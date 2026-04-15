Uber сменит стратегию и начнёт отказываться от модели бизнеса без владения автомобилями, чтобы не проиграть конкуренцию в сфере роботкаси — FT

Суммарные инвестиции компании в эту сферу превысили $10 млрд. Источник: UberЗа последний год компания заключила более десяти сделок со стартапами в сфере автономного вождения, включая китайскую Baidu и американскую Rivian, пишет Financial Times. Собственное подразделение беспилотных машин Uber продала компании Aurora Innovation в 2020 году и теперь хочет «наверстать упущенное», опасаясь «вытеснения» с рынка роботакси, отмечает издание.В 2026 году Uber планирует запустить сервисы роботакси как минимум в 15 городах по всему миру. Для этого у партнёров закупят «десятки тысяч» автономных машин.По оценкам FT, суммарные инвестиции компании в роботакси превысили $10 млрд. Опрошенные изданием аналитики называют это «первым шагом к полной смене стратегии». Uber постепенно отходит от модели бизнеса без владения активами, которая опиралась на водителей с собственными автомобилями.С октября 2025 года акции Uber упали на 23% на фоне опасений инвесторов, что компания может уступить конкурентам в «гонке роботакси», подчёркивает FT. Например, Waymo сотрудничает с компанией на «второстепенных» рынках, таких как Остин и Атланта, но в «ключевых» городах, включая Лондон, она планирует работать самостоятельно.#новости #uber