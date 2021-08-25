Такси-сервис Didi рассказал об итогах года работы в России: количество пользователей выросло до 5 млн Статьи редакции
Сервис работает ещё в 38 городах — кроме Москвы и Петербурга.
- Компания работает в 38 городах России, из 100 тысяч водителей 10% — женщины, сообщает Inc.
С июля 2020 года водители DiDi выполнили 36 млн заказов. Самый активный водитель DiDi совершил 9748 поездки. Самой длинной за год была поездка из Краснодара в Ростов-на-Дону в 267 км за 3 часа 12 минут. Рекорд поездок среди пассажиров — 4212 км за год.
- Агрегатор такси DiDi начал работу в России летом 2020 года в Казани.
- В июне 2021 года сначала сервис такси «Максим» в Казани, а позже «Национальный совет такси» пожаловались в ФАС на Didi из-за демпинга — скидки и акции делали цену на поездку ниже рыночной в несколько раз.
Кто пользовался, как впечатления?
Я пользуюсь регулярно. Хотя всегда проверяю перед вызовом - ситимобил и убер.
Цены (пока) ниже Яндекса, иногда существенно. Нужно было уехать домой, 12км от города и потом обратно. Такси туда ездит регулярно, траффик обширный. Мой первый водитель, девушка, просто проехала мимо. Второй приехал, доехали норм. Обратно заказать не смог, т.к. "вне допустимой области" или как-то так
Я пользуюсь.
Из плюсов - низкая цена. Если нет высокого спроса, то цена в 1,5 раза ниже, чем у Яндекса и подобных.
Из минусов:
1. Приложение плохое. Комментарий не указать, Гугл-карты с их ужасным указанием домов.
2. Платная отмена. Даже если водитель только принял заказ, то отмена уже платная. При цене поездке в 100 рублей брать за отмену 65 - мрак.
3. Иногда нет машин. По 5 минут ищет автомобиль. Если и находит, то где-то ещё в 5 минутах езды и... платная отмена, если хочешь побыстрее в другом приложении заказать.
4. Если высокий спрос, то цены выше, чем у других агрегаторов.
платная отмена это правильно, если машина уже едет
В этом и проблема, что она всегда едет. Ты физически не успеваешь отменить. Пока увидишь, что машина нашлась, пока увидишь, что она далеко, пока выберешь пункт нужный.
Плюс заказ водителю может прийти когда он едет и вот уже платная отмена. Почему нельзя сделать по времени отмену - загадка.
Город Краснодар:
-по цене ниже рынка никто ни разу не принимал заказ.
-по средней цене по рынку очень трудно найти машину.
-в пике большого спроса цены высокие, даже выше Ситимобила.
Коротко о моём вчерашнем опыте)
Как итог - водитель подождал пару минут, ожидая, что я сам отменю, но, видимо, не дождался и отменил сам)
Интересуюсь рекламой и продвижения новых сервисов такси. Есть потребность. Есть своих десяток гипотез, как это делать, но нет практики интернет рекламы и второго конструктивного мнения. Ищу кому иетересно помочь.
Через день получаю от них пуши "торопитесь воспользоваться скидкой 40 процентов". И каждый раз нет машин. Яндекс дороже процентов на 30, но машина есть через пару минут.
Комментарий удален
Чуть больше года назад я работал в той самой компании, которая помогает найти дешевые авиабилеты, и жил на Пхукете.
Получил все таки ответ от Сбербанка следующего содержания
С его помощью индивидуальные предприниматели и физические лица могут бесплатно встать на учёт в ФНС по режиму «Налог на профессиональный доход».
Привет! Мы — дизайн-студия «Логомашина», сегодня бесплатно делаем логосы для читателей vc.ru.
Компания тестирует формат в Китае и Австрии.
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