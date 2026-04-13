Таня Боброва
Транспорт

Стартап Slate с инвестициями Джеффа Безоса привлёк $650 млн — он будет выпускать «бюджетный» электропикап, который можно настроить под себя

Предполагаемая цена стандартной комплектации — около $20 тысяч.

Источник: Slate
  • Slate Auto рассказала о закрытии раунда C, который возглавила TWG Global. Оценку и других инвесторов стартап не раскрыл, но отметил, что средства позволят «достичь следующих этапов производства в 2026 году».
  • Основанная в 2022 году компания занимается разработкой электромобилей. Среди сотрудников — бывшие работники Ford, General Motors, Harley-Davidson и Stellantis. За всё время она привлекла около $1,4 млрд, в том числе от General Catalyst и семейного офиса основателя Amazon Джеффа Безоса, пишет TechCrunch.
  • Весной 2025 года Slate Auto представил двухместный электропикап Slate Truck, который можно «модернизировать» под себя за дополнительную плату — от конфигурации салона до внешнего вида кузова. В базовой комплектации — механические стеклоподъёмники, штампованные диски, держатель для смартфона вместо аудиосистемы и кузов без окраски.
  • Ожидаемая цена заводской версии — около $20 тысяч (1,5 млн рублей по курсу ЦБ на 13 апреля 2026 года). Финальные розничные цены объявят в июне 2026-го. Машины будут выпускать на заводе в Индиане, США. По словам компании, она получила около 160 тысяч предзаказов и планирует начать отгружать автомобили клиентам в конце 2026 года.

