\u043b\u0435\u0444\u043e\u043d\u043d\u043e\u0433\u043e \u0441\u0435\u043a\u0440\u0435\u0442\u0430\u0440\u044f-\u0440\u043e\u0431\u043e\u0442\u0430 \u043f\u043e \u0430\u043d\u0430\u043b\u043e\u0433\u0438\u0438 \u0441 \u00ab\u0437\u0430\u0449\u0438\u0442\u043d\u0438\u043a\u043e\u043c \u041e\u043b\u0435\u0433\u043e\u043c\u00bb \u043e\u0442 \u00ab\u0422\u0438\u043d\u044c\u043a\u043e\u0444\u0444\u00bb"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3179324,"subsite_id":199116,"user_id":311139,"type":"comment_add","id":3179324,"hash":"969729a9f5c4209745955adb1444983f","date":1629538836,"url":"https:\/\/vc.ru\/tribuna\/281922-ya-sdelal-stackoverflow-iz-it-chatov-telegram?comment=3179324","text":"\u0422\u0435\u0445\u043d\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438 \u043a\u0440\u0430\u0441\u0438\u0432\u043e. \u041f\u0440\u0430\u043a\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442 \u0432\u044b\u0437\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442 \u043e\u0442\u0442\u043e\u0440\u0436\u0435\u043d\u0438\u0435, \u043f\u043e\u0442\u043e\u043c\u0443 \u0447\u0442\u043e \u043e\u0434\u043d\u043e \u0434\u0435\u043b\u043e \u043e\u0431\u0441\u0443\u0436\u0434\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0432 \u0447\u0430\u0442\u0435, \u0434\u0440\u0443\u0433\u043e\u0435 \u0434\u0435\u043b\u043e \u044d\u0442\u0438 \u0436\u0435 \u0441\u043e\u043e\u0431\u0449\u0435\u043d\u0438\u044f, \u043d\u043e \u043d\u0430\u0433\u043b\u043e \u0440\u0430\u0441\u043f\u0430\u0440\u0449\u0435\u043d\u044b\u0435 \u0438 \u0432\u044b\u0441\u0442\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u043d\u044b\u0435 \u043d\u0430 \u0432\u0441\u0435\u043e\u0431\u0449\u0435\u0435 \u043e\u0431\u043e\u0437\u0440\u0435\u043d\u0438\u0435. \u041d\u0435 \u0445\u043e\u0442\u0435\u043b\u043e\u0441\u044c \u0431\u044b \u043d\u0430\u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u0440 \u043c\u043d\u0435 \u0443\u0432\u0438\u0434\u0435\u0442\u044c \u0441\u0432\u043e\u044e \u043f\u0435\u0440\u0435\u043f\u0438\u0441\u043a\u0443 \u0437\u0430 \u043f\u0440\u0435\u0434\u0435\u043b\u0430\u043c\u0438 \u0447\u0430\u0441\u0430 \u0433\u0434\u0435 \u044d\u0442\u0430 \u043f\u0435\u0440\u0435\u043f\u0438\u0441\u043a\u0430 \u0431\u044b\u043b\u0430.\u00a0","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":311139,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/311139-andrew-krew","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/7b796854-f670-00d0-1dea-d5a7945f96a8\/","name":"Andrew Krew","isVerified":false},"content":{"id":281922,"url":"https:\/\/vc.ru\/tribuna\/281922-ya-sdelal-stackoverflow-iz-it-chatov-telegram","title":"\u042f \u0441\u0434\u0435\u043b\u0430\u043b StackOverflow \u0438\u0437 IT-\u0447\u0430\u0442\u043e\u0432 Telegram"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3179325,"subsite_id":199117,"user_id":621115,"type":"comment_add","id":3179325,"hash":"a4dcc69e2f040ddf19b7717c5de451af","date":1629538877,"url":"https:\/\/vc.ru\/tech\/281743-amazon-apple-google-i-drugie-otlozhili-vyhod-edinogo-standarta-dlya-ustroystv-umnogo-doma-do-2022-goda?comment=3179325","text":"\u041d\u0443 \u043d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c \u043d\u0430\u0432\u0435\u0440\u043d\u043e\u0435 \u0441\u0442\u043e\u0438\u0442 \u0441 \u0442\u043e\u0433\u043e, \u0447\u0442\u043e \u0432\u0441\u0435 \u0441\u043e\u043e\u0431\u0449\u0435\u043d\u0438\u044f \u044f \u0442\u0443\u0442 \u043f\u0438\u0441\u0430\u043b \u0441 Samsung Galaxy S21 Ultra 512gb? )

\u041d\u0443 \u0430 \u0434\u0430\u043b\u0435\u0435 \u0440\u0435\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439 \u043e\u0442\u0437\u044b\u0432 \u043d\u0430 iPhone vs samsung:

\u041d\u0430\u0432\u0435\u0440\u043d\u043e\u0435, \u0430\u0439\u0444\u043e\u043d \u043d\u0430\u0434\u0435\u0436\u043d\u0435\u0435, \u043d\u043e \u0435\u0441\u043b\u0438 \u0438\u043c \u043d\u0435 \u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f. \u041a\u0443\u043f\u0438\u043b\u0430 \u0441\u0430\u043c\u0441\u0443\u043d\u0433 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u0430\u0439\u0444\u043e\u043d\u0430. \u041f\u043e\u0447\u0443\u0432\u0441\u0442\u0432\u043e\u0432\u0430\u043b\u0430 \u0441\u0435\u0431\u044f \u0441\u0432\u043e\u0431\u043e\u0434\u043d\u044b\u043c \u0447\u0435\u043b\u043e\u0432\u0435\u043a\u043e\u043c.



\u0425\u043e\u0447\u0443 \u0440\u0430\u0437\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u044b \u043f\u0438\u0448\u0443, \u0445\u043e\u0447\u0443 \u043c\u0443\u0437\u044b\u043a\u0443 \u0438 \u0444\u0438\u043b\u044c\u043c\u044b \u043b\u0435\u0432\u044b\u0435 \u043a\u0430\u0447\u0430\u044e (512 \u0433\u0431 + 1 \u0442\u0431 \u043a\u0430\u0440\u0442\u0430 \u043f\u043e\u0437\u0432\u043e\u043b\u044f\u044e\u0442). \u0427\u0442\u043e \u0445\u043e\u0447\u0443 \u043a\u043e\u043f\u0438\u0440\u0443\u044e, \u0440\u0435\u0434\u0430\u043a\u0442\u0438\u0440\u0443\u044e \u0438 \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u0443\u044e (\u0430 \u043d\u0435 \"\u0443 \u0432\u0430\u0441 \u043d\u0435\u0442 \u0434\u043e\u0441\u0442\u0443\u043f\u0430\" - \u043a\u0430\u043a \u0431\u044b\u043b\u043e \u0441 \u043f\u0434\u0444 \u0444\u0430\u0439\u043b\u0430\u043c\u0438).



\u041c\u0438\u043b\u043b\u0438\u043e\u043d \u043d\u0443\u0436\u043d\u044b\u0445 \u0431\u0435\u0441\u043f\u043b\u0430\u0442\u043d\u044b\u0445 \u043f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0430\u043c\u043c, \u0430 \u043d\u0435 \u043e\u0434\u043d\u0430, \u0430 \u0435\u0449\u0435 \u0434\u0432\u0435 \u043f\u043b\u0430\u0442\u043d\u044b\u0435. \u041d\u0438\u043a\u0430\u043a\u0438\u0445 \u0442\u0430\u043d\u0446\u0435\u0432 \u0441 \u0431\u0443\u0431\u043d\u043e\u043c, \u0430\u0439\u0442\u044e\u043d\u0441 \u0438 \"\u044d\u0442\u043e\u0442 \u0430\u043a\u0441\u0435\u0441\u0441\u0443\u0430\u0440 \u043d\u0435 \u043f\u043e\u0434\u0434\u0435\u0440\u0436\u0438\u0432\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f\" \u043f\u0440\u0438 \u043f\u0435\u0440\u0435\u043d\u043e\u0441\u0435 \u0444\u0430\u0439\u043b\u0430 \u043d\u0430 \u0447\u0443\u0436\u043e\u0439 \u043a\u043e\u043c\u043f - \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e \u043f\u0435\u0440\u0435\u0445\u043e\u0434\u0438\u0442 \u0432 \u0440\u0435\u0436\u0438\u043c \u0444\u043b\u0435\u0448\u043a\u0438 \u0441 \u043b\u044e\u0431\u044b\u043c \u043f\u0440\u043e\u0432\u043e\u0434\u043e\u043c. \u0412\u0438\u0434\u0435\u043e, \u0444\u043e\u0442\u043a\u0438, \u0432 \u0442\u043e\u043c \u0447\u0438\u0441\u043b\u0435 \u043d\u043e\u0447\u043d\u0430\u044f \u0441\u044a\u0435\u043c\u043a\u0430 \u043b\u0443\u0447\u0448\u0435. \u041d\u0430\u0443\u0448\u043d\u0438\u043a\u0438 \u043d\u0430\u0445\u043e\u0434\u0438\u0442 \u043c\u0433\u043d\u043e\u0432\u0435\u043d\u043d\u043e. \u041f\u043e \u0434\u043e\u043a\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430\u043c \u0438\u043d\u043e\u0433\u0434\u0430 \u043d\u0430\u0434\u043e \u0441\u0440\u043e\u0447\u043d\u043e \u0440\u0430\u0441\u043f\u0435\u0447\u0430\u0442\u0430\u0442\u044c \u043d\u0430 \u0443\u043b\u0438\u0446\u0435, \u044f \u0443\u0436\u0435 \u0433\u043e\u0434 \u043d\u0435 \u0441\u043b\u044b\u0448\u0443: \u0430 \u044d\u0442\u043e\u0442 \u0444\u0430\u0439\u043b \u0443 \u043d\u0430\u0441 \u043d\u0435 \u043e\u0442\u043a\u0440\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f!!



\u0413\u043e\u0434 \u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u0443\u044e\u0441\u044c \u0438 \u043a\u0430\u0436\u0434\u044b\u0439 \u0434\u0435\u043d\u044c \u0445\u0432\u0430\u043b\u044e \u0441\u0435\u0431\u044f, \u0447\u0442\u043e \u043d\u0435 \u043f\u043e\u0434\u0434\u0430\u043b\u0430\u0441\u044c \u043d\u0430 \u0440\u0435\u043a\u043b\u0430\u043c\u0443 \u0430\u0439\u0444\u043e\u043d.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":621115,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/621115-danil","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/a47cb03d-4aed-54c4-eb66-ce610c2bff5e\/","name":"\u0414\u0430\u043d\u0438\u043b","isVerified":false},"content":{"id":281743,"url":"https:\/\/vc.ru\/tech\/281743-amazon-apple-google-i-drugie-otlozhili-vyhod-edinogo-standarta-dlya-ustroystv-umnogo-doma-do-2022-goda","title":"Amazon, Apple, Google \u0438 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u0435 \u043e\u0442\u043b\u043e\u0436\u0438\u043b\u0438 \u0432\u044b\u0445\u043e\u0434 \u0435\u0434\u0438\u043d\u043e\u0433\u043e \u0441\u0442\u0430\u043d\u0434\u0430\u0440\u0442\u0430 \u0434\u043b\u044f \u0443\u0441\u0442\u0440\u043e\u0439\u0441\u0442\u0432 \u00ab\u0443\u043c\u043d\u043e\u0433\u043e\u00bb \u0434\u043e\u043c\u0430 \u0434\u043e 2022 \u0433\u043e\u0434\u0430"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3179326,"subsite_id":199115,"user_id":591043,"type":"comment_add","id":3179326,"hash":"7049bfeaa42195c7144937487ae77312","date":1629538896,"url":"https:\/\/vc.ru\/transport\/284579-general-motors-otzovet-73-tysyachi-elektromobiley-iz-za-riska-vozgoraniya-akkumulyatorov-eto-oboydetsya-v-1-mlrd?comment=3179326","text":"\u0417\u043d\u0430\u0447\u0438\u0442 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0435\u043d\u0441\u0430\u0446\u0438\u0438 \u0441\u0433\u043e\u0440\u0435\u0432\u0448\u0438\u043c \u043b\u044e\u0434\u044f\u043c \u0432\u044b\u0448\u043b\u043e \u043f\u043b\u0430\u0442\u0438\u0442\u044c \u0434\u043e\u0440\u043e\u0436\u0435","media":[{"type":"image","value":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/f52f6a89-82a7-57b0-871d-a2c396b3b091\/"}],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":591043,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/591043-mikhail-andryushchenko","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/c19ecebe-05c6-503f-a918-924baae014b4\/","name":"Mikhail Andryushchenko","isVerified":false},"content":{"id":284579,"url":"https:\/\/vc.ru\/transport\/284579-general-motors-otzovet-73-tysyachi-elektromobiley-iz-za-riska-vozgoraniya-akkumulyatorov-eto-oboydetsya-v-1-mlrd","title":"General Motors \u043e\u0442\u0437\u043e\u0432\u0451\u0442 73 \u0442\u044b\u0441\u044f\u0447\u0438 \u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0435\u0439 \u0438\u0437-\u0437\u0430 \u0440\u0438\u0441\u043a\u0430 \u0432\u043e\u0437\u0433\u043e\u0440\u0430\u043d\u0438\u044f \u0430\u043a\u043a\u0443\u043c\u0443\u043b\u044f\u0442\u043e\u0440\u043e\u0432 \u2014 \u044d\u0442\u043e \u043e\u0431\u043e\u0439\u0434\u0451\u0442\u0441\u044f \u0432 $1 \u043c\u043b\u0440\u0434"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3179327,"subsite_id":199116,"user_id":671203,"type":"comment_add","id":3179327,"hash":"f65edb895ec2e526ba0e1d0a3f28070b","date":1629538933,"url":"https:\/\/vc.ru\/tribuna\/281922-ya-sdelal-stackoverflow-iz-it-chatov-telegram?comment=3179327","text":"\u0412\u0435\u0441\u044c \u0441\u0430\u0439\u0442 \u2014 \u0438\u043c\u0435\u0435\u0448\u044c \u0432 \u0432\u0438\u0434\u0443 \u0432\u0441\u044e \u0442\u0435\u043b\u0435\u0433\u0443? \u042f \u043d\u0435 \u0441\u0442\u0430\u043b \u0442\u0430\u043a \u0434\u0435\u043b\u0430\u0442\u044c, \u043f\u043e\u0442\u043e\u043c\u0443 \u0447\u0442\u043e \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u0441\u044f \u043f\u043e\u043c\u043e\u0439\u043a\u0430 \u0441 \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u043c\u0438, \u0442\u0430\u043a\u043e\u0435 \u043d\u0435 \u043e\u0447 \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u0435\u0441\u043d\u043e. \u0420\u0435\u0448\u0438\u043b \u043a\u0430\u0442\u0435\u0433\u043e\u0440\u0438\u0437\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u043a\u0430\u043a \u0431\u0430\u0437\u0430 \u0437\u043d\u0430\u043d\u0438\u0439 \u0432\u043e\u043f\u0440\u043e\u0441-\u043e\u0442\u0432\u0435\u0442. \u0412 \u044d\u0442\u043e\u043c\u00a0\u043f\u043e\u0445\u043e\u0436\u0435 \u043d\u0430\u00a0StackOverflow \/ Q&A habr



\u0415\u0441\u043b\u0438 \u0438\u043c\u0435\u0435\u0448\u044c \u0432 \u0432\u0438\u0434\u0443 \u0432\u0435\u0441\u044c \u0441\u0430\u0439\u0442 StackOverflow \u2014 \u044f \u0435\u0433\u043e \u0438 \u043d\u0435 \u043f\u0430\u0440\u0448\u0443, \u0438\u0441\u0442\u043e\u0447\u043d\u0438\u043a \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0445 \u044d\u0442\u043e \u0447\u0430\u0442\u044b \u0442\u0435\u043b\u0435\u0433\u0440\u0430\u043c","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":671203,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/671203-denis-averyanov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/7ef8471f-af15-5237-ba88-d8f8c830cb5f\/","name":"Denis Averyanov","isVerified":false},"content":{"id":281922,"url":"https:\/\/vc.ru\/tribuna\/281922-ya-sdelal-stackoverflow-iz-it-chatov-telegram","title":"\u042f \u0441\u0434\u0435\u043b\u0430\u043b StackOverflow \u0438\u0437 IT-\u0447\u0430\u0442\u043e\u0432 Telegram"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3179328,"subsite_id":199130,"user_id":135169,"type":"comment_add","id":3179328,"hash":"20e7ab976103aac94b9e6679568fc356","date":1629538938,"url":"https:\/\/vc.ru\/media\/284459-minyust-vnes-telekanal-dozhd-i-izdanie-vazhnye-istorii-v-spisok-inoagentov?comment=3179328","text":"\u041b\u044e\u0434\u0438 \u043d\u0435 \u0445\u043e\u0442\u044f\u0442 \u0432\u043e\u0437\u0432\u0440\u0430\u0449\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f \u0432 \u0440\u0435\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439 \u0421\u0421\u0421\u0420, \u043e\u043d\u0438 \u0445\u043e\u0442\u044f\u0442 \u0441\u0442\u0430\u0431\u0438\u043b\u044c\u043d\u043e\u0439 \u043d\u0435\u043e\u0431\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u044b \u0438 \u043f\u0435\u043d\u0441\u0438\u044e. \u0418 \u044d\u0442\u043e, \u043a\u0441\u0442\u0430\u0442\u0438, \u043f\u043e\u043a\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442, \u0447\u0442\u043e \u0442\u0435\u043a\u0443\u0449\u0430\u044f \u0441\u0438\u0442\u0443\u0430\u0446\u0438\u044f \u0438\u0445 \u043d\u0435 \u0443\u0441\u0442\u0440\u0430\u0438\u0432\u0430\u0435\u0442, \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u043e\u043d\u0438 \u043f\u043e\u043a\u0430 \u0441\u0430\u043c\u0438 \u044d\u0442\u043e\u0433\u043e \u043d\u0435 \u043f\u043e\u043d\u0438\u043c\u0430\u044e\u0442.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":135169,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/135169-syzygy","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/e8f5c657-6005-0c8c-1d3d-62d8061f832c\/","name":"Syzygy","isVerified":false},"content":{"id":284459,"url":"https:\/\/vc.ru\/media\/284459-minyust-vnes-telekanal-dozhd-i-izdanie-vazhnye-istorii-v-spisok-inoagentov","title":"\u041c\u0438\u043d\u044e\u0441\u0442 \u0432\u043d\u0451\u0441 \u0442\u0435\u043b\u0435\u043a\u0430\u043d\u0430\u043b \u00ab\u0414\u043e\u0436\u0434\u044c\u00bb \u0438 \u0438\u0437\u0434\u0430\u043d\u0438\u0435 \u00ab\u0412\u0430\u0436\u043d\u044b\u0435 \u0438\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u0438\u00bb \u0432 \u0441\u043f\u0438\u0441\u043e\u043a \u0438\u043d\u043e\u0430\u0433\u0435\u043d\u0442\u043e\u0432"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3179329,"subsite_id":235819,"user_id":205935,"type":"comment_add","id":3179329,"hash":"52105e238341e5bfd28de2e23ee03d18","date":1629538951,"url":"https:\/\/vc.ru\/dev\/284499-stack-overflow-opublikoval-reyting-lyubimyh-u-razrabotchikov-yazykov-programmirovaniya-na-pervom-meste-rust?comment=3179329","text":"\u0425\u043e\u0440\u043e\u0448\u0438\u0439 \u0438\u043d\u0441\u0442\u0440\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442, \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043a\u0442\u043d\u044b\u0439, \u0443\u0434\u043e\u0431\u043d\u044b\u0439 \u0438 \u0431\u044b\u0441\u0442\u0440\u044b\u0439, \u043d\u043e \u043b\u0443\u0447\u0448\u0435 \u043f\u0430\u0440\u0430\u043b\u043b\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e \u0438\u0437\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c Rust. \u0412 Go \u043d\u0435\u0442 \u043c\u0430\u043a\u0440\u043e\u0441\u043e\u0432, \u043a\u0430\u043a \u0432 Rust, \u043f\u043e\u044d\u0442\u043e\u043c\u0443 \u044f\u0437\u044b\u043a \u043d\u0435\u043b\u044c\u0437\u044f \u0434\u043e\u043d\u0430\u0441\u0442\u0440\u043e\u0438\u0442\u044c, \u0447\u0442\u043e \u043e\u0447\u0435\u043d\u044c \u0432\u0430\u0436\u043d\u043e \u0434\u043b\u044f \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u043d\u0438\u044f \u0434\u0435\u0439\u0441\u0442\u0432\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e \u043a\u0440\u0443\u0442\u044b\u0445 \u0431\u0438\u0431\u043b\u0438\u043e\u0442\u0435\u043a. \u041f\u043e\u044d\u0442\u043e\u043c\u0443, \u044d\u043a\u043e\u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u0430 Rust \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u0440\u0430\u0437\u0432\u0438\u0432\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f \u0431\u0432\u0441\u0442\u0440\u0435\u0435, \u043d\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u0441\u044f \u043d\u0430\u043c \u0438\u043b\u0438 \u043d\u0435\u0442. \u041f\u0440\u0438\u043c\u0435\u0440, async, \u0434\u043e\u0431\u0430\u0432\u0438\u043b\u0438 \u043f\u0440\u0430\u043a\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438 \u0442\u043e \u0436\u0435, \u0447\u0442\u043e \u0435\u0441\u0442\u044c \u0432 Go, \u043d\u043e \u0441 \u0442\u043e\u0442\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u043c \u043a\u043e\u043d\u0442\u0440\u043e\u043b\u0435\u043c \u043d\u0430\u0434 \u043f\u0430\u043c\u044f\u0442\u044c\u044e. AWS \u043d\u0435 \u0441\u043b\u0443\u0447\u0430\u0439\u043d\u043e \u0432\u044b\u0431\u0440\u0430\u043b\u0438 Rust.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":205935,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/205935-dzhon-kartoshkin","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/6bbab84f-5ee1-583f-b18e-ca855352742f\/","name":"\u0414\u0436\u043e\u043d \u041a\u0430\u0440\u0442\u043e\u0448\u043a\u0438\u043d","isVerified":false},"content":{"id":284499,"url":"https:\/\/vc.ru\/dev\/284499-stack-overflow-opublikoval-reyting-lyubimyh-u-razrabotchikov-yazykov-programmirovaniya-na-pervom-meste-rust","title":"Stack Overflow \u043e\u043f\u0443\u0431\u043b\u0438\u043a\u043e\u0432\u0430\u043b \u0440\u0435\u0439\u0442\u0438\u043d\u0433 \u043b\u044e\u0431\u0438\u043c\u044b\u0445 \u0443 \u0440\u0430\u0437\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0447\u0438\u043a\u043e\u0432 \u044f\u0437\u044b\u043a\u043e\u0432 \u043f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0430\u043c\u043c\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f \u2014 \u043d\u0430 \u043f\u0435\u0440\u0432\u043e\u043c \u043c\u0435\u0441\u0442\u0435 Rust"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3179331,"subsite_id":199115,"user_id":431382,"type":"comment_add","id":3179331,"hash":"fc1992988ca90ad341ce584694231a08","date":1629538963,"url":"https:\/\/vc.ru\/transport\/284490-rasskazyvayu-o-novom-povode-lishitsya-prav?comment=3179331","text":"\u041a\u043e\u0433\u0434\u0430 \u0443\u0433\u043e\u0434\u043d\u043e \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u043e\u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u0438\u0442\u0441\u044f \u0438 \u0437\u0430\u0432\u0435\u0440\u0448\u0438\u0442\u044c \u0430\u0440\u0435\u043d\u0434\u0443, \u043d\u043e \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0432 \u043f\u0440\u0435\u0434\u0435\u043b\u0430\u0445 \u0437\u043e\u043d\u044b \u0437\u0430\u0432\u0435\u0440\u0448\u0435\u043d\u0438\u044f \u0430\u0440\u0435\u043d\u0434\u044b. \u0412 \u0433\u043e\u0440\u043e\u0434\u0435 \u043e\u0431\u044b\u0447\u043d\u043e \u044d\u0442\u043e \u0432\u0435\u0437\u0434\u0435, \u0432 \u043e\u0431\u043b\u0430\u0441\u0442\u0438 \u043d\u0430 \u0442\u0440\u0430\u0441\u0441\u0435 \u0432\u0440\u044f\u0434 \u043b\u0438.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":431382,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/431382-yuri-kagan","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/c84f7934-d70c-8e70-22fa-0d8b05eb38e5\/","name":"Yuri Kagan","isVerified":false},"content":{"id":284490,"url":"https:\/\/vc.ru\/transport\/284490-rasskazyvayu-o-novom-povode-lishitsya-prav","title":"\u0420\u0430\u0441\u0441\u043a\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u044e \u043e \u043d\u043e\u0432\u043e\u043c \u043f\u043e\u0432\u043e\u0434\u0435 \u043b\u0438\u0448\u0438\u0442\u044c\u0441\u044f \u043f\u0440\u0430\u0432"},"isAnonymous":false}]}