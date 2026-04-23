«АвтоВАЗ» запустил подписку на машины Lada — пока только на один автомобиль

Стоимость подписки — около 44 тысяч рублей в месяц. Источник: «АвтоВАЗ»Оформить подписку «Lada Легко» можно в онлайне, сообщает автопроизводитель. Для этого на официальном сайте нужно оставить заявку, после чего с пользователем свяжется оператор, который поможет с созданием личного кабинета. В нём можно будет выбрать модель, комплектацию, цвет и другие опции.На основе этого рассчитают ежемесячный платёж. Пока для подписки доступен только автомобиль Lada Vesta в версии «Практик» — платёж за его аренду составит 43 990 рублей в месяц. В будущем «АвтоВАЗ» добавит и другие модели и версии оснащения.При заключении договора нужно внести депозит в размере трёх ежемесячных платежей. Его вернут после окончания подписки. Процесс оформления займёт до двух недель. Вернуть машину нужно через год.В стоимость подписки включены ОСАГО и каско, а также техобслуживание машины, помощь на дорогах, сезонная смена шин и их хранение в дилерском центре.Ездить на автомобиле можно по всей России, кроме «некоторых регионов», где «недоступен полный спектр услуг по ремонту и обслуживанию». Какие это регионы, не указывается.Годовой лимит пробега — 30 тысяч км. Топливо, платные дороги, парковки и штрафы пользователь оплачивает самостоятельно.