Из-за глобального дефицита чипов автопроизводители не смогут выпустить в 2021 году 7-9 млн машин — исследование Статьи редакции
Самые большие потери в мире — у Ford, Stellantis и альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.
- В первом квартале 2021 года мировые автопроизводители не выпустили 1,4 млн новых автомобилей, во втором — 2,6 млн. По прогнозам, во второй половине года не выпустят ещё 3-5 млн автомобилей, сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование BCG.
Дефицит чипов начался в 2020 году из-за пандемии и роста спроса производителей бытовой техники. В 2021 году сбои поставок также происходили из-за погодных катаклизмов и антропогенных катастроф, оценили аналитики BCG. В третьем квартале задержки продолжатся из-за остановки заводов после вспышки нового штамма Covid-19.
Самые большие потери из-за нехватки чипов понесли Ford (падение выпуска в 2021 году — 700 тысяч автомобилей), Stellantis (марки Fiat, Citroen, Chrysler, Dodge, Jeep – падение на 600 тысяч) и альянс Renault-Nissan-Mitsubishi (падение на 415 тысяч).
- Дефицит микросхем удастся преодолеть не раньше второго полугодия 2022 года, говорится в исследовании.
- Производство легковых автомобилей в России в первом полугодии 2021 года выросло на 44,3% год к году до 736 тысяч штук, по данным Росстата. Но в сравнении 2019 годом упало на 7%. В июле продажи новых машин в России сократились на 6,5% год к году, по данным Ассоциации европейского бизнеса.
- В августе 2021 года из-за нехватки микросхем завод Lada в Тольятти приостанавливал работу на несколько дней, в июне — завод Volkswagen в Нижнем Новгороде. Представители концерна Nissan в России и группы «Соллерс» приостанавливали в 2021 году поставку машин. Опрошенные «Ведомостями» автодилеры сообщали, о дефиците в России самых популярных моделей автомобилей — Lada Granta и Vesta.
Значит снова цены на авто вырастут. Многие дилеры уже сейчас пользуются этой ситуацией.
Ну вы проснулись. Они уже год, каждый квартал на 50 - 150 тысяч дорожают.
Дорожают понятно, но помимо этого диллеры не продают машины без допов. Например диллер Киа просил у меня +200к за сигнализацию, коврики и защиту картера на Киа Рио Х. За тот же набор добра диллер лады просит 40к)
Это сущие чаевые по сравнению с 3М отката за новые тойоты и ведь все равно раскупают под ноль :D Люди за мкадом уже тигуаны всерьез считают премиумом.
подорожании, махинациях, наглостью
Привычная среда среднестатистического россиянина 😁
Это в рублях? В рублях бессмысленно измерять это все.
В долларах вроде ничо не дорожает, если учесть что когда рубль упал, цены не выросли так же.
Идёт походу просто коррекция цен плавная
Все он правильно говорит. Цена в конфигураторе одна. Цена в салоне на 15% выше. Потому что вариантов нет либо ждать пол года из конфигуратор либо покупай сейчас с наценкой. Так с бмв точно по крайней мере.
Поездим на тех, что уже выпущены)
Да и хуй с ними )
Никогда не понимал любовь некоторых национальностей к машинам, для меня это просто средство для перемещения моей тушки в пространстве
А что ч чипами, где почитать?
автопроизводители решили, что раз кризис, нефиг делать столько тачек, подубавили производство и сократили заказы. В тоже время из-за ковида все кинулись скупать бытовую технику, планшеты. буки и тп. "ок" сказали производители микрух, поназаключали контрактов с производителями бытовой техники и свернули линии чипов для автомобилей. тут ВНЕЗАПНО (кто б подумал) народ кинулся покупать тачки. Производители к такому готовы не были, чипов не хватает, они бегом к производителям, а те "упс, ребята, мы уже с производителями бытовой в контрактах на пару лет, не хотели бы вы пойти от сюда?". Ну и вот... Сами обосрались, а расхлёбывает потребитель конскими ценами. Ест-но никого из автоотрасли за это не линчуют и люди просто из своего кошелька всё это проспонсируют.
В Тойота хотел авто купить, говорят только в трейд ин или в кредит😅. Просто так не продадут.
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