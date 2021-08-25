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Транспорт
Маша Цепелева

Opel представила двухместный электрокар, которым могут управлять подростки Статьи редакции

Цена пока неизвестна, но в компании обещают, что ежемесячный платёж за машину в лизинг будет «не больше цены за проездной».

93 93 комментария
2444 просмотров
Rocks-e Opel

Осенью 2021 года в Германии начнутся продажи сверхлёгкого электрокара Opel Rocks-e. С 2022 года — и в других странах.

Ежемесячный лизинговый платёж а Opel Rocks-e в Германии будет равен стоимости проездного, заявили в компании. Цены на автомобиль пока неизвестны.

Длина электромобиля — 2,41 м, ширина — 1,39 м, весит 471 кг вместе с аккумулятором. По европейским законам такую машину могут водить подростки с 15 лет с правами AM1 (подходят для скутеров и лёгких мотоциклов).

Внутри Rocks-e два места, багажник находится рядом с пространством для ног пассажира. Запас хода до 75 км, максимальная скорость 45 км/ч. Электромобиль можно полностью зарядить за 3,5 часа от стандартной розетки. Кабель находится в пассажирской двери, его длина — 3 м.

У электрокара — прозрачная крыша, на дисплее в салоне отображается скорость, режим движения, уровень заряда аккумулятора, оставшийся запас хода и пробег.

Rocks-e можно будет купить на сайте Opel или у дилеров в Германии.

#новость #opel

93 93 комментария
26
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93 комментария
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Станислав Назаров

18

Это "электрокар" еще 2-3 года назад представил Ситроен...  Даже обзоры на YouTube есть). 
Citroen Ami 

Ответить

Александр Медведь

Станислав
7

Был Ситроен, теперь Опель... Ждём от Лады точно такой же.

Ответить

Юрий Другач

Станислав
5

Opel перекупы

Ответить

Regies Linkas

Юрий
1

и то и то Groupe PSA
Citroën, Peugeot, Opel, Vauxhall и DS Automobiles

Ответить

Юрий Другач

Regies
0

Половина этих английских слов для меня не известны, но как я понял-это аффилированные организации

Ответить

Ilgar Dadashov

Regies
0

Теперь вместо PSA Stellantis NV(Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram Trucks, Vauxhall)

Ответить

Наиль Гарипов

Regies
0

STELLANTIS если ещё точнее)

Ответить

Станислав Назаров

Станислав
0

Там на самом деле крутой концепт. Типа о-о-о-о-оочень дешевый авто, минимум деталей, все очень просто. Даже окна не открываются, только проветривание, зад и перед взаимозаменяемые.... Типа альтернатива велосипеда или мопеда. 
Стоить он будет в район €6к... В целом дороговато, но если смотреть на перспективу, то реально за несколько лет он выйдет дешевле и удобнее общественного транспорта.

Ответить

Nick Chernykh

Станислав
5

Как же урбанисты? Почему не трамвай?

Ответить

Станислав

Nick
–1

Тупо дешевле,  удобнее и экологично - также как трамвай. 

Ответить

Борис Б

Станисл…
2

У трамавая нет токсичных и недолговечных литиевых батарей на борту)

Ответить

Alexandre

Борис
0

Литивые батареи не токсичны. 

Ответить

Nick Chernykh

Станисл…
0

Трамвай вмещает больше кожаных

Ответить

Ли Си Цын

Станислав
0

Типа о-о-о-о-оочень дешевый авто, минимум деталей, все очень просто

Угу. А потом ЭТО попадает в ДТП и весь город наблюдает милое горение литиевого аккумулятора, потому что сделать ЭТО безопасным сможет только гениальный инженер

Ответить

Для закладок

Ли
0

Можно не попадать в дтп, прикинь

Ответить

Декоративный

Для
0

Как будто кто то застрахован от того что в тебя кто то въедет)

Ответить

Джон Картошкин

Станислав
0

К ситроена также двери открывались как глаза у хамелеона?!

Ответить

Станислав Назаров

Джон
1

Да, это чтобы правая и левая дверь были взаимозаменяемые. Точно также как перед и зад. 

Ответить

Валентин Травин

Станислав
0

Симпатично, кстати, выглядит. Жаль до нас, такие машинки если и дойдут, то явно нескоро. 

Ответить

Юрий Другач

8

«Цена пока неизвестна, но в компании обещают, что ежемесячный платёж за машину в лизинг будет «не больше цены за проездной».»

И

«Ежемесячный лизинговый платёж а Opel Rocks-e в Германии будет равен стоимости проездного, заявили в компании. Цены на автомобиль пока неизвестны.»

Вам за количество символов платят?

Ответить

Alex Mont

5

Держите мои подгузники! Это же Бибика! Настоящая!!!

Ответить

Sergey L.

Alex
0

😂

Ответить

Тяжкий кавалер

4

Охренительный девайс для города.

Ответить

Джон Картошкин

Тяжкий
2

Да ему заряда не хватит на мкаде простоять.

Ответить

Тяжкий кавалер

Джон
0

Чтобы на МКАДе постоять не у всякого айфона зарядки хватит)

Ответить

Леонид Цветков

Тяжкий
1

Для маленького

Ответить

Sergey L.

Леонид
0

😂

Ответить

Леонид Цветков

Sergey
0

Ну а что нет разве?

Ответить

Sergey L.

Леонид
0

Прав, я даже лайкнул, просто понравился комментарий, точно подмечено 😂👍🏻

Ответить

Борис Б

Леонид
0

Для маленького, как-раз таки не очень)

Ответить

Александр Полевой

Тяжкий
0

Действительно, индусы и прочие южноазиаты уже давно на таких катают. Для их условий - самое то!

Ответить

Степан Фадеев

3

Сначала рассказывают нам про то, что нужно пересаживаться на общественный транспорт, а потом предлагают авто по цене проездного.

Ответить

Юрий Другач

Степан
0

Это лучше чем проездной по цене авто

Ответить

Ли Си Цын

1

Запас хода до 75 км, максимальная скорость 45 км/ч

На этом можно было закончить

Ответить

Евгений Быков

Ли
4

А что вы ожидали от машины с весом 471 кг, который по документам скутер?
Как по мне не плохо, будет удобно дать ребёнку, чтобы сам добирался до старшей школы, например. Или съездил куда-нибудь в пределах города

Ответить

Ли Си Цын

Евгений
0

Давайте не будем называть это машиной :) В Азии я видел большое количество скутеров с крышей - вот это оно, но в обертке "экологичности" для альтернативно одаренных детей и с ценой в несколько раз дороже

Ответить

Евгений Быков

Ли
1

Ну почему не будем? Может и машину 150и летней давности тоже не стоит называть машиной?

Не вижу проблем в этом устройстве, он может быть удобен для некоторой группы. И если цена действительно не превышает проездной (либо превышает не сильно) - решение хорошее

Ответить

Ли Си Цын

Евгений
–1

Может и машину 150и летней давности тоже не стоит называть машиной?

Абсолютно верно, не стоит. И возможности получить на нее СТС и выехать на ДОП вам совершенно закономерно не дадут. 

Ответить

Евгений Быков

Ли
0

Ну если по вашей логике рассуждать, то и танк с небольшой заменой внутренностей - это трактор
И винтовка с порезанным стволом - пистолет

По документам это так, но от этого никто танк не станет называть трактором

Ответить

Ли Си Цын

Евгений
–1

Ну если по вашей логике рассуждать, то и танк с небольшой заменой внутренностей - это трактор

Вы таки не поверите... Понимаете, это не мое мнение. Это позиция регулирующих органов. Приводимая мной для РФ. Что там в ЕС - я не в курсе (уверен на 99%, что и вы тоже)

но от этого никто танк не станет называть трактором

Мой дед, который застал послевоенное использование развооруженных танков в качестве тяжелой техники сейчас смотрит на вас с недоумением.

Ответить

Евгений

Ли
0

Какой же вы душный.
Когда кто-то говорит "животное", никто не представляет себе человека. Хотя биологически, официально, человек - тоже животное.

Но мы не гос орган, мы не представляем всё буквально и официально, как требует того юридические документы

Ответить

Ли Си Цын

Евгений
0

Какой же вы душный.

Когда я слышу что-то подобное, то понимаю, что аргументы у собеседника закончились :)

Но мы не гос орган, мы не представляем всё буквально и официально

Вы - это кто? Малолетки-тиктокеры? Ну так вам и Моргенштерн - музыка, что тут можно обсуждать? (Ну как, нравится переход на личности? Нет?)

Ответить

Евгений

Ли
0

 Когда я слышу что-то подобное, то понимаю, что аргументы у собеседника закончились :)

Нет, это означает, что вы душнила. А теперь и я с вами. Вы написали это, хотя ниже я привёл аргумент, а вот вы своим последним высказыванием - нет.

Ответить

Для закладок

Ли
1

Что не так? Тебе надо по городу под 100гнать?

Ответить

Regies Linkas

Для
0

ну это ж москвичи, они в день и по 300 проезжают

Ответить

Для закладок

Regies
0

км/ч?

Ответить

Regies Linkas

Для
0

скорее м/ч.
я думаю там основная тема всё таки запас хода. 

Ответить

Джон Картошкин

2

У меня троюродный брат приехал на батиной машине в школу в 13 лет. Пизд..лей получил царских.

Ответить

Alex Mont

Джон
0

Нефиг брать машины без спросу

Ответить

юрий с

Alex
3

Можно подумать, если бы спросил то ему дали бы машину

Ответить

Петр Виноградов

2

Простое, интересное решение. Будем ждать появление на рынке...

Ответить

Леонид Цветков

2

Ну, в общем нашли золотую середину. 

Ответить

Для закладок

1

Если нужен транспорт, а не громкая громадная понтарезка - это топ

Ответить

Ли Си Цын

Для
–3

Если нужен транспорт

Максимальная скорость 45 км/ч - для движения в потоке непригодно по умолчанию
Запас хода 75 км - для движения вне городской черты непригодно по умолчанию
471 кг фольги и пластика - капсула смерти, для безопасного движения непригодно по умолчанию

Ответить

Для закладок

Ли
1

Может меня нести - транспорт.

Ответить

Ли Си Цын

Для
–1

Может меня нести - транспорт

Ну если топить за "экологию", то почему не купить велосипед? 
Если плевать на безопасность - почему не купить электровелосипед? 

Короче то ли я отсталый бумер, то ли нифига не могу понять, кому эта какуля в красивой обертке нужна

Ответить

Для закладок

Ли
0

 Ну если топить за "экологию", то почему не купить велосипед?

Подвезти девушку/друга на нем как? 

Ответить

Ли Си Цын

Для
0

Подвезти девушку/друга на нем как?

1. С запасом хода в 75км особо не подвезете
2. Девушку на ЭТОМ я бы подвозить не советовал :)

Ответить

Для закладок

Ли
0

Ясно тебе важнее понты и чтобы рычало с:

Ответить

Ли Си Цын

Для
0

Ясно тебе важнее понты и чтобы рычало с:

Обожаю местную аудиторию за то ,что ей (прям как вам сейчас) всегда все ясно :) Давайте немного пошатну уверенность в этом:
1. Вы говорите это человеку, который более 50% городского километража проезжает на велосипеде
2. Вы говорите это человеку, который пробовал использовать полноценный электромобиль (Лиф) в течение двух лет

Все еще ясно? 

Ответить

Для

Ли
0

Ну и почему он не справится с задачей "подвезти"? 
 С запасом хода в 75км 

Как у электровела, это норм для провинциального города

Ответить

Ли Си Цын

Для
0

Ну в очень условном провинциальном европейском (это важно) городе - возможно. 

Ответить

Евгений

Ли
0

Я вам выше привёл в пример город, в котором я проживаю, где 75км за день хватит с лихвой для большинства населения. 
И таких городов в РФ большинство, стоит вспомнить, что есть не только Москва и Питер

Ответить

Евгений Быков

Ли
0

Как это не подвезу? Я живу в городе-миллионнике в РФ, у нас с одной точки города до другой, самой дальней - меньше 30и км.
Хватит добраться туда и обратно, и ещё 15км останется, на всякий случай.

А подавляющее большинство живёт не на отдалённой точке города, они и дважды за день могут смотаться туда-обратно. 
Неужели 16и летнему подростку надо больше?

Ответить

Ли Си Цын

Евгений
0

Как это не подвезу? Я живу в городе-миллионнике в РФ, у нас с одной точки города до другой, самой дальней - меньше 30и км.

Хватит добраться туда и обратно, и ещё 15км останется, на всякий случай.
- Дима, включи кондиционер, мне жарко
- Кек-пук, глобальное потепление

- Дима, включи печку - холодно же
- Кек-пук, экология, электромобиль

Ладно, это сейчас будет абсолютно бесполезный спор вместо разумной дискуссии. Вы считаете, что ЭТО будет применимо, я думаю что нет. Время покажет :) 

Ответить

Для закладок

Ли
0

Уже год на электровеле по автодорогам

Ответить

Иванка Сегодина

0

Выглядит немного чудн0. Да, нет большого бензинового мотора, но почему нельзя впереди оставить немного места и сделать там багажник, да и с безопасностью будет получше, ведь частенько при авариях удары спереди.
*есть же прекрасные визуально варианты вроде Volkswagen Käfer (жук) или MINI Cooper, еще больше уменьшите их и все. 

Ответить

Для закладок

Иванка
3

 но почему нельзя впереди оставить немного места и сделать там багажник

Потому что
 Длина электромобиля — 2,41 м, ширина — 1,39 м, весит 471 кг вместе с аккумулятором. По европейским законам такую машину могут водить подростки с 15 лет с правами AM1 (подходят для скутеров и лёгких мотоциклов).

Ответить

Иванка Сегодина

Для
0

Ясно, всегда казалось, что там в приоритете мощность и кол-во лет у человека. Если посмотреть на требования, то:
AM
Лёгкие двухколёсные мопеды или мотороллеры:
конструкционное ограничение скорости 45 км/ч
двигатель внутреннего сгорания с объёмом не более 50 см3
максимальная мощность до 4 кВт

Трёхколёсные малые транспортные средства с характеристиками из списка выше плюс:
максимум 2 места включая водительское
масса без нагрузки до 270 кг
если движок с воспламенением от сжатия - дизель, объём цилиндра до 500 см³

Квадроциклы со всеми перечисленными ранее требованиями, но:
вес максимум до 425 килограмм

Ответить

KINCH

Иванка
0

Зачем? Это прошлый век. Достаточно оснастить датчиками сближения и подушками безопасности в круг. Уже есть опытные и эффективные образцы. 

Ответить

Ли Си Цын

KINCH
0

Достаточно оснастить датчиками сближения

Чем они вам помогут? Автопилота там нет

и подушками безопасности в круг

Как же мотопроизводители не догадались... 

Ответить

Сергей Щукин

1

Класс! Теперь эти малолетние дебилы с самокатов на автомобиль пересядут - аварий ТОЧНО станет меньше

Ответить

Всвиторе

0

Выглядит как автомобиль для инвалидов в котором и незазорно обоссаться. 

Ответить

KSA

–1

Выкидыш КАМАЗа от Опеля.

Ответить

Gleb Kichigin

0

Скажите, разбирающиеся в электрокарах. Вот зимой на Урале при минус 30 градусах, на сколько км хватит хода аккумулятора? И не встану ли я посреди трассы?

Ответить

Kieli.app

Gleb
2

Kia Niro (plugin) c акб на 58 км в -28 проходит заявленные 58 км, на одной лишь батарейке.
UPD: без обогрева салона :)

Ответить

Сергей Янзин

Kieli.app
0

без обогрева при -28

на автопилоте что ли?

Ответить

Kieli.app

Сергей
0

нет, с водителем которому захотелось узнать, ради эксперимента, как поведет себя батарея в таких погодных условиях. Старт был из теплого гаража.

Ответить

Ли Си Цын

Gleb
1

И не встану ли я посреди трассы?

Не волнуйтесь, с заявленным запасом хода в 75 километров вы до нее не доедете. Как и с максимальной скоростью в 45 км/ч... 

Ответить

Евгений Быков

Ли
0

Посмотрите протяжённость по дороге, в других крупных городах России, и заметите, что 75 км хватит доехать до трассы и обратно, раза 2 так точно.

Ответить

Ли Си Цын

Евгений
0

Посмотрите протяжённость по дороге, в других крупных городах России, и заметите, что хватит доехать до трассы и обратно, раза так 2 точно.

Посмотрел. 80 километровый Волгоград громко смеется над вашими словами :)

Ответить

Евгений Быков

Ли
0

Уфа, Казань, Екатеринбург и другие - там 30км с запасом будет

Ответить

Ли Си Цын

Евгений
0

Уфа, Казань, Екатеринбург и другие - там 30км с запасом будет

Ну если ваша жизнь складывается из "доехал до работы - доехал домой", то хватит. 

Ответить

Евгений Быков

Ли
0

Если ваша жизнь складывается, доехал с самого края города, до работы на другом краю - то хватит. Уже хотя бы это признали, а то раньше не хватало даже до трассы доехать, по вашим словам

Если вы не входите в 3% населения, кто живет там - то хватит и больше.
В любом случае, редки ситуации, когда школьнику-студенту нужно проехать больше, в таких городах

Ответить

Ли Си Цын

Евгений
0

В любом случае, редки ситуации, когда школьнику-студенту нужно проехать больше, в таких городах

Блин, да вы шутите? Студенты в вашей голове ходят учиться в университет, потом возвращаются домой, к мамочке, где и сидят за учебниками до ночи? То есть они не ездят за друзьями, не устраивают тусовки (где за едой едет тот, у кого есть машина) и не катаются по ночному городу?

Хотя да, на ЭТОМ с максимальной скоростью в 45 км/ч девушку катать не рекомендуется, я об этом уже писал. 

Ответить

Для закладок

Gleb
0

 посреди трассы

Камикадзе, зачем тебе на этом на трассу?

Ответить

Сергей Янзин

Для
0

ну он же камикадзе)

Ответить

Александр Батищев

0

Крутая штука

Ответить

Johnny Vorony

0

Не подростки, а тиктокеры

Ответить

Комментарий удален

Александр Полевой

0

Опель изобрела авто-рикшу, она же тук-тук? Они там инженеров из Индии чтоли понабирали?

Ответить

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Комментарий удален

Комментарий удален

Gleb Tyutikov

0

Тем временем в Китае будущее уже давно наступило, и распространение получили электрические трициклы с кабиной. 
Модно, стильно, молодежно.

Ответить

wcvy

0

https://web.sites.google.com/view/india-v-england-test-day1-live/
https://web.sites.google.com/view/tv-india-vs-england-test-live/

Ответить

Комментарий удален

Dmitry Yashin

–1

Расскажите кто-нибудь, почему ВСЕ электрокары выглядят как уёбищное дерьмо?

Ответить

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Транспорт
Маша Цепелева
Opel представила двухместный электрокар, которым могут управлять подростки Статьи редакции

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