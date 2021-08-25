Opel представила двухместный электрокар, которым могут управлять подростки Статьи редакции
Цена пока неизвестна, но в компании обещают, что ежемесячный платёж за машину в лизинг будет «не больше цены за проездной».
Осенью 2021 года в Германии начнутся продажи сверхлёгкого электрокара Opel Rocks-e. С 2022 года — и в других странах.
Ежемесячный лизинговый платёж а Opel Rocks-e в Германии будет равен стоимости проездного, заявили в компании. Цены на автомобиль пока неизвестны.
Длина электромобиля — 2,41 м, ширина — 1,39 м, весит 471 кг вместе с аккумулятором. По европейским законам такую машину могут водить подростки с 15 лет с правами AM1 (подходят для скутеров и лёгких мотоциклов).
Внутри Rocks-e два места, багажник находится рядом с пространством для ног пассажира. Запас хода до 75 км, максимальная скорость 45 км/ч. Электромобиль можно полностью зарядить за 3,5 часа от стандартной розетки. Кабель находится в пассажирской двери, его длина — 3 м.
У электрокара — прозрачная крыша, на дисплее в салоне отображается скорость, режим движения, уровень заряда аккумулятора, оставшийся запас хода и пробег.
Rocks-e можно будет купить на сайте Opel или у дилеров в Германии.
Это "электрокар" еще 2-3 года назад представил Ситроен... Даже обзоры на YouTube есть).
Citroen Ami
Opel перекупы
и то и то Groupe PSA
Citroën, Peugeot, Opel, Vauxhall и DS Automobiles
Половина этих английских слов для меня не известны, но как я понял-это аффилированные организации
Теперь вместо PSA Stellantis NV(Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram Trucks, Vauxhall)
Там на самом деле крутой концепт. Типа о-о-о-о-оочень дешевый авто, минимум деталей, все очень просто. Даже окна не открываются, только проветривание, зад и перед взаимозаменяемые.... Типа альтернатива велосипеда или мопеда.
Стоить он будет в район €6к... В целом дороговато, но если смотреть на перспективу, то реально за несколько лет он выйдет дешевле и удобнее общественного транспорта.
Как же урбанисты? Почему не трамвай?
Можно не попадать в дтп, прикинь
К ситроена также двери открывались как глаза у хамелеона?!
Да, это чтобы правая и левая дверь были взаимозаменяемые. Точно также как перед и зад.
Симпатично, кстати, выглядит. Жаль до нас, такие машинки если и дойдут, то явно нескоро.
«Цена пока неизвестна, но в компании обещают, что ежемесячный платёж за машину в лизинг будет «не больше цены за проездной».»
И
«Ежемесячный лизинговый платёж а Opel Rocks-e в Германии будет равен стоимости проездного, заявили в компании. Цены на автомобиль пока неизвестны.»
Вам за количество символов платят?
Держите мои подгузники! Это же Бибика! Настоящая!!!
Да ему заряда не хватит на мкаде простоять.
Для маленького
Действительно, индусы и прочие южноазиаты уже давно на таких катают. Для их условий - самое то!
Сначала рассказывают нам про то, что нужно пересаживаться на общественный транспорт, а потом предлагают авто по цене проездного.
Запас хода до 75 км, максимальная скорость 45 км/ч
На этом можно было закончить
А что вы ожидали от машины с весом 471 кг, который по документам скутер?
Как по мне не плохо, будет удобно дать ребёнку, чтобы сам добирался до старшей школы, например. Или съездил куда-нибудь в пределах города
Ну почему не будем? Может и машину 150и летней давности тоже не стоит называть машиной?
Не вижу проблем в этом устройстве, он может быть удобен для некоторой группы. И если цена действительно не превышает проездной (либо превышает не сильно) - решение хорошее
Ну если по вашей логике рассуждать, то и танк с небольшой заменой внутренностей - это трактор
И винтовка с порезанным стволом - пистолет
По документам это так, но от этого никто танк не станет называть трактором
Ну если по вашей логике рассуждать, то и танк с небольшой заменой внутренностей - это трактор
Вы таки не поверите... Понимаете, это не мое мнение. Это позиция регулирующих органов. Приводимая мной для РФ. Что там в ЕС - я не в курсе (уверен на 99%, что и вы тоже)
но от этого никто танк не станет называть трактором
Мой дед, который застал послевоенное использование развооруженных танков в качестве тяжелой техники сейчас смотрит на вас с недоумением.
Какой же вы душный.
Когда я слышу что-то подобное, то понимаю, что аргументы у собеседника закончились :)
Но мы не гос орган, мы не представляем всё буквально и официально
Вы - это кто? Малолетки-тиктокеры? Ну так вам и Моргенштерн - музыка, что тут можно обсуждать? (Ну как, нравится переход на личности? Нет?)
Что не так? Тебе надо по городу под 100гнать?
ну это ж москвичи, они в день и по 300 проезжают
км/ч?
У меня троюродный брат приехал на батиной машине в школу в 13 лет. Пизд..лей получил царских.
Если нужен транспорт, а не громкая громадная понтарезка - это топ
Может меня нести - транспорт.
Ну если топить за "экологию", то почему не купить велосипед?
Подвезти девушку/друга на нем как?
Ясно тебе важнее понты и чтобы рычало с:
Ясно тебе важнее понты и чтобы рычало с:
Обожаю местную аудиторию за то ,что ей (прям как вам сейчас) всегда все ясно :) Давайте немного пошатну уверенность в этом:
1. Вы говорите это человеку, который более 50% городского километража проезжает на велосипеде
2. Вы говорите это человеку, который пробовал использовать полноценный электромобиль (Лиф) в течение двух лет
Все еще ясно?
Как это не подвезу? Я живу в городе-миллионнике в РФ, у нас с одной точки города до другой, самой дальней - меньше 30и км.
Хватит добраться туда и обратно, и ещё 15км останется, на всякий случай.
А подавляющее большинство живёт не на отдалённой точке города, они и дважды за день могут смотаться туда-обратно.
Неужели 16и летнему подростку надо больше?
Как это не подвезу? Я живу в городе-миллионнике в РФ, у нас с одной точки города до другой, самой дальней - меньше 30и км.
Хватит добраться туда и обратно, и ещё 15км останется, на всякий случай.
- Дима, включи кондиционер, мне жарко
- Кек-пук, глобальное потепление
- Дима, включи печку - холодно же
- Кек-пук, экология, электромобиль
Ладно, это сейчас будет абсолютно бесполезный спор вместо разумной дискуссии. Вы считаете, что ЭТО будет применимо, я думаю что нет. Время покажет :)
Выглядит немного чудн0. Да, нет большого бензинового мотора, но почему нельзя впереди оставить немного места и сделать там багажник, да и с безопасностью будет получше, ведь частенько при авариях удары спереди.
*есть же прекрасные визуально варианты вроде Volkswagen Käfer (жук) или MINI Cooper, еще больше уменьшите их и все.
но почему нельзя впереди оставить немного места и сделать там багажник
Потому что
Длина электромобиля — 2,41 м, ширина — 1,39 м, весит 471 кг вместе с аккумулятором. По европейским законам такую машину могут водить подростки с 15 лет с правами AM1 (подходят для скутеров и лёгких мотоциклов).
Ясно, всегда казалось, что там в приоритете мощность и кол-во лет у человека. Если посмотреть на требования, то:
AM
Лёгкие двухколёсные мопеды или мотороллеры:
конструкционное ограничение скорости 45 км/ч
двигатель внутреннего сгорания с объёмом не более 50 см3
максимальная мощность до 4 кВт
Трёхколёсные малые транспортные средства с характеристиками из списка выше плюс:
максимум 2 места включая водительское
масса без нагрузки до 270 кг
если движок с воспламенением от сжатия - дизель, объём цилиндра до 500 см³
Квадроциклы со всеми перечисленными ранее требованиями, но:
вес максимум до 425 килограмм
Класс! Теперь эти малолетние дебилы с самокатов на автомобиль пересядут - аварий ТОЧНО станет меньше
Скажите, разбирающиеся в электрокарах. Вот зимой на Урале при минус 30 градусах, на сколько км хватит хода аккумулятора? И не встану ли я посреди трассы?
без обогрева при -28
на автопилоте что ли?
Посмотрите протяжённость по дороге, в других крупных городах России, и заметите, что 75 км хватит доехать до трассы и обратно, раза 2 так точно.
Уфа, Казань, Екатеринбург и другие - там 30км с запасом будет
Если ваша жизнь складывается, доехал с самого края города, до работы на другом краю - то хватит. Уже хотя бы это признали, а то раньше не хватало даже до трассы доехать, по вашим словам
Если вы не входите в 3% населения, кто живет там - то хватит и больше.
В любом случае, редки ситуации, когда школьнику-студенту нужно проехать больше, в таких городах
В любом случае, редки ситуации, когда школьнику-студенту нужно проехать больше, в таких городах
Блин, да вы шутите? Студенты в вашей голове ходят учиться в университет, потом возвращаются домой, к мамочке, где и сидят за учебниками до ночи? То есть они не ездят за друзьями, не устраивают тусовки (где за едой едет тот, у кого есть машина) и не катаются по ночному городу?
Хотя да, на ЭТОМ с максимальной скоростью в 45 км/ч девушку катать не рекомендуется, я об этом уже писал.
посреди трассы
Камикадзе, зачем тебе на этом на трассу?
Комментарий удален
Опель изобрела авто-рикшу, она же тук-тук? Они там инженеров из Индии чтоли понабирали?
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Тем временем в Китае будущее уже давно наступило, и распространение получили электрические трициклы с кабиной.
Модно, стильно, молодежно.
Комментарий удален
Расскажите кто-нибудь, почему ВСЕ электрокары выглядят как уёбищное дерьмо?
Комментарий удален
С его помощью индивидуальные предприниматели и физические лица могут бесплатно встать на учёт в ФНС по режиму «Налог на профессиональный доход».
Продавец на улице предлагает умилительного вида черепашек. Они словно живые игрушки. Ребенок просит себе в подарок. И вы покупаете, не задумываясь о "родословной" нового питомца, возможных болезнях, условиях проживания и предстоящих расходах. А хлопот предстоит немало.
Цена пока неизвестна, но в компании обещают, что ежемесячный платёж за машину в лизинг будет «не больше цены за проездной».
В августе 2020 года в Россию пришел международный сервис по заказу поездок такси DiDi. Почему все началось с регионов, сколько пользователей собрал сервис за год и почему водители стали выбирать DiDi — в подборке из десяти фактов о работе сервиса в России.
Со слов родителей эта подруга привлекла в пирамиду довольно большое количество людей (около 100 человек). Среди приглашенных есть её друзья, родственники, собственные дети и подписчики из Instragram. Мне стало любопытно как же она будет оправдываться и смотреть людям в глаза, которые потеряют свои вложения с её помощью.
Ко дню рождения мы собрали шесть историй Агентов Поддержки «ВКонтакте». Они рассказали о самых интересных случаях из работы, своём необычном прошлом и ежедневной рутине.
В августе платформа заявила, что начнёт блокировать «откровенные» эротические посты из-за давления платёжных сервисов и банков.
За много лет работы в арендном бизнесе, сталкиваясь с крупными и мелкими предпринимателями, увлекся таким интересным хобби — коллекционировать их ошибки, которые иной раз бывают настолько банальными, но в то же время самыми распространенными среди начинающих предпринимателей.
Компания тестирует формат в Китае и Австрии.
Привет! Мы — дизайн-студия «Логомашина», сегодня бесплатно делаем логосы для читателей vc.ru.
Чуть больше года назад я работал в той самой компании, которая помогает найти дешевые авиабилеты, и жил на Пхукете.