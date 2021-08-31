В Москве неизвестный повредил солидолом почти 800 электросамокатов Статьи редакции
В полицию обратились из Whoosh, Urent и «Яндекса».
- Случай произошел 26 августа в районе Якиманка, неизвестный обмазал электронные панели 400 электросамокатов, пишет Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД России по столице.
- В полицию обратились представители трёх компаний. Были повреждены самокаты Nine Bot Max Pro, находившиеся по двум адресам на улице Крымский Вал, а также по двум адресам на Ленинском проспекте.
- Самокаты принадлежат «Яндексу» и Urent. В «Яндексе» рассказали vc.ru, что злоумышленники повредили около 30 самокатов, их почистили и провели полную дезинфекцию. В Urent сообщили, что повредили более 285 электросамокатов. «Полиция уже получила фотографии группы лиц», — сообщили в сервисе.
- Помимо «Яндекса» и Urent повредили самокаты Whoosh. Представитель кикшеринга рассказал, что речь идёт о почти 500 самокатах.
- Правоохранительные органы начали проверку и устанавливают сумму ущерба.
Самокатодиссидент
А в чем преступление и где ущерб? Самокаты же не ломали, не поджигали. Просто испачкали.
Тогда давайте и владельцам самокатов предъявим за порчу асфальта и тротуаров, на которых эти самокаты паркуются и ездят.
Вот чё ты несёшь....
А что ты несёшь? Статья 167, прочти, ответственность есть только за уничтожение или повреждение имущества. А в данном случае целостность самокатов не нарушена. Да и ущерб надо доказать существенный, вряд ли для яндекса стоимость тряпки для вытирания солидола составит существенную сумму.
Вы будете столь же спокойны , если вам лицо солидолом испачкают , или доброе на машине )))))) всего лишь испачкали )
Сомнительный
Самокат не лицо. Это вещь. не лучшее сравнение
Блин я не успел написать про Лицо-Солидол :)
Затраты на работу по очистке - это не только стоимость тряпки. Плюс упущенная выгода. Если самокаты в лизинге, то лизинговый платеж за простой
Чем вас так пугают самокаты в лизинге?
У пострадавших от стопхама не было затрат - сами отклеили потихоньку и все. Но могли поехать в сервис, заплатить за снятие, и подать в суд на возмещение затрат. Скорее всего, выиграли бы, если бы нашли надлежащего ответчика. Просто овчинка не стоила бы выделки. А Яндекс либо платил зарплату человеку, занимающемуся очисткой, либо, с большей долей вероятности, заказал аутсорс.
если бы нашли надлежащего ответчика
Ищут пожарные, ищет милиция. А по какой статье ответчик-то? Тут чистый ГК РФ.
Тут упущенная прибыль - вряд ли кто-то хотел их взять в аренду в таком виде.
О боже, рука- лицо.
А как на счет времени простоя этих измазанных самокатов ( что наверняка привело к значительной потери выручки). Или как на счет оплаты времени работников которые приводили самокате в порядок?
Я бы посмотрел на тебя когда твою тачку солидолом намажут - ну подумаешь, отмыть же можно 🤣🤣🤣
мусорнуться
Ясно
Можно и тухлых яиц в воздухозаборник или лекарство от всех болезней АСД-2
Порча имущества
Порча - это безвозвратно
Статья 167. Умышленные уничтожение или повреждение имущества
Сомнительный рубин
Для тебя видимо наклейки стопхама так же порча. Тут скорее другое слово нужно подобрать. Порча - как сказали ниже - безвозратно
Таки наклейки стопахама - действительно порча, мало того, что ты не можешь безопасно вести свою машину изза сниженного обзора, так ты должен тратить свое время и деньги на отскребание и растворение клея.
Сомнительный
Это уже проблема нарушителя, условно вставшего на тротуаре
Неа, это уже получается самосуд, если стопхам наказывает водителя. Не забывайте, что государство оно на то и государство, что у него монополия на насилие.
Так что ехать по тротуару или нет - личное дело водителя, а вот наказать его/оштрафовать может только полиция.
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Прочный
Собирается - нет.
Если принимает активные действия, то можно произвести гражданский арест
Следующий
Вот тут как - раз таки нет, останавливать можно, а наказывать самостоятельно нельзя.
Те если тебя кто-то оприходует в кусте, максимум, что я могу сделать, это оттащить и задержать того человека до приезда полиции, но никак не бить его телефон или его самого
Тише, тише, тут сторонников этих самокатов очень много. Они не любят тех, кому не нравится раскидывание самокатов и неаккуратная езда оных по тротуарам со сбиванием пешеходов )
Обширный ГОСТ
Ты совсем плохо физику знаешь? Он подвергает водителей самокатов угрозе жизни выводя из строя тормозную систему. Убеться ребенок какой-то на светофоре, так как не сможет остановиться.
Обширный ГОСТ
Ясно. Ты сам хоть раз на самокате ездил? Какие рекуперативные тормоза? Обычные колодки стоят. А статья понятное дело написана профаном скорее всего.
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Под повреждением понимается причинение вреда вещи, существенно [[[уменьшающее ее потребительскую стоимость]]]. Повреждение имущества предполагает возможность его использования в поврежденном виде и (или) возможность его восстановления до прежнего состояния.
[[[Повреждение]]] имущества [[[предполагает]]] возможность его использования в поврежденном виде и (или) [[[возможность его восстановления]]] до прежнего состояния.
Просто когда твою машину, которая будет стоять во дворе так же испачкают - ты точно такое же мнение держи при себе и никуда не обращайся :)
я тебе расскажу, что будет с мамкиными неуловимыми мстителями если найдут.
1. Для начала Штраф ст. 167 УК РФ + судимость, если подфортит то КоАП РФ Статья 7.17.
но после последу пункт №2, а именно компании по суду предъявят за чистку всех самокатов г.Москвы и поверь они постараются накрутить от души. Выкатят по 1000 р за очистку одного самоката * число самокатов.
И вот здесь станет не смешно.
Знаешь когда ты ситуацию прочувствуешь? Когда тебе соседи ежедневно будут срать на коврик у двери, а ты его будешь ежедневно стирать. Однажды тебе надоест и ты пойдешь жаловаться, а тебе скажут: "а в чем порча? Тебе же квартиру не разъебали, так что иди домой")
Полиция уже получила фотографии группы лиц
Солидольщики
Может просто чел солидолом измазался и пытался уехать, но ни один самокат не работал из за солидола
Я не на стороне преступника, но все же не могу не заметить, что шеринговые самокаты и есть «солидол» на наших улицах, тротуарах и парках, только эту «грязь» никто не собирается вытирать.
Пока не создано подходящей инфраструктуры и специализированных мест парковки, у людей будет запрос на то, чтобы «выпустить пар» и я их понимаю. Поэтому принципиально не пользуюсь в Петербурге таким видом транспорта. Для горожан, которые хотят гулять в спокойствии, это единственная форма выразить своё недовольство.
Да я пока в те редкие минуты когда пешком по тротуарам хожу, как параноик оборачиваюсь по раз 30 на каждых 100 метрах от шума колёс или звонка на руле этих двух колёсных любителей. А когда с ребёнком иду то вообще один глаз на затылок натягиваю. Шеринги двухколесные...
Аналитический самолет
Меня эти двухколесные Моисеи тоже уже заебали. Когда сзади раздается звонок, я принципиально не двигаюсь, пошли нахуй. Едут они, видите ли, блять.
Тимур и его команда прям:) это же надо было так запариться, видать, очень накипело
"по двум адресам на улице Крымский Вал, а также по двум адресам на Ленинском проспекте"
это 4 адреса. 400 делим на 4 и получаем, что в среднем у каждого из этих домов находилась свалка из сотни самокатов. Это много, столько не нужно и такая куча дорогущего, но бесполезного металлолома может многим мешать. Если бы у моего дома находилась такая парковка, то я бы припросил владельцев самокатов их поскорее забрать. Уж не знаю как в Москве, но у нас в Казани ГИБДД самокаты со стихийных парковок эвакуируют на штраф-стоянки на раз-два.
"В «Яндексе» рассказали, что злоумышленники повредили 25-30 самокатов", "В Urent ответили, что повреждены более 285 электросамокатов.".
Вот ни как суммарно 400 не получается.
Как же он будет разочарован когда поймет что система вступится за корпорации и самокаты, а не за него
А почему система должна заступаться за больного человека, который измазал солидолом самокаты?
Лучше задаться вопросом , как эта система позволила такому человеку вырасти как личность с подобными убеждениями
Развитый Денис
Короче, давай сразу всю эту хуйню промежуточную пропустим, явно ведь что Путин виноват!!1
Эмм ну тут вопрос больше к родителям не?
Не могут же родители вечно нести ответственность, после 18 это уже его личные косяки
Это не работает, с 14 лет дети имеют больше влияния от сверстников и тех кого они считают кумирами, протест и все такое.
Так что вывод не верен.
Это одскултный велосипедист. Солидолом раньше цепи у лисопедов смазывали.
И брали его не из тюбика а с 5-10 литрового ведра)
Таксисты в деле. Самокаты отнимают неплохую долю прибыли у них. Как минимум были вроде очень недовольные таксисты в городе Долгопрудный... когда там разместили площадки с электро самокатами и люди стали кататься на них вместо таксо.
При том что на самокате нифига не дешевле.
Такси 12 км в пасмурную погоду стоило почти комарик) самокат обошелся в 200р.
Не вижу разницы, да и зачем платить больше 👍😎
Ну это лучше чем с моста кидать. А то самокаты слишком надоели, занимать место. Я выхожу из дома в 5 утра, когда еще их не развозят и это дичь, стоят где попало, не пройти, валяются, лежат на ступеньках переходов, стоят поперек узкое тротуара - И приложения должны учить пользователей как парковаться и ездить,а то как мудаки летают
А забитые машинами города вас не беспокоят? 😁
Да смазали прост
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Эх, горе борцы с прогрессом
По Москве упыри (комунальные службы) на камазах ездят и намеренно разливают воду на проезжую часть, тем самым пачкая проезжающие мимо автомобили, расходуя воду и разводя грязь в городе. Давайте на них напишем заявление?
Вы наверное с мойки выехали и встретились поливалку?) сочувствую, но зачем же на всех заявление писать?)))
Я их каждый день встречаю. Пользы от них нет, только вред
еще удивляет когда в Москве во время ливней и после ливня пешеходные дорожки омывают на тракторах 😂
Больных много.
Еще интернет делает из одного больного, очень быстро экстремистскую организацию, как в случае с мужским государством, один больной транслирует, ну и естественно тысячи обиженных на жизнь с похожими "ценностями" подписываются
Можно любых дебилов найти тысячи, причем дебилов как бы проще, это ты хорошо в нишу уходишь, позиционирование. Нормальных людей так легко не соберешь.
Так как повредили самокаты разных фирм - возможно, это конкуренты из другой сферы - например, те кто ходят пешком - слышал они готовы на многое!!!
Я всегда подозревал, что солидол повреждает средства передвижения! А мне все "да это у автоваза руки кривые..."
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И почему я не удивлен? Искренне не понимаю чего хотели добиться этим.
Солидол... далеко не все им пользуются каждый день. Какой-то обиженный самокатчиками автолюбитель? (Не велосипедест, имхо, велосипедист столько солидола при себе держать не будет, объёмы не те. Да и для велосипедистов понавороченней "масла" есть...)
Всё элементарно. Сам Яндекс измазал самокаты конкурентов, а чтоб отвести подозрение, и свои. Работу осуществляли водители Яндекс.Такси.
А потом он пришел домой, насрал в кровать и лег спать.
О, как и предсказывал, волна пешеходного гнева начинает накрывать электросамокатчиков.
Хотелось бы послушать версию народного мстителя.
Вангую, дело было так: хипстеры-гонщики сбили на самокате его самого, его жену или ребенка. Он обратился в Яндекс за возмещением вреда, там его послали к херам, сославшись на то, что Яндекс только представляет информационные услуги, и любые убытки, прямые или косвеннные, не подлежат возмещению ни в какой форме согласно пункту 1.2.4.5.6 договора, предолжив обратиться с иском в гаагский суд. Ну и от отчаяния, человек взялся за солидол. Это же как надо довести человека, чтобы 800 хипстеровозов замазать!
неизвестный повредил солидолом почти 800 электросамокатов
повредить и испачкать это разные вещи, смазали просто, чтоб не скрипели ;-)
Вот будет ржачно, если после ебидоеби и тануки "мужское государство" возьмет на себя ответственность и за этот акт)
https://mobile.sites.google.com/view/benelux-tour-live-op-tv-gratis/
https://mobile.sites.google.com/view/2021-benelux-tour-live-kijken/
Слишком мягкое отношение к самокатчикам в России и др странах СНГ. В западных странах их давно на место поставили. Самокатчики, доставщики еды на скутерах совсем чувствуют себя вольготно на тротуарах. Такой "прогресс" нам не нужен
И?
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Одни 5G вышки ломают, другие самокаты портят. Я надеюсь, что через 10 лет это дикое поколение сойдёт на нет.
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