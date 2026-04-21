Mercedes-Benz представил полностью электрический седан C-Class — его начнут продавать в начале 2027 года

Цены пока не назвали. Источник: Mercedes-BenzMercedes-Benz C400 4Matic оснащён аккумулятором ёмкостью 94,5 кВт·ч, который питает два электромотора с суммарной мощностью 482 л.с., пишет Quartz. Запас хода у модели составляет до 762 км.Автомобиль разгоняется до 60 миль/ч (96 км/ч) за 3,9 секунды — максимальная скорость ограничена на уровне 130 миль/ч (209 км/ч). Электрический C-Class поддерживает быструю зарядку — с 10% до 80% примерно за 22 минуты, заявляют в компании. Десять минут зарядки могут добавить около 200 миль (321 км) запаса хода. Источник: Motor1Кроме того, электромобиль оснащён операционной системой MB.OS на базе ИИ, она «управляет всеми системами автомобиля» — от мультимедиа до зарядки, говорится в сообщении компании. Подключение к облаку Mercedes‑Benz Intelligent Cloud обеспечивает обновления ПО «по воздуху».Предусмотрено три варианта комплектации приборной панели — самая дорогая включает панель Hyperscreen диагональю 39,1 дюйма. На уровень ниже — панель Superscreen, которая объединяет 10,3-дюймовый дисплей с двумя 14-дюймовыми сенсорными экранами. В базовой комплектации экран перед пассажиром будет заменён декоративной панелью.Седан поступит в продажу в США в начале 2027 года, цены в компании пока не назвали. Mercedes-Benz C-Class с двигателем внутреннего сгорания будет продаваться параллельно с электрической моделью. #новости #mercedes