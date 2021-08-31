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Транспорт
Nazigul Jusupova

В Москве неизвестный повредил солидолом почти 800 электросамокатов Статьи редакции

В полицию обратились из Whoosh, Urent и «Яндекса».

  • Случай произошел 26 августа в районе Якиманка, неизвестный обмазал электронные панели 400 электросамокатов, пишет Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД России по столице.
  • В полицию обратились представители трёх компаний. Были повреждены самокаты Nine Bot Max Pro, находившиеся по двум адресам на улице Крымский Вал, а также по двум адресам на Ленинском проспекте.
  • Самокаты принадлежат «Яндексу» и Urent. В «Яндексе» рассказали vc.ru, что злоумышленники повредили около 30 самокатов, их почистили и провели полную дезинфекцию. В Urent сообщили, что повредили более 285 электросамокатов. «Полиция уже получила фотографии группы лиц», — сообщили в сервисе.
  • Помимо «Яндекса» и Urent повредили самокаты Whoosh. Представитель кикшеринга рассказал, что речь идёт о почти 500 самокатах.
  • Правоохранительные органы начали проверку и устанавливают сумму ущерба.

#новости #электросамокаты

8612 просмотров
138 138 комментариев
19
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138 комментариев
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Sergey Vasiliev

43

Самокатодиссидент 

Ответить

Михаил Швец

Sergey
1

Завистники самокатчиков выбрались из квартиры

Ответить

Trubin 🐜

–81

А в чем преступление и где ущерб? Самокаты же не ломали, не поджигали. Просто испачкали. 

Тогда давайте и владельцам самокатов предъявим за порчу асфальта и тротуаров, на которых эти самокаты паркуются и ездят. 

Ответить

Владимир Саушкин

Trubin
92

Вот чё ты несёшь....

Ответить

Trubin 🐜

Владимир
–27

А что ты несёшь? Статья 167, прочти, ответственность есть только за уничтожение или повреждение имущества. А в данном случае целостность самокатов не нарушена. Да и ущерб надо доказать существенный, вряд ли для яндекса стоимость тряпки для вытирания солидола составит существенную сумму. 

Ответить

Ксения Сачкова

Trubin
38

Вы будете столь же спокойны , если вам лицо солидолом испачкают , или доброе на машине )))))) всего лишь испачкали )

Ответить

Сомнительный

Ксения
–2

Самокат не лицо. Это вещь. не лучшее сравнение

Ответить

Ware Wow

Сомните…
5

Ну на штаны вам нальют.

Ответить

Сомнительный

Ware
–21

Ну всяко лучше, чем как ты - в штаны лить

Ответить

Михаил

Сомните…
28

Как же жестко ты его приложил!

Ответить

Gosha

Михаил
1

Аххаа. Пришлось даже + поставить. 

Ответить

Vasiliy

Михаил
0

бог))))))))))

Ответить

Ксения Сачкова

Сомните…
0

Понимаю

Ответить

Владимир Саушкин

Ксения
0

Блин я не успел написать про Лицо-Солидол :)

Ответить

Bukkake Boy

Владимир
2

Эх, ну что же ты! В следующий раз будь порасторопнее 

Ответить

Виктор Ривин

Trubin
5

Затраты на работу по очистке - это не только стоимость тряпки. Плюс упущенная выгода. Если самокаты в лизинге, то лизинговый платеж за простой

Ответить

Trubin 🐜

Виктор
–7

Ты мамкин юрист?

Самокаты в лизинге, ахха)) 

Приведу аналогию - когда стопхам по всей Москве наклейки клеили на лобовое, никто дела не заводил, машина же не повреждена, ни царапины, ничего.  Так и тут. 

Ответить

Виктор Ривин

Trubin
6

Чем вас так пугают самокаты в лизинге?
У пострадавших от стопхама не было затрат - сами отклеили потихоньку и все. Но могли поехать в сервис, заплатить за снятие, и подать в суд на возмещение затрат. Скорее всего, выиграли бы, если бы нашли надлежащего ответчика. Просто овчинка не стоила бы выделки. А Яндекс либо платил зарплату человеку, занимающемуся очисткой, либо, с большей долей вероятности, заказал аутсорс.

Ответить

Sergei Timofeyev

Виктор
0

 если бы нашли надлежащего ответчика

Ищут пожарные, ищет милиция. А по какой статье ответчик-то? Тут чистый ГК РФ.

Ответить

Евгений Дроздов

Trubin
2

Тут упущенная прибыль - вряд ли кто-то хотел их взять в аренду в таком виде.

Ответить

Trubin 🐜

Евгений
–13

Упушенная прибыль - это не ущерб. В законе имеется в виду не это. 

Ответить

Владимир

Trubin
0

А что это, по вашему? 

Ответить

Владимир

Trubin
0

Вот найдут и впаяют порчу имущества. А солидольщик с таким же умным видом в сизо будет рассуждать о том, что является порчей, а что - нет.
Так же с ущербом - рабочее время сотрудников плюс простой и недополученная прибыль. Вот тебе и крупный размер. 

Ответить

Nik N

Владимир
1

А может это он и есть? Раз так возмущается, скоро за ним придут )

Ответить

Дмитрий Дронов

Trubin
0

"Повредил", а не "покрасил" ))))

Ответить

Денис Цырельчук

Trubin
0

О боже, рука- лицо.
А как на счет времени простоя этих измазанных самокатов ( что наверняка привело к значительной потери выручки). Или как на счет оплаты времени работников которые приводили самокате в порядок?

Ответить

Trubin 🐜

Денис
0

Читай закон, для квалификации по статье 167 имеет значение только сумма прямого ущерба. 

Ответить

Раскаяние и Мармелад

Trubin
14

Я бы посмотрел на тебя когда твою тачку солидолом намажут - ну подумаешь, отмыть же можно 🤣🤣🤣

Ответить

Trubin 🐜

Раскаяние
–43

Ну уж точно из-за сраного солидола я бы не захотел мусорнуться. Взял бы тряпку и вытер 

Ответить

Roman Moskovskiy

Trubin
41

мусорнуться

Ясно

Ответить

Trubin 🐜

Roman
–17

Наконец-то 👍

Ответить

Johnny Vorony

Trubin
9

Типичный терпила!

Ответить

умный человек

Trubin
6
Ответить

Илья Плотников

Trubin
5

Не хотел, а мусорнулся

Ответить

Сергей Ноздрин

Trubin
2

Мусорнуться XD Мамкин гангстер.)

Ответить

Sergei Timofeyev

Раскаяние
0

Можно и тухлых яиц в воздухозаборник или лекарство от всех болезней АСД-2

Ответить

Andrei Apanasik

Trubin
2
Ответить

Массовый Абдужаббор

Trubin
2

лучше скажите, зачем вы это сделали?

Ответить

Андрей Арсенович

Trubin
0

Порча имущества

Ответить

Виктор Ривин

Андрей
1

Порча - это безвозвратно

Ответить

Дмитрий Дронов

Виктор
–1

Статья 167. Умышленные уничтожение или повреждение имущества

Ответить

Вася Михеев

Дмитрий
0

Т.е. сразу УК? ГК РФ у вас не в почете? 

Ответить

Сомнительный рубин

Андрей
–2

Для тебя видимо наклейки стопхама так же порча. Тут скорее другое слово нужно подобрать. Порча - как сказали ниже - безвозратно

Ответить

Следующий

Сомните…
0

Таки  наклейки стопахама - действительно порча, мало того, что ты не можешь безопасно вести свою машину изза сниженного обзора, так ты должен тратить свое время и деньги на отскребание и растворение клея.

Ответить

Сомнительный

Следующ…
–1

Это уже проблема нарушителя, условно вставшего на тротуаре

Ответить

Следующий

Сомните…
0

Неа, это уже получается самосуд, если стопхам наказывает водителя. Не забывайте, что государство оно на то и государство, что у него монополия на насилие.

Так что ехать по тротуару или нет - личное дело водителя, а вот наказать его/оштрафовать может только полиция.

Ответить

Комментарий удален

Covid 19

Пися
0

Эээ, не грубите! Согласно действующему законодательству прав ваш аппанент.

Ответить

Прочный

Пися
0

Собирается - нет.
Если принимает активные действия, то можно произвести гражданский арест

Ответить

Следующий

Пися
0

Вот тут как - раз таки нет, останавливать можно, а наказывать самостоятельно нельзя.

Те если тебя кто-то оприходует в кусте, максимум, что я могу сделать, это оттащить и задержать того человека до приезда полиции, но никак не бить его телефон или его самого

Ответить

Sergei

Следующ…
0

Тут есть оговорки... 38 УК РФ ч.1

Ответить

Вася Михеев

Trubin
0

Тише, тише, тут сторонников этих самокатов очень много. Они не любят тех, кому не нравится раскидывание самокатов и неаккуратная езда оных по тротуарам со сбиванием пешеходов )

Ответить

Обширный ГОСТ

Trubin
0

Ты совсем плохо физику знаешь? Он подвергает водителей самокатов угрозе жизни выводя из строя тормозную систему. Убеться ребенок какой-то на светофоре, так как не сможет остановиться.

Ответить

Skorpyon

Обширный
0

Не знаю как он знает физику, а вот ты читать точно не умеешь. Перечитай статью, там ни слова про тормоза. Которые у большей части самокатов еще и рекуперативные, т.е. электронные. 

Ответить

Обширный ГОСТ

Skorpyon
–1

Ясно. Ты сам хоть раз на самокате ездил? Какие рекуперативные тормоза? Обычные колодки стоят. А статья понятное дело написана профаном скорее всего.

Ответить

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Прочный

Обширный
0

Передний рекуперативный, задний - обычный

Ответить

Обширный ГОСТ

Прочный
0

Ну и кто тормозит передним? Блин. Ребят ну достало уже.

Ответить

Прочный

Обширный
0

Ну я торможу, задним помогаю

Ответить

Roman Moskovskiy

Trubin
0

Под повреждением понимается причинение вреда вещи, существенно [[[уменьшающее ее потребительскую стоимость]]]. Повреждение имущества предполагает возможность его использования в поврежденном виде и (или) возможность его восстановления до прежнего состояния.

[[[Повреждение]]] имущества [[[предполагает]]] возможность его использования в поврежденном виде и (или) [[[возможность его восстановления]]] до прежнего состояния.

Ответить

Георгий Туев

Trubin
0

Просто когда твою машину, которая будет стоять во дворе так же испачкают - ты точно такое же мнение держи при себе и никуда не обращайся :)

Ответить

Trubin 🐜

Георгий
0

Ладно,  не буду

Ответить

Lil Trump

Trubin
0

жирный ты. странно что еще на такое ведутся

Ответить

Old Nick

Trubin
0

я тебе расскажу, что будет с мамкиными неуловимыми мстителями если найдут.
1. Для начала Штраф ст. 167 УК РФ + судимость, если подфортит то КоАП РФ Статья 7.17.
но после последу пункт №2, а именно компании по суду предъявят за чистку всех самокатов г.Москвы и поверь они постараются накрутить от души.   Выкатят по 1000 р за очистку одного самоката * число самокатов.

И вот здесь станет не смешно.

Ответить

Андрей Николаев

Trubin
0

Знаешь когда ты ситуацию прочувствуешь? Когда тебе соседи ежедневно будут срать на коврик у двери, а ты его будешь ежедневно стирать. Однажды тебе надоест и ты пойдешь жаловаться, а тебе скажут: "а в чем порча? Тебе же квартиру не разъебали, так что иди домой")

Ответить

Вебик Хороший

27

Полиция уже получила фотографии группы лиц

Солидольщики

Ответить

Sergey Vasiliev

Вебик
11

Человек-солидол от марвел

Ответить

Большой жёлтый робот

Sergey
7
Ответить

Для закладок

12

Может просто чел солидолом измазался и пытался уехать, но ни один самокат не работал из за солидола

Ответить

Tonym dAbKoV

8

Я не на стороне преступника, но все же не могу не заметить, что шеринговые самокаты и есть «солидол» на наших улицах, тротуарах и парках, только эту «грязь» никто не собирается вытирать.
Пока не создано подходящей инфраструктуры и специализированных мест парковки, у людей будет запрос на то, чтобы «выпустить пар» и я их понимаю. Поэтому принципиально не пользуюсь в Петербурге таким видом транспорта. Для горожан, которые хотят гулять в спокойствии, это единственная форма выразить своё недовольство.

Ответить

Максим Александрович

Tonym
5

Да я пока в те редкие минуты когда пешком по тротуарам хожу, как параноик оборачиваюсь по раз 30 на каждых 100 метрах от шума колёс или звонка на руле этих двух колёсных любителей. А когда с ребёнком иду то вообще один глаз на затылок натягиваю. Шеринги двухколесные...

Ответить

Аналитический самолет

Максим
5

Меня эти двухколесные Моисеи тоже уже заебали. Когда сзади раздается звонок, я принципиально не двигаюсь, пошли нахуй. Едут они, видите ли, блять.

Ответить

Philip Poteryahin

10

Пешеходы наносят ответный удар!

Ответить

Maxim Medvedev

8

Тимур и его команда прям:) это же надо было так запариться, видать, очень накипело

Ответить

Раскаяние и Мармелад

6

По результатам проверок был пойман таксис жорик 🤣🤣🤣

Ответить

EpiSH

6

"по двум адресам на улице Крымский Вал, а также по двум адресам на Ленинском проспекте"
это 4 адреса. 400 делим на 4 и получаем, что в среднем у каждого из этих домов находилась свалка из сотни самокатов. Это много, столько не нужно и такая куча дорогущего, но бесполезного металлолома может многим мешать. Если бы у моего дома находилась такая парковка, то я бы припросил владельцев самокатов их поскорее забрать. Уж не знаю как в Москве, но у нас в Казани ГИБДД самокаты со стихийных парковок эвакуируют на штраф-стоянки на раз-два.
"В «Яндексе» рассказали, что злоумышленники повредили 25-30 самокатов", "В Urent ответили, что повреждены более 285 электросамокатов.".
Вот ни как суммарно 400 не получается.

Ответить

Valeratal Val

EpiSH
0

но это ж странно, с чего бы там образовалась такая куча самокатов?

Ответить

Митя Мурасов

2

Как же он будет разочарован когда поймет что система вступится за корпорации и самокаты, а не за него

Ответить

Константин Дмитриевич

Митя
10

А почему система должна заступаться за больного человека, который измазал солидолом самокаты?

Ответить

Митя Мурасов

Константин
0

Лучше задаться вопросом , как эта система позволила такому человеку вырасти как личность с подобными убеждениями

Ответить

Развитый Денис

Митя
2

Короче, давай сразу всю эту хуйню промежуточную пропустим, явно ведь что Путин виноват!!1

Ответить

Митя Мурасов

Развитый
0

Путин виноват это аксиома

Ответить

Covid 19

Развитый
0

Да и обосновать можно, если бы не Путин, то улицы давно бы были 10 полосными, и у каждого по 2 автомобиля.

Ответить

Georgi Lis

Митя
0

Эмм ну тут вопрос больше к родителям не?

Ответить

Митя Мурасов

Georgi
2

Не могут же родители вечно нести ответственность, после 18 это уже его личные косяки

Ответить

Stan Teem

Митя
1

То что закладывают родители, не стирается в 18 лет. 

Ответить

Александр Якунин

Stan
0

Это не работает, с 14 лет дети имеют больше влияния от сверстников и тех кого они считают кумирами, протест и все такое.
Так что вывод не верен.

Ответить

Павел Воронов

5

Это одскултный велосипедист. Солидолом раньше цепи у лисопедов смазывали.

Ответить

Артем Павлючук

Павел
0

И брали его не из тюбика а с 5-10 литрового ведра)

Ответить

Victor Korsun

Артем
1

На заправке))

Ответить

Denchis Позитива

4

Таксисты в деле. Самокаты отнимают неплохую долю прибыли у них. Как минимум были вроде очень недовольные таксисты в городе Долгопрудный... когда там разместили площадки с электро самокатами и люди стали кататься на них вместо таксо.

Ответить

Alexander Lex

Denchis
3

При том что на самокате нифига не дешевле. 

Ответить

Stan Teem

Alexander
2

Просто удобнее, не надо ждать такси, и контактировать с водителем. 

Ответить

Denchis Позитива

Alexander
0

Такси 12 км в пасмурную погоду стоило почти комарик) самокат обошелся в 200р.

Не вижу разницы, да и зачем платить больше 👍😎

Ответить

Nikolay Skidanov

Denchis
1

таксисты вообще чем то бывают довольны?

Ответить

Георгий Хромченко

Denchis
0

В такси все время и так "повышенный спрос"

Ответить

Павел Воронов

4

То 400, то 800.
Может уже 1600

Ответить

Сомнительный рубин

3

Ну это лучше чем с моста кидать. А то самокаты слишком надоели, занимать место. Я выхожу из дома в 5 утра, когда еще их не развозят и это дичь, стоят где попало, не пройти, валяются, лежат на ступеньках переходов, стоят поперек узкое тротуара -  И приложения должны учить пользователей как парковаться и ездить,а то как мудаки летают

Ответить

Stan Teem

Сомнительный
2

А забитые машинами города вас не беспокоят? 😁

Ответить

Сомнительный рубин

Stan
1

Нет, я в метро езжу

Ответить

Stan Teem

Сомните…
1

У вас прямо в подъезде лифт в метро? 😁 Москва прямо в будущем живёт, конечно. 

Ответить

Сомнительный

Stan
0

15 мин пешком, перейти одну пустую дорогу и через луг идти, не вижу машин

Ответить

Артем Павлючук

Сомнительный
0

Учат штрафы)

Ответить

Большой жёлтый робот

1

Да смазали прост

Ответить

Большой жёлтый робот

Большой
4

Я тоже обмазываюсь периодически 

Ответить

Комментарий удален

Артём Парушкевич

0

Эх, горе борцы с прогрессом

Ответить

Раскаяние и Мармелад

Артём
0

Ну вот - опять виноваты "Борцы с гор" 🤣🤣🤣

Ответить

Роман Онищенко

–1

По Москве упыри (комунальные службы) на камазах ездят и намеренно разливают воду на проезжую часть, тем самым пачкая проезжающие мимо автомобили, расходуя воду и разводя грязь в городе. Давайте на них напишем заявление?

Ответить

Philip Poteryahin

Роман
0

Вы наверное с мойки выехали и встретились поливалку?) сочувствую, но зачем же на всех заявление писать?)))

Ответить

Роман Онищенко

Philip
1

Я их каждый день встречаю. Пользы от них нет, только вред

Ответить

Philip

Роман
1

На Дискавери была прикольная программа, рассказывали про поливалки и их пользу для города. Говорят есть)

Ответить

Yan Varskii

Роман
0

еще удивляет когда в Москве во время ливней и после ливня пешеходные дорожки омывают на тракторах 😂

Ответить

Alex Mont

Yan
0

http://www.chistota39.ru/novosti/pochemu-moyut-dorogi-v-dozhd/

Ответить

Ware Wow

1

Больных много.
Еще интернет делает из одного больного, очень быстро экстремистскую организацию, как в случае с мужским государством, один больной транслирует, ну и естественно тысячи обиженных на жизнь с похожими "ценностями" подписываются

Можно любых дебилов найти тысячи, причем дебилов как бы проще, это ты хорошо в нишу уходишь, позиционирование. Нормальных людей так легко не соберешь.

Ответить

Vladislav Larionov

1

Так как повредили самокаты разных фирм - возможно, это конкуренты из другой сферы - например, те кто ходят пешком - слышал они готовы на многое!!!

Ответить

Alex Mont

1

Я всегда подозревал, что солидол повреждает средства передвижения! А мне все "да это у автоваза руки кривые..."

Ответить

Alexandr Gordienko

1

А с каких пор смазка стала вредить самокату ?

Ответить

Комментарий удален

Begench Akiyev

–2

Эта Россия)

Ответить

Роман Грицина

0

И почему я не удивлен? Искренне не понимаю чего хотели добиться этим.

Ответить

Дмитрий Дронов

Роман
1

Луддизм )

Ответить

Ivan Zenkov

0

Измажу всё :¶

Ответить

Nikita Kalitin

0

Солидол... далеко не все им пользуются каждый день. Какой-то обиженный самокатчиками автолюбитель? (Не велосипедест, имхо, велосипедист столько солидола при себе держать не будет, объёмы не те. Да и для велосипедистов понавороченней "масла" есть...)

Ответить

Ivan Zenkov

Nikita
0

Всё элементарно. Сам Яндекс измазал самокаты конкурентов, а чтоб отвести подозрение, и свои. Работу осуществляли водители  Яндекс.Такси.

Ответить

Alex Mont

Ivan
0

Не, не так. Это черный пиар производителей солидола. В буквальном смысле черный

Ответить

Alexander Romensky

0

А потом он пришел домой, насрал в кровать и лег спать.

Ответить

Trubin 🐜

Alexander
0

Не факт, что он был русский 

Ответить

Юрий Белоножкин

Trubin
0

Автор, нельзя так смешить 

Ответить

Амбиент Музыкантов

0

О, как и предсказывал, волна пешеходного гнева начинает накрывать электросамокатчиков.

Ответить

Trubin 🐜

0

Хотелось бы послушать версию народного мстителя.

Вангую, дело было так: хипстеры-гонщики сбили на самокате его самого, его жену или ребенка. Он обратился в Яндекс за возмещением вреда, там его послали к херам, сославшись на то, что Яндекс только представляет информационные услуги, и любые убытки, прямые или косвеннные, не подлежат возмещению ни в какой форме согласно пункту 1.2.4.5.6 договора, предолжив обратиться с иском в гаагский суд. Ну и от отчаяния, человек взялся за солидол. Это же как надо довести человека, чтобы 800 хипстеровозов замазать!

Ответить

Артур

Trubin
0

DELETED

Ответить

Алексей Соловьёв

0

Самокатогедон

Ответить

Voin Mraka

0

 неизвестный повредил солидолом почти 800 электросамокатов

повредить и испачкать это разные вещи, смазали просто, чтоб не скрипели ;-)

Ответить

Gosha Animeem

0

Герои, которых мы заслужили?

Ответить

Батин Воротила

0

Солидол неплохо. Но лучше так.

Ответить

yxuorzvrpmil

0

https://mobile.sites.google.com/view/nishikori-caruso-tennis-live/
https://mobile.sites.google.com/view/nishikori-caruso-tennis-cast/
https://mobile.sites.google.com/view/tv-broadcast-31082021/

Ответить

Dmitry Kiselev

0

Вот будет ржачно, если после ебидоеби и тануки "мужское государство" возьмет на себя ответственность и за этот акт)     

Ответить

yxuorzvrpmil

0

https://mobile.sites.google.com/view/benelux-tour-live-op-tv-gratis/
https://mobile.sites.google.com/view/2021-benelux-tour-live-kijken/

LIVE''• “Benelux Tour 2021 live op tv gratis…
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kijken-tv"!!**Benelux Tour 2021 Live Op tv 31th…
kijken-tv"!!**Benelux Tour 2021 Live Op tv 31th august 2021
mobile.sites.google.com
Ответить

Erkebulan Rakhimzhanov

0

Слишком мягкое отношение к самокатчикам в России и др странах СНГ. В западных странах их давно на место поставили. Самокатчики, доставщики еды на скутерах совсем чувствуют себя вольготно на тротуарах.  Такой "прогресс" нам не нужен

Ответить

Виктор Ривин

–1

И?

Ответить

Комментарий удален

Ivan Mix

–1

Одни 5G вышки ломают, другие самокаты портят. Я надеюсь, что через 10 лет это дикое поколение сойдёт на нет.

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Versus.legal
IT-юристы Versus.legal продолжают освещать основные юридические события в IT- и Gamedev-сфере

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Торговля
Виктория Степанова