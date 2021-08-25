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Транспорт
TJ

Waymo запустила бесплатное тестирование беспилотных такси в Сан-Франциско Статьи редакции

Такси тестировали с февраля 2021 года — но на сотрудниках-добровольцах.

5 5 комментариев
504 просмотров

Waymo, принадлежащая Google и Alphabet, запустила программу Trusted Tester, в рамках которой жители Сан-Франциско могут протестировать беспилотные такси. Об этом компания сообщила в своём блоге.

Беспилотное такси Waymo Кадр из видеопрезентации компании

Участникам программы не придётся платить за услуги такси, но ими смогут стать только те жители Сан-Франциско, заявки которых одобрила компания. Им запрещено публично делиться мнениями и впечатлениями от поездок — все отзывы нужно будет направлять сотрудникам Waymo.

Такси использует электромобили Jaguar I-PACE с системой автономного управления Waymo Driver пятого поколения, которая работает на базе нейросетей. По заявлениям компании, система способна не только реагировать на машины, пешеходов, знаки и сигналы светофора, но и прогнозировать события для избежания аварий. Однако в рамках программы Trusted Tester в такси всё же будет находиться водитель на случай экстренных ситуаций.

Waymo сообщает, что её автомобили под управлением этой системы успешно проехали более 32 млн км по дорогам общего пользования.

Например, в Фениксе аналогичную программу Easy Rider компания запустила такси-сервис с беспилотными автомобилями в 2018 году. В Сан-Франциско беспилотные такси тестировали с февраля 2021 года — но только на сотрудниках-добровольцах.

Waymo работает над беспилотными автомобилями с 2009 года. До 2016 года она работала как подразделение Google, затем Alphabet вывела её в отдельную компанию.

#новость #waymo #google

5 5 комментариев
2
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5 комментариев
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Антон Штадлер

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Как же стремно все эти селф-драйвинг повозки выглядят с РЛС на крыше. Это преступление против дизайна :)

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Artemy

Антон
0

Все лучше, чем синие ведерки

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Антон Штадлер

Artemy
0

Пока самый симпатичный у Аптив, могут же без этой надстройки некоторые :)

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Вася Пражкин

Антон
0

Да, им бы дизайнера одного в команду.

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Radna

0

Круто)

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