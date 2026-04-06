Евгения Евсеева
Транспорт

Минцифры и кикшеринги задумались о внедрении верификации через Госуслуги для аренды электросамокатов

Это позволит точно определять возраст арендаторов.

Источник: Wikimedia 
Источник: Wikimedia 
  • Возможность введения такой верификации ведомство прорабатывает с Whoosh, «Юрентом» и «Яндексом», пишет РБК со ссылкой на источники.
  • В Минцифры подтвердили, что идёт такая работа: в дискуссии участвуют представители некоторых регионов, где могут провести пилотный запуск.
  • В министерстве считают, вход и подтверждение возраста через «Госуслуги» позволят повысить безопасность дорожного движения и снизят количество злоупотреблений при использовании кикшеринга.
  • По словам одного из источников, для подобной интеграции все кикшеринги должны сначала получить юридическое обоснование для обмена данными с Единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА). Затем можно будет обсуждать внедрение Госуслуг. Подключение к ЕСИА для сервисов будет добровольным.
  • В Москве уже работает верификация через mos.ru для курьеров и пользователей электросамокатов и электровелосипедов. Пять поездок разрешают совершить и без этого, но потом доступ ограничат. Если профиль есть, но не полный, нужно подтвердить личность: ввести СНИЛС и привязать аккаунт в Госуслугах.

24 комментария