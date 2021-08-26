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Транспорт
Евгения Евсеева

«Ситидрайв» разрешил пользователям от 23 лет арендовать любые автомобили вне зависимости от рейтинга Статьи редакции

До этого нужно было зарабатывать баллы, чтобы арендовывать автомобили премиум-класса.

  • Теперь от уровня рейтинга для пользователей от 23 лет зависят только скидки и привилегии в каршеринге, рассказали vc.ru в компании.
  • Раньше для аренды автомобиля премиум-класса нужно было совершать поездки и повышать рейтинг. Теперь арендовать их может любой пользователь. Среди доступных моделей, например, модели Mercedes, BMW, Mini Cooper.
  • Рейтинг водителя зависит от количества накопленных баллов — их YouDrive начисляет каждую поездку за частое использование сервиса и аккуратное вождение. Баллы можно тратить, например, на оплату поездки.
  • Снятие ограничений в «Ситидрайве» объяснили ростом и развитием компании. По их мнению, сервис становится массовым и доступным, поэтому прежние «игровые механики» решили отменить.

#новость #ситидрайв

1313 просмотров
13 13 комментариев
7
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Евгений Чернятьев

5

Дело не только в понтах, но и в адекватном желании поездить / сравнить / понять автомобили классом выше, не доступные тебе в данный момент по ряду причин. Одна поездка на бмв хотя бы 3 серии повышает твой уровень нормы и дает интересный опыт.

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ave ego

3

машины же простаивали. какие такие игровые механники, негодник какой то их придумал. хорошо, что мозг включили. 

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Образованный будильник

3

Достаточно адекватный шаг. Автомобили всё равно застрахованы, пользователи ответственность на себя берут, понты в нашем обществе востребованы. И пока условный Делимобиль будет в очередной раз видеть у себя полные недоумения комменты о том почему не выдают доступ к бизнесу, Сити, будет зарабатывать.

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Семен Рыбаков

1

Все равно арендатору тачки если что отвечать за ущерб)))

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Сияние Заката

1

Сколько историй читал о том как разбивали тачки каршеринга и потом должны были суммы в разы выше. Выгодно им давать тачки всем подряд

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Alex Mont

Сияние
0

Как можно за тачку содрать дороже чем она стоит 😳

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Александр Медведь

Alex
0

Легко. Когда вы бьете каршеринг они вам помимо "золотого" ремонта выставляют счёт на потерянную выгоду. Тачка стояла в ремонте, а должна ездить и прибыль приносить. В итоге за царапину на бампере, Делимобиль спокойно выставляет счёт в 30-40 тысяч 

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Martin Holbrook

0

Ну всё, поток мамкиных успешных инфобизнесменов на арендованных крутых автомобилях повысится вверх, так и вижу очередной шквал таргета с крутыми фоточками на фоне Москва-Сити.

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Rownie

Martin
1

так они обклеены, или нет?

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Semyashkin Oleg

0

Очень жаль, теперь раздолбают и хорошие машины тоже( Миники и мерсы и так уставшие

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Комментарий удален

Roman Moskovskiy

0

Прощяйте, машинки

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Matvey Glazkov

Roman
0

прощай киа рио, нам так тебя не хватало :(

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Alex Mont

0

Боюсь, очень скоро закончатся страховые, согласные их страховать

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