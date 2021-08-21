General Motors отзовёт 73 тысячи электромобилей из-за риска возгорания аккумуляторов — это обойдётся в $1 млрд Статьи редакции
Месяц назад из-за проблем с батареями в Chevrolet Bolt уже отозвали 69 тысяч автомобилей.
General Motors отзовёт в Канаде и США больше девяти тысяч электромобилей Chevrolet модели Bolt EV 2019 года выпуска и свыше 63 тысяч — модели Bolt EV и EUV 2020-2022 годов выпуска, пишет Reuters.
В компании также заявили, что приостановят продажи электромобилей на неопределённый срок, добиваясь возмещения затрат у поставщика аккумуляторов LG. General Motors оценила замену батарей в $1 млрд.
В компании отметили, что аккумуляторы могут иметь два дефекта, приводящих к возгоранию.
В июле General Motors уже отозвала 69 тысяч автомобилей. За всё время выпуска модели Bolt батареи загорались девять раз.
Делаем ставки что сделают с руководством этого проекта
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Месяц назад из-за проблем с батареями в Chevrolet Bolt уже отозвали 69 тысяч автомобилей.
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