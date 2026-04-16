Bloomberg: Tesla искусственно завышала продажи Cybertruck в США — их покупали другие компании Илона Маска, включая SpaceX и xAI

Суммарно они могли потратить на это более $100 млн. Источник: BloombergПримерно пятая часть всех зарегистрированных Cybertruck в США в четвёртом квартале 2025 года пришлась на компании Илона Маска: SpaceX, xAI, Neuralink и The Boring Company, пишет Bloomberg. Они зарегистрировали около 1200 автомобилей из примерно 7000 регистраций Cybertruck в США за этот период.За счёт массовых закупок со стороны других компаний Маска Tesla искусственно завышала показатели продаж на фоне низкого спроса на эту модель среди обычных покупателей, подчёркивает издание. Суммарно компании могли потратить на покупку Cybertruck более $100 млн.Компании Маска продолжили покупать Cybertruck и в 2026 году, но в меньших объёмах — 158 автомобилей в январе и 67 в феврале 2026-го. Как они используют машины — неизвестно. При этом в соцсетях публикуют фотографии «длинных рядов простаивающих Cybertruck» на территории базы SpaceX в Техасе, отмечает Bloomberg.С момента запуска модели в 2023 году Tesla продала около 63 тысяч Cybertruck в США, писало The Verge в ноябре 2025 года. Этот результат «далёк» от 250 тысяч продаж в год — прогноза, который глава Tesla Илон Маск сделал в 2023-м.В сентябре 2025-го Tesla сняла с продажи базовую версию Cybertruck с задним приводом из-за низких продаж. Цена модели начиналась от $70 тысяч (5,3 млн рублей по курсу ЦБ на 16 апреля 2026 года), но её «практически никто не покупал».