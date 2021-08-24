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Транспорт
Евгения Евсеева

«Ситимобил» добавил семейный аккаунт с оплатой поездок с общего счёта Статьи редакции

Такая же услуга есть с 2019 года в «Яндекс.Такси».

  • В семейном аккаунте может состоять до пяти человек, рассказали vc.ru в компании. Каждый член группы может самостоятельно заказывать такси через свое приложение и оплачивать поездки с семейного счета.
  • Чтобы создать такой аккаунт, нужно выбрать способ оплаты картой, а затем добавить в группу участников — из списка контактов или по номеру телефона.
  • Также участникам аккаунта за поездки, оплаченные из семейного счёта, будут начислять дополнительные 5% к кэшбеку по программе лояльности «Ситимобила».
  • Создать семейный аккаунт можно не только с родственниками, но и с друзьями или коллегами. Также пользователь может быть участником сразу нескольких групп.
  • Семейный аккаунт есть в «Яндекс.Такси» с 2019 года — в нём может быть до четырёх участников.
Семейный аккаунт в «Ситимобиле» «Ситимобил»

#новость #ситимобил

735 просмотров
8 8 комментариев
1
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Denis Kite

4

А что это за маршрут из сауны в пятницу вечером, ааа? Вот и езжай к своим шлюхам)))

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Methyl Aldehyde

Denis
2

Не знаю как в ситимобиле, но яндекс такси только уведомляет, что участник семейной группы сделал заказ, а также его стоимость.

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Konstantin_Andreevich

1

Почему у Аберхаузера Мондельштампа, Амбулатории Подольска и Алоэ Ветров один и тот же номер?

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Arseniy Kirsanov

Konstantin_Andr…
2

Амбулатория Подольск: "Дорогой, я скучаю, приезжай".

Ответить

Konstantin_Andreevich

Arseniy
0

Особенно интересно, что амбулатория входит в группу "Семья".

Ответить

33_rublya

Konstantin_Andr…
1

Lorem ipsum!

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Алина

0

Ха, у меня в обычном аккаунте до сих пор карту не может принять

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hakhagmon

0

инновации, когда там у убера появился семейный профиль?) 

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