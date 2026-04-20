Евгения Евсеева
Транспорт

Росавиация отменила запрет на полёты в ОАЭ и через воздушное пространство Ирана

Их ввели в конце февраля 2026 года.

Источник: Market Power
  • Росавиация отменила запрет с учётом позиции Минтранса и МИД, сообщила она. Она разрешила российским авиакомпаниям продавать билеты в ОАЭ и обратно.
  • Также теперь можно летать через воздушное пространство Ирана. Транзитные рейсы и полёты в аэропорты этой страны могут выполняться с «неукоснительным учётом» всех рекомендаций иранских авиавластей.
  • Росавиация рекомендовала авиакомпаниям не летать через воздушное пространство Ирана в конце февраля 2026 года — из-за обострившегося конфликта США, Израиля и Ирана. Тогда же ввели запрет на продажу билетов в ОАЭ.
  • 6 марта 2026 года об отмене рейсов из России в ОАЭ и обратно с 9 марта до 29 марта 2026 года сообщила «Победа», затем до 31 марта все рейсы отменил «Аэрофлот», аналогичное решение принял S7.
  • После этого «Аэрофлот» приостановил продажу билетов на рейсы в ОАЭ до конца мая 2026 года.

