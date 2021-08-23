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Транспорт
Маша Цепелева

«Ситимобил» запустил сервис для таксопарков с займами на короткий срок и ежедневными платежами Статьи редакции

Таксопарки смогут получить до 50 млн рублей на 10 месяцев на покупку шин, страховку и другие расходы.

  • Финансирование происходит через факторинг. Деньги предоставит компания Smartfact. В отличие от кредита факторинг не требует залога, лимит может меняться, в договоре обычно три стороны, рассказал «Ведомостям» директор по развитию спецпроектов для таксопарков «Ситимобила» Александр Воронов.
  • Таксопарк сможет получить деньги на 1-10 месяцев под 6–8%. Минимальная сумма – 300 тысяч рублей, максимальная – 50 млн рублей. Размер средств и срок финансирования будут зависеть от срока работы таксопарка с агрегатором, количества работающих на линии машин и поездок, оценки таксопарка водителями, доли машин в лизинге.
  • Например при сумме 300 тысяч рублей на пять месяцев, таксопарк будет платить 2000 рублей в день и процент в 160 рублей. Переплата — около 24 тысяч рублей или 7,5%. Заработанные проценты «Ситимобил» и Smartfact будут делить. Лимит обновляется каждый месяц. Таксопарк должен гасить задолженность ежедневно.
  • Краткосрочное финансирование поможет таксопаркам с операционными расходами — покупкой шин, ОСАГО, ремонтом, взносами на лизинг, открытием новых офисов, рассказывают в «Ситимобиле». Обычно банки дают кредиты таксопаркам неохотно или под высокие проценты, говорит гендиректор Smartfact Риналь Сулейманов.
  • Это первый финтех-сервис «Ситимобил». Лизинговая программа для таксопарков есть у DiDi: субсидии на покупку автомобилей у партнёров и скидки до 12%. У «Яндекс.Такси» есть программа для таксопарков-партнёров: помощь со страховкой машин, выгодные условия по лизингу и скидки у некоторых автопроизводителей.

#новость #ситимобил

731 просмотров
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Динислам Кутлумбетов

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Странно, что без традиционных комиссий в 30% и «мы информационный сервис и ответственности не несем»

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Маша Цепелева
«Ситимобил» запустил сервис для таксопарков с займами на короткий срок и ежедневными платежами Статьи редакции

Таксопарки смогут получить до 50 млн рублей на 10 месяцев на покупку шин, страховку и другие расходы.

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