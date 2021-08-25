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Транспорт
Маша Цепелева

Из-за глобального дефицита чипов автопроизводители не смогут выпустить в 2021 году 7-9 млн машин — исследование Статьи редакции

Самые большие потери в мире — у Ford, Stellantis и альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.

  • В первом квартале 2021 года мировые автопроизводители не выпустили 1,4 млн новых автомобилей, во втором — 2,6 млн. По прогнозам, во второй половине года не выпустят ещё 3-5 млн автомобилей, сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование BCG.

  • Дефицит чипов начался в 2020 году из-за пандемии и роста спроса производителей бытовой техники. В 2021 году сбои поставок также происходили из-за погодных катаклизмов и антропогенных катастроф, оценили аналитики BCG. В третьем квартале задержки продолжатся из-за остановки заводов после вспышки нового штамма Covid-19.

  • Самые большие потери из-за нехватки чипов понесли Ford (падение выпуска в 2021 году — 700 тысяч автомобилей), Stellantis (марки Fiat, Citroen, Chrysler, Dodge, Jeep – падение на 600 тысяч) и альянс Renault-Nissan-Mitsubishi (падение на 415 тысяч).

  • Дефицит микросхем удастся преодолеть не раньше второго полугодия 2022 года, говорится в исследовании.
  • Производство легковых автомобилей в России в первом полугодии 2021 года выросло на 44,3% год к году до 736 тысяч штук, по данным Росстата. Но в сравнении 2019 годом упало на 7%. В июле продажи новых машин в России сократились на 6,5% год к году, по данным Ассоциации европейского бизнеса.
  • В августе 2021 года из-за нехватки микросхем завод Lada в Тольятти приостанавливал работу на несколько дней, в июне — завод Volkswagen в Нижнем Новгороде. Представители концерна Nissan в России и группы «Соллерс» приостанавливали в 2021 году поставку машин. Опрошенные «Ведомостями» автодилеры сообщали, о дефиците в России самых популярных моделей автомобилей — Lada Granta и Vesta.
Последствия дефицита чипов с 2020 года BCG

#новость #чипы

1251 просмотров
20 20 комментариев
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20 комментариев
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Предвыборный диод

10

Из-за глобального дефицита зарплаты ,  я тоже не могу купить новую современную машину.

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Валентин Тихомиров

2

Значит снова цены на авто вырастут. Многие дилеры уже сейчас пользуются этой  ситуацией. 

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Михаил Белов

Валентин
7

Ну вы проснулись. Они уже год, каждый квартал на 50 - 150 тысяч дорожают.

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Эдуард Гладышев

Михаил
7

Дорожают понятно, но помимо этого диллеры не продают машины без допов. Например диллер Киа просил у меня +200к за сигнализацию, коврики и защиту картера на Киа Рио Х. За тот же набор добра диллер лады просит 40к)

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Андрей Малолин

Эдуард
2

Это сущие чаевые по сравнению с 3М отката за новые тойоты и ведь все равно раскупают под ноль :D Люди за мкадом уже тигуаны всерьез считают премиумом.

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Валентин

Эдуард
0

Как раз это и имел в виду. Дело не только в подорожании, но и в подобных махинациях, которые вызваны дефицитом (ну и наглостью дилеров).

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Эдуард Гладышев

Валентин
4

подорожании, махинациях, наглостью

Привычная среда среднестатистического россиянина 😁

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БАБКА В ЗАСАДЕ

Михаил
1

Это в рублях? В рублях бессмысленно измерять это все.
В долларах вроде ничо не дорожает, если учесть что когда рубль упал, цены не выросли так же.
Идёт походу просто коррекция цен плавная 

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Aslan Zhenetl

Михаил
0

Все он правильно говорит. Цена в конфигураторе одна. Цена в салоне на 15% выше. Потому что вариантов нет либо ждать пол года из конфигуратор либо покупай сейчас с наценкой. Так с бмв точно по крайней мере.

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Sergey Ontime

3

Поездим на тех, что уже выпущены)

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Eugene Pastukhov

Sergey
0

они тоже нынче стоят космос

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Alex S

3

Купил кофеварку - спас город от очередного автолюбителя 😁

Ответить

БАБКА В ЗАСАДЕ

2

Да и хуй с ними )
Никогда не понимал любовь некоторых национальностей к машинам, для меня это просто средство для перемещения моей тушки в пространстве 

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Vladimir Medvedev

0

А что ч чипами, где почитать?

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Eugene Pastukhov

Vladimir
1

автопроизводители решили, что раз кризис, нефиг делать столько тачек, подубавили производство и сократили заказы. В тоже время из-за ковида все кинулись скупать бытовую технику, планшеты. буки и тп. "ок" сказали производители микрух, поназаключали контрактов с производителями бытовой техники и свернули линии чипов для автомобилей. тут ВНЕЗАПНО (кто б подумал) народ кинулся покупать тачки. Производители к такому готовы не были, чипов не хватает, они бегом к производителям, а те "упс, ребята, мы уже с производителями бытовой в контрактах на пару лет, не хотели бы вы пойти от сюда?". Ну и вот... Сами обосрались, а расхлёбывает потребитель конскими ценами. Ест-но никого из автоотрасли за это не линчуют и люди просто из своего кошелька всё это проспонсируют.

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Vladimir Medvedev

Eugene
0

Спасибо большое.

Ответить

Рома Ткачев

0

о, допы подорожают, на радость дилерам)

Ответить

Roman Sivakov

0

Сперва прочитал «чипсов»

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Sabu Seidov

0

В Тойота хотел авто купить, говорят только в трейд ин или в кредит😅. Просто так не продадут.

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Александр Якунин

Sabu
0

Нормально.

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