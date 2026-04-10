Volga представила третью модель в линейке — кроссовер K40

Судя по фотографиям, это «перелицованный Geely Atlas», пишет Autonews.Источник здесь и далее: Volga Старт продаж запланирован на лето 2026 года, сообщила компания. Цены и комплектации пока не раскрывают. Судя по фотографиям, K40 — это «перелицованный китайский кроссовер Geely Atlas», отмечает Autonews.K40 — это среднеразмерный кроссовер, который будет представлен в двух вариантах: с 1,5-литровым двигателем (147 л.с.) в сочетании с семиступенчатой автоматической коробкой передач (7DCT) и передним приводом и с двухлитровым двигателем (200 л.с.) с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач (8AT) и полным приводом.Колёсная база — 2760 мм. У автомобиля есть панорамная крыша, система климат-контроля, подогрев и вентиляция сидений, адаптивный круиз-контроль, система удержания в полосе и камер кругового обзора и другие опции.Volga анонсировала начало сборки автомобилей в феврале 2026 года: производство запланировано на второй квартал, начало продаж — на третий. По словам Autonews, машины будут собирать на заводе в Нижнем Новгороде.Первой моделью марки стал кроссовер K50, который СМИ сравнили с Geely Monjaro, второй — седан C50 (по словам Autonews, это «перелицованный Geely Preface»). При этом глава бренда Volga Татьяна Фадеева говорила, что компания не сотрудничает с Geely — «ни напрямую, ни косвенно».#новости #volga