«Ситидрайв» разрешил пользователям от 23 лет арендовать любые автомобили вне зависимости от рейтинга Статьи редакции
До этого нужно было зарабатывать баллы, чтобы арендовывать автомобили премиум-класса.
- Теперь от уровня рейтинга для пользователей от 23 лет зависят только скидки и привилегии в каршеринге, рассказали vc.ru в компании.
- Раньше для аренды автомобиля премиум-класса нужно было совершать поездки и повышать рейтинг. Теперь арендовать их может любой пользователь. Среди доступных моделей, например, модели Mercedes, BMW, Mini Cooper.
- Рейтинг водителя зависит от количества накопленных баллов — их YouDrive начисляет каждую поездку за частое использование сервиса и аккуратное вождение. Баллы можно тратить, например, на оплату поездки.
- Снятие ограничений в «Ситидрайве» объяснили ростом и развитием компании. По их мнению, сервис становится массовым и доступным, поэтому прежние «игровые механики» решили отменить.
Дело не только в понтах, но и в адекватном желании поездить / сравнить / понять автомобили классом выше, не доступные тебе в данный момент по ряду причин. Одна поездка на бмв хотя бы 3 серии повышает твой уровень нормы и дает интересный опыт.
машины же простаивали. какие такие игровые механники, негодник какой то их придумал. хорошо, что мозг включили.
Достаточно адекватный шаг. Автомобили всё равно застрахованы, пользователи ответственность на себя берут, понты в нашем обществе востребованы. И пока условный Делимобиль будет в очередной раз видеть у себя полные недоумения комменты о том почему не выдают доступ к бизнесу, Сити, будет зарабатывать.
Сколько историй читал о том как разбивали тачки каршеринга и потом должны были суммы в разы выше. Выгодно им давать тачки всем подряд
Легко. Когда вы бьете каршеринг они вам помимо "золотого" ремонта выставляют счёт на потерянную выгоду. Тачка стояла в ремонте, а должна ездить и прибыль приносить. В итоге за царапину на бампере, Делимобиль спокойно выставляет счёт в 30-40 тысяч
Ну всё, поток мамкиных успешных инфобизнесменов на арендованных крутых автомобилях повысится вверх, так и вижу очередной шквал таргета с крутыми фоточками на фоне Москва-Сити.
Очень жаль, теперь раздолбают и хорошие машины тоже( Миники и мерсы и так уставшие
Комментарий удален
Прощяйте, машинки
От кэшбека можно отказаться, но скидка не вернётся.
TCS Group Holding PLC («Тинькофф банк», «Тинькофф страхование» и другие) опубликовал финансовые результаты по МСФО за второй квартал и полугодие.
Ритейлер открыл 11 фабрик-кухонь в Москве, Петербурге, Волгограде и Чебоксарах.
Сколько стоит перевозка груза по железной дороге? Производители разной продукции задаются этим вопросом в первую очередь, когда планируют поставки товара. Рассказываем из чего складывается цена и как узнать ее размер за пару минут в личном кабинете клиента Первой грузовой компании.
Привет, это Радмир Насыров — основатель Roxot. Мы с Евгением Вольновым записываем интервью с крупными игроками рекламного рынка. На этой неделе у нас в гостях была Евгения Калабухова-Солодкая — руководитель направления рекламных продуктов HeadHunter.
Кейс агрегатора авиабилетов показывает, что можно увеличить заказы в Travel-отрасли даже несмотря на закрытие границ.
Спутники образуют логотип компании, в нём — закодированное сообщение, которое можно распознать через приложение.
Количество российских продавцов на AliExpress с начала 2021 года выросло вдвое до 61 тысячи, самые колоритные из отечественных товаров собраны в отдельном разделе сайта «Сделано в России». Предприниматели из регионов рассказали, зачем пришли на маркетплейс и как это отразилось на их бизнесе.
Отвечаем на четыре популярных вопроса вместе с Дмитрием Макаровым, тимлидом дизайн-студии «Ростелекома».
До этого нужно было зарабатывать баллы, чтобы арендовывать автомобили премиум-класса.