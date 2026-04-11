Регулятор в Нидерландах первым в Европе разрешил систему помощи водителю FSD от Tesla

Теперь она доступна в девяти странах. Источник: ReutersНа проверку и тестирование системы Full Self-Driving (FSD) у нидерландского регулятора ушло 18 месяцев, пишет Reuters. Технология станет доступна в стране в «ближайшее время».Нидерланды стали первой европейской страной, разрешившей FSD. Система также доступна ещё в восьми странах: США, Канаде, Пуэрто-Рико, Мексике, Австралии, Новой Зеландии, Южной Корее и Китае.Нидерландский регулятор подаст заявку на регистрацию FSD на уровне ЕС, отмечает издание. Для этого её должно будет одобрить большинство стран. Если этого не произойдёт, отдельные государства смогут самостоятельно принять решение о её разрешении.Одобрение технологии поможет Tesla увеличить продажи в Европе, считают опрошенные Reuters аналитики. В первом квартале 2026 года компания вышла на первое место по мировым поставкам электромобилей — впервые с 2024-го. Tesla показала рост на 6,5% год к году.#новости #tesla