Минцифры и кикшеринги задумались о внедрении верификации через Госуслуги для аренды электросамокатов

Это позволит точно определять возраст арендаторов. Источник: Wikimedia Возможность введения такой верификации ведомство прорабатывает с Whoosh, «Юрентом» и «Яндексом», пишет РБК со ссылкой на источники.В Минцифры подтвердили, что идёт такая работа: в дискуссии участвуют представители некоторых регионов, где могут провести пилотный запуск.В министерстве считают, вход и подтверждение возраста через «Госуслуги» позволят повысить безопасность дорожного движения и снизят количество злоупотреблений при использовании кикшеринга.По словам одного из источников, для подобной интеграции все кикшеринги должны сначала получить юридическое обоснование для обмена данными с Единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА). Затем можно будет обсуждать внедрение Госуслуг. Подключение к ЕСИА для сервисов будет добровольным.В Москве уже работает верификация через mos.ru для курьеров и пользователей электросамокатов и электровелосипедов. Пять поездок разрешают совершить и без этого, но потом доступ ограничат. Если профиль есть, но не полный, нужно подтвердить личность: ввести СНИЛС и привязать аккаунт в Госуслугах.