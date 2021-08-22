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Транспорт
Таня Боброва

«Яндекс» пересмотрит тарифы и повысит комиссию для водителей такси в некоторых регионах Статьи редакции

Изменения сязаны с растущими издержками таксомоторной отрасли, объяснили в компании.

6 6 комментариев
690 просмотров

«В некоторых городах мы повышаем комиссию и меняем структуру тарифа. Изменения обусловлены растущими издержками таксомоторной отрасли», — сообщили vc.ru в «Яндексе». Тарифы изменятся с 25 августа в некоторых регионах, но не во всей стране, например, в Москве изменений не будет.

Как изменятся тарифы и комиссии, а также какие города затронут изменения, в компании не уточнили.

Первым о том, что «Яндекс» с 25 августа «поднимет цены на поездки по всей России», сообщил Telegram-канал Readovka.

Канал опубликовал скриншоты, предположительно, писем компании водителям-партнёрам. В частности, на них говорится, что с 26 августа условия всех пассажирских тарифов в городах ближнего Подмосковья станут такими же, как в Москве. На другом скриншоте — что с 25 августа в Краснодаре повысится «Эконом» и некоторые другие пассажирские тарифы.

В группе «Подслушано у таксистов» во «ВКонтакте» пользователи делятся скриншотами о повышении тарифа «Эконом» и некоторых других пассажирских тарифов в Саратове, Арзамасе, Ульяновске, Барнауле, Ижевске, Дзержинске и других городах. Новые условия тарифа в городах разные, комиссия сервиса вырастет на 2%.

Telegram-канал Readovka
  • В 2019 году такси-сервис «Яндекса» пересматривал тарифы и комиссии для водителей, тогда изменения затронули десять регионов. Компания объяснила изменения ростом цен на топливо и инвестициями в безопасность такси.

#новость #яндекс #яндекстакси

6 6 комментариев
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Всемирный ящик

3

Место для оригинальных комментариев на тему «хто ещё пользуеццо этим яндексом!?» открыто.

Ещё можно поныть про вечно повышенный спрос и надо не забыть вспомнить что все пользователи плюса — лохи, которых страшный яша обманывает.

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hhheyuuu .

Всемирный
1
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Αлексей Μихеев

Всемирный
0

А спрос реально вечно повышенный в последний год, даже в нашем небольшом 250-тысячном городке, где грубо говоря один яндекс из it остался.

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Kirill Kalachev

0

Шикарно, а может параллельно поднимать цену за проезд симметрично со стоимостью бензина? Или это не "растущие издержки"?

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alpden

0

Да вы и так своим постоянным высоким спросом и соответственно ценами задолбали то уже 😡

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Амбиент Музыкантов

0

"комиссия сервиса вырастет на 2%"

Цифра 2 до добра не доведёт (косится на весёлые истории про ВБ).

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Транспорт
Таня Боброва
«Яндекс» пересмотрит тарифы и повысит комиссию для водителей такси в некоторых регионах Статьи редакции

Изменения сязаны с растущими издержками таксомоторной отрасли, объяснили в компании.

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