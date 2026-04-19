Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Маркет
Подписка ChatGPT
Темы
Сервисы
AI
Маркетинг
Личный опыт
Деньги
Инвестиции
Крипто
Карьера
Путешествия
Право
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Таня Боброва
Транспорт

Tesla объявила о запуске сервиса роботакси в американских Хьюстоне и Далласе

Но деталей ни про парк машин, ни про цены не привела.

Источник: Tesla
  • Компания объявила о начале работы роботакси в Далласе и Хьюстоне в X, приложив карты с зоной покрытия сервиса. Детали о запуске — размер автопарка или цены — она не раскрыла, отмечает Electrek.
  • Компания также не указала, как будет работать роботакси — с оператором в салоне или без него. На опубликованном видео человека за рулём или на переднем пассажирском сиденье нет. Один из пользователей X тоже поделился роликом, снятым из роботакси без оператора за рулём.
«Моя первая поездка на роботакси в Хьюстоне. Полностью автономная». Источник: @tesla2moon
  • Как пишет TechCrunch, теперь Tesla предлагает роботакси в трёх городах, все — в Техасе: летом 2025 года компания начала тестировать сервис в Остине, а в январе 2026-го запустила там же поездки без оператора в салоне. Компания также предлагает ограниченные поездки в области залива Сан-Франциско.
#новости #tesla

3
12 комментариев