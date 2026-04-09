Tesla начала обсуждать создание компактного и «бюджетного» электрического внедорожника — Reuters

Но запустит ли в итоге производство, пока неясно.Источник: Tesla Производитель общался с поставщиками по поводу выпуска компактного внедорожника — новой модели, а не модификации Model 3 или Model Y, рассказали источники Reuters, знакомые с вопросом.По словам трёх из них, электромобиль хотели бы выпускать в Китае. Ещё один собеседник рассказал про планы расширения производства в США и Европе.По данным агентства, компания собирается предлагать будущий автомобиль по цене ниже, чем базовая Model 3. Она стоит от $34 тысяч в Китае и от $37 тысяч в США, уточняет издание. По словам источников, компания планирует «удешевить» машину в том числе за счёт использования батареи меньшего размера и сокращения запаса хода.Производитель также может использовать один электродвигатель и снизить массу машину до 1,5 т. Длина электромобиля может составить 4,28 м, говорят источники. Для сравнения: длина Model Y — около 4,75 м. Собеседники говорят, что проект пока находится на ранней стадии. Tesla не ответила на запрос о комментарии.Поставки Tesla в первом квартале 2026-го выросли на 6,5% год к году — до 358 тысяч автомобилей, писало SCMP. Китайская BYD за тот же период зафиксировала снижение на 25,5% год к году. Это позволило компании Илона Маска вернуться на первое место впервые с четвёртого квартала 2024-го.В январе 2026-го Маск заявил о планах свернуть производство Model S и X во втором квартале того же года и переборудовать завод Tesla во Фримонте, Калифорния, под производство человекоподобных роботов Optimus. Издание Electrek отмечает, что общие продажи компании снижаются: в 2023 году поставки составили 1,81 млн, в 2024-м — 1,79 млн, в 2025-м — 1,64 млн.#новости #tesla