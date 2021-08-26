Whoosh приостановил работу в Томске из-за регулярных эвакуаций электросамокатов со стороны МВД — «Трушеринг» Статьи редакции
Cервис посчитал действия полиции незаконными и обратился в прокуратуру.
- В августе сотрудники МВД Томска начали регулярно эвакуировать электросамокаты Whoosh, пишет «Трушеринг».
- По его данным, в полиции не объяснили причин эвакуации и не предоставили документов. 24 августа они вывезли более десяти самокатов и сообщили, что получают анонимные жалобы на «бесхозные» самокаты.
- В Whoosh назвали действия правоохранительных органов незаконными и подали заявления в прокуратуру. Теперь компания готовит повторное обращение, пишет «Трушеринг». В связи с этим сервис приостановил работу в Томске, подписки будут продлены.
- Whoosh запустился в Томске в апреле 2021 года и пока — единственный кикшеринг в городе. По данным компании, сервисом пользовались порядка 50 тысяч горожан, с апреля они проехали 770 тысяч километров.
- 8 июня кикшеринги приостановили работу в Петербурге на два дня. Оперативники изымали транспорт с улиц из-за расследования после случаев, когда на улицах Петербурга люди на электросамокатах сбили детей.
- После местные власти и представители кикшерингов договорились, что на всех электросамокатах должны быть ограничители скорости, механический или электронный звонок и «различимая нумерация». Максимальная скорость — 20 км/ч.
- В июне власти Казани в 10 раз сократили число стоянок для электросамокатов, закрыли для них часть дорог и снизили скорость до 10 или 15 км/ч.
Я вообще не понимаю, что себе эти самокатные компании позволяют. Надо было сфоткать сегодня – у ТРЦ аж в три ряда стоят прокатные самокаты на велостоянке, пройти с трудом можно. С какой стати я плачу по 380р за час парковки в центре, а рядом куча эти самокатов занимают половину тротуара абсолютно бесплатно?! Каршеринги хотя бы платят за парковку своих машин городу, а кикшеринги по сути сейчас паразитируют на транспортной структуре пешеходных дорог.
Каршеринги хотя бы платят за парковку своих машин городу, а кикшеринги по сути сейчас паразитируют на транспортной структуре пешеходных дорог.
Совершенно согласен. Давно пора либо за счет компаний оборудовать отдельные места для хранения, либо вышвырнуть самокаты с улиц. Неясно, почему кикшеринг имеет право размещать свои бизнес-активы по собственному усмотрению где угодно в городе, а все другие граждане не имеют права, например, строить магазинчики или ставить ларьки там, где им вздумается.
В целом - МВД право. Если самокат находится ВНЕ обозначенной парковки, то его нужно эвакуировать. Сейчас пройти по тротуарам невозможно, ввиду того, что самокаты навалены в ряд.
и, конечно, виновата кикшеринг-компания, а не пользователь-идиот?
Или в МСК не так, что самокаты следует оставлять только на стоянках?
Меня, как пешехода, который не может пройти (а тем более - с коляской, в Уфе тротуары в центре заужены донельзя) абсолютно не волнует, кто прав, кто виноват. Я беру телефон дежурной части ГИБДД и звоню туда. Комфортная городская среда создана для пешеходов, а не для компаний, которые не могут оборудовать для своей собственности парковки.
Центр Москвы - обычное дело. С коляской не пройти...
В центре москвы в целом ходить с коляской ну такое, особенно вечером.
Да эти колясочники тоже заебали уже, неспешным шагом идут выкатив это сооружение впереди себя и хуй их обойдешь. А у некоторых вообще крышу сносит когда личинус появляется и кидаются как бешеные собаки на людей, если они не испытывают благовейный трепет перед бесполезным орущим существом которое может только жрать, срать и орать несколько лет подряд
Повежливей. Это существо, если все пройдет удачно, будет платить вам пенсию.
@Инспектор тут пубертат освоил матерные слова.
@Assalut Wolf в детстве ремнем по жопе не пороли, не научили хорошим манерам? Что в обществе приличным людей выражаться матом некультурно?
Некоторым без неё ходить неприятненько, в случаях, когда коляска — инвалидная.
На инвалидной честно сказать вообще ж..па почти везде, и это в москве где хотя бы что-то есть в этом плане, а в большинстве городов настолько пох..й, что самокаты вообще ничего не меняют :(
Сообщили, что получают анонимные жалобы на «бесхозные» самокаты
Какие сознательные граждане. Обычно воруют или выкидывают в реку.
Воровать самокат, оснащенный геолокацией? Выкидывать самокат в реку, на виду у десятков городских камер? Ну такое себе)
Регулятор предупредил, что Роскомнадзор планирует ограничить использование сервисов.
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