Waymo запустила бесплатное тестирование беспилотных такси в Сан-Франциско Статьи редакции
Такси тестировали с февраля 2021 года — но на сотрудниках-добровольцах.
Waymo, принадлежащая Google и Alphabet, запустила программу Trusted Tester, в рамках которой жители Сан-Франциско могут протестировать беспилотные такси. Об этом компания сообщила в своём блоге.
Участникам программы не придётся платить за услуги такси, но ими смогут стать только те жители Сан-Франциско, заявки которых одобрила компания. Им запрещено публично делиться мнениями и впечатлениями от поездок — все отзывы нужно будет направлять сотрудникам Waymo.
Такси использует электромобили Jaguar I-PACE с системой автономного управления Waymo Driver пятого поколения, которая работает на базе нейросетей. По заявлениям компании, система способна не только реагировать на машины, пешеходов, знаки и сигналы светофора, но и прогнозировать события для избежания аварий. Однако в рамках программы Trusted Tester в такси всё же будет находиться водитель на случай экстренных ситуаций.
Waymo сообщает, что её автомобили под управлением этой системы успешно проехали более 32 млн км по дорогам общего пользования.
Например, в Фениксе аналогичную программу Easy Rider компания запустила такси-сервис с беспилотными автомобилями в 2018 году. В Сан-Франциско беспилотные такси тестировали с февраля 2021 года — но только на сотрудниках-добровольцах.
Waymo работает над беспилотными автомобилями с 2009 года. До 2016 года она работала как подразделение Google, затем Alphabet вывела её в отдельную компанию.
Как же стремно все эти селф-драйвинг повозки выглядят с РЛС на крыше. Это преступление против дизайна :)
Пока самый симпатичный у Аптив, могут же без этой надстройки некоторые :)
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