Европейские авиакомпании попросили у ЕС меры поддержки отрасли из-за конфликта на Ближнем Востоке — в том числе отмену налогов

Они предупреждают, что через несколько недель авиационный рынок может столкнуться с нехваткой горючего. Источник: BloombergАссоциация, представляющая интересы Lufthansa, Air France, British Airways и других крупных европейских авиакомпаний, обратилась к ЕС с просьбой ввести временные меры поддержки, пишет Bloomberg.Среди них — отмена авиационных налогов, мониторинг за доступностью топлива и предоставление льгот тем авиакомпаниям, которые перевозят на борту дополнительное топливо. Кроме того, они просят разрешить им использовать горючее типа Jet A, которое сейчас используется в основном в США.Эти меры должны помочь «пережить ситуацию» и «планировать будущее», говорят в ассоциации.Проблемы с авиационным топливом возникли из-за обострившегося конфликта на Ближнем Востоке и перекрытия Ормузского пролива, что привело к повышению цен на нефть. Это вынудило многие авиакомпании повысить тарифы, сократить количество рейсов, добавить остановки для дозаправки и брать на борт дополнительные запасы топлива, писало Reuters.В марте 2026 года европейские компании заявили, что возросшие цены на топливо им придётся «переложить» на пассажиров: если конфликт закончится до лета, цены понадобится поднять как минимум на 4%. Если он продлится дольше, стоимость билетов вырастет ещё сильнее.10 апреля перевозчики предупредили, что если пролив не откроют в течение трёх недель, отрасль столкнётся с нехваткой топлива — это приведёт к сбоям в работе как авиакомпаний, так и аэропортов, и нанесёт «значительный ущерб» экономике ЕС.#новости #авиация