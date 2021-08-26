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Транспорт
Nazigul Jusupova

Whoosh приостановил работу в Томске из-за регулярных эвакуаций электросамокатов со стороны МВД — «Трушеринг» Статьи редакции

Cервис посчитал действия полиции незаконными и обратился в прокуратуру.

  • В августе сотрудники МВД Томска начали регулярно эвакуировать электросамокаты Whoosh, пишет «Трушеринг».
  • По его данным, в полиции не объяснили причин эвакуации и не предоставили документов. 24 августа они вывезли более десяти самокатов и сообщили, что получают анонимные жалобы на «бесхозные» самокаты.
  • В Whoosh назвали действия правоохранительных органов незаконными и подали заявления в прокуратуру. Теперь компания готовит повторное обращение, пишет «Трушеринг». В связи с этим сервис приостановил работу в Томске, подписки будут продлены.
  • Whoosh запустился в Томске в апреле 2021 года и пока — единственный кикшеринг в городе. По данным компании, сервисом пользовались порядка 50 тысяч горожан, с апреля они проехали 770 тысяч километров.
  • 8 июня кикшеринги приостановили работу в Петербурге на два дня. Оперативники изымали транспорт с улиц из-за расследования после случаев, когда на улицах Петербурга люди на электросамокатах сбили детей.
  • После местные власти и представители кикшерингов договорились, что на всех электросамокатах должны быть ограничители скорости, механический или электронный звонок и «различимая нумерация». Максимальная скорость — 20 км/ч.
  • В июне власти Казани в 10 раз сократили число стоянок для электросамокатов, закрыли для них часть дорог и снизили скорость до 10 или 15 км/ч.

#новости #whoosh

737 просмотров
24 24 комментария
1
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John Dow

3

Я вообще не понимаю, что себе эти самокатные компании позволяют. Надо было сфоткать сегодня – у ТРЦ аж в три ряда стоят прокатные самокаты на велостоянке, пройти с трудом можно. С какой стати я плачу по 380р за час парковки в центре, а рядом куча эти самокатов занимают половину тротуара абсолютно бесплатно?! Каршеринги хотя бы платят за парковку своих машин городу, а кикшеринги по сути сейчас паразитируют на транспортной структуре пешеходных дорог.

Ответить

Vladimir Petrov

John
0

Уверены, что каршеринги платят за парковку в Москве?

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A.K.

John
0

Как обычно, проблема не в самих самокатах, а в организационных вопросах и поведенческих аспектах. Как следствие - проблемы. А заранее додуматься до очевидного никто не захотел...

"И так сойдет" (с)

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Alexandr Leibowitz

John
0

Каршеринги хотя бы платят за парковку своих машин городу, а кикшеринги по сути сейчас паразитируют на транспортной структуре пешеходных дорог.

Совершенно согласен. Давно пора либо за счет компаний оборудовать отдельные места для хранения, либо вышвырнуть самокаты с улиц. Неясно, почему кикшеринг имеет право размещать свои бизнес-активы по собственному усмотрению где угодно в городе, а все другие граждане не имеют права, например, строить магазинчики или ставить ларьки там, где им вздумается.

Ответить

Тот самый партизан

0

В целом - МВД право. Если самокат находится ВНЕ обозначенной парковки, то его нужно эвакуировать. Сейчас пройти по тротуарам невозможно, ввиду того, что самокаты навалены в ряд.

Ответить

Андрей Савельев

Тот
3

и, конечно, виновата кикшеринг-компания, а не пользователь-идиот?
Или в МСК не так, что самокаты следует оставлять только на стоянках?

Ответить

Тот самый партизан

Андрей
11

Меня, как пешехода, который не может пройти (а тем более - с коляской, в Уфе тротуары в центре заужены донельзя) абсолютно не волнует, кто прав, кто виноват. Я беру телефон дежурной части ГИБДД и звоню туда. Комфортная городская среда создана для пешеходов, а не для компаний, которые не могут оборудовать для своей собственности парковки.

Ответить

Vladimir Petrov

Андрей
0

Компанию никто не обвиняет.

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Мурад Муртазалиев

Андрей
0

Пусть учат своих клиентов не бросать самокат

Ответить

radmin2000

0

Центр Москвы - обычное дело. С коляской не пройти...

Ответить

ЯжПрограммист

radmin2000
2

В центре москвы в целом ходить с коляской ну такое, особенно вечером.

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Assalut Wolf

ЯжПрограммист
–2

Да эти колясочники тоже заебали уже, неспешным шагом идут выкатив это сооружение впереди себя и хуй их обойдешь. А у некоторых вообще крышу сносит когда личинус появляется и кидаются как бешеные собаки на людей, если они не испытывают благовейный трепет перед бесполезным орущим существом которое может только жрать, срать и орать несколько лет подряд

Ответить

Vladimir Petrov

Assalut
1

Повежливей. Это существо, если все пройдет удачно, будет платить вам пенсию.

Ответить

Assalut Wolf

Vladimir
–1

Я не собираюсь в этой стране до 65 или сколько там оставаться

Ответить

Тот самый

Assalut
0

@Инспектор тут пубертат освоил матерные слова.

Ответить

Тот самый

Тот
–1

@Assalut Wolf в детстве ремнем по жопе не пороли, не научили хорошим манерам? Что в обществе приличным людей выражаться матом некультурно?

Ответить

Павел Сусликов

ЯжПрограммист
0

Некоторым без неё ходить неприятненько, в случаях, когда коляска — инвалидная.

Ответить

ЯжПрограммист

Павел
0

На инвалидной честно сказать вообще ж..па почти везде, и это в москве где хотя бы что-то есть в этом плане, а в большинстве городов настолько пох..й, что самокаты вообще ничего не меняют :(

Ответить

Assalut Wolf

Павел
–1

Инвалидная тут проезжает вполне

Ответить

ilia

radmin2000
0

У вас там тройня в ряд что ли что вы вот тут не можете пройти?)

Ответить

Mark Borisov

0

Сообщили, что получают анонимные жалобы на «бесхозные» самокаты

Какие сознательные граждане. Обычно воруют или выкидывают в реку.

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Alexandr Leibowitz

Mark
0

Воровать самокат, оснащенный геолокацией? Выкидывать самокат в реку, на виду у десятков городских камер? Ну такое себе)

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Денис Денисов

Alexandr
0

Приезжайте к нам в Томск - мы прямо на реке и камер вообще нет!

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A.K.

Alexandr
0

Зато какое видео можно потом выложить на ютубчике. Наберет кучу лайков. Монетизировать его и потом купить ложку с дыркой - понадобится)

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