«Ситимобил» добавил семейный аккаунт с оплатой поездок с общего счёта Статьи редакции
Такая же услуга есть с 2019 года в «Яндекс.Такси».
- В семейном аккаунте может состоять до пяти человек, рассказали vc.ru в компании. Каждый член группы может самостоятельно заказывать такси через свое приложение и оплачивать поездки с семейного счета.
- Чтобы создать такой аккаунт, нужно выбрать способ оплаты картой, а затем добавить в группу участников — из списка контактов или по номеру телефона.
- Также участникам аккаунта за поездки, оплаченные из семейного счёта, будут начислять дополнительные 5% к кэшбеку по программе лояльности «Ситимобила».
- Создать семейный аккаунт можно не только с родственниками, но и с друзьями или коллегами. Также пользователь может быть участником сразу нескольких групп.
- Семейный аккаунт есть в «Яндекс.Такси» с 2019 года — в нём может быть до четырёх участников.
А что это за маршрут из сауны в пятницу вечером, ааа? Вот и езжай к своим шлюхам)))
Не знаю как в ситимобиле, но яндекс такси только уведомляет, что участник семейной группы сделал заказ, а также его стоимость.
Почему у Аберхаузера Мондельштампа, Амбулатории Подольска и Алоэ Ветров один и тот же номер?
Амбулатория Подольск: "Дорогой, я скучаю, приезжай".
Особенно интересно, что амбулатория входит в группу "Семья".
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