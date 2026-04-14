Renault сократит 15-20% инженеров в течение двух лет на фоне конкуренции со стороны китайских компаний

Компания сокращает расходы для повышения гибкости.Источник: Renault О планах французского автопроизводителя пишет Reuters. Штат технических специалистов компании составляет около 11-12 тысяч человек, то есть под сокращения могут попасть до 2400 сотрудников. Всего на конец 2025 года у компании было более 100 тысяч сотрудников.Решение о сокращениях примут руководители Renault в разных странах, добавляет Bloomberg. Гендиректор Renault Франсуа Прово, занявший пост в июле 2025 года, активно сокращает расходы для повышения гибкости бизнеса, отмечает издание. Как и другие европейские автопроизводители компания столкнулась с растущей конкуренцией со стороны китайских брендов вроде BYD.Согласно новой пятилетней стратегии, Renault планирует выпустить 36 моделей, в том числе 14 за пределами Европы. По словам Прово, компании следует использовать «китайские методы». После партнёрства с инженерами в центре исследований и разработок в Китае она уже сократила время разработки нового электромобиля Twingo до 21 месяца, пишет Reuters.В 2025 году группа продала около 2,3 млн автомобилей по всему миру (+3,2% год к году) и 1,6 млн в Европе, в том числе 400 тысяч «гибридов» (+35,1%) и 194 тысячи электромобилей (+76,7%).Данила БычковТранспорт09.12.2025