Такси тестировали с февраля 2021 года — но на сотрудниках-добровольцах.

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Waymo, принадлежащая Google и Alphabet, запустила программу Trusted Tester, в рамках которой жители Сан-Франциско могут протестировать беспилотные такси. Об этом компания сообщила в своём блоге.

Беспилотное такси Waymo Кадр из видеопрезентации компании

Участникам программы не придётся платить за услуги такси, но ими смогут стать только те жители Сан-Франциско, заявки которых одобрила компания. Им запрещено публично делиться мнениями и впечатлениями от поездок — все отзывы нужно будет направлять сотрудникам Waymo.

Такси использует электромобили Jaguar I-PACE с системой автономного управления Waymo Driver пятого поколения, которая работает на базе нейросетей. По заявлениям компании, система способна не только реагировать на машины, пешеходов, знаки и сигналы светофора, но и прогнозировать события для избежания аварий. Однако в рамках программы Trusted Tester в такси всё же будет находиться водитель на случай экстренных ситуаций.

Waymo сообщает, что её автомобили под управлением этой системы успешно проехали более 32 млн км по дорогам общего пользования.

Например, в Фениксе аналогичную программу Easy Rider компания запустила такси-сервис с беспилотными автомобилями в 2018 году. В Сан-Франциско беспилотные такси тестировали с февраля 2021 года — но только на сотрудниках-добровольцах.