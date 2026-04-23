Tesla запланировала увеличить капитальные затраты на ИИ и чипы до $25 млрд в 2026 году — Маск объяснил решение необходимостью «создать фундамент для будущего роста»

Производство Cybercab и роботов Optimus компания рассчитывает начать до конца 2026 года. Фото APО планах «существенно» увеличить капитальные затраты глава Tesla Илон Маск заявил в ходе звонка с инвесторами. Компания повысила прогноз по инвестициям в 2026 году с $20 млрд до $25 млрд, пишет Reuters.Для сравнения: в 2025 году её капзатраты составили около $8,5 млрд, а в 2024-м — примерно $11 млрд, отмечает Bloomberg.По мнению Маска, значительное увеличение затрат необходимо, чтобы создать фундамент для будущего роста доходов. Компания будет активно вкладываться в ИИ, робототехнику и собственные чипы.Инвестиции в первую очередь направят на проекты, связанные с полностью автономным роботакси Cybercab и роботами Optimus. Маск отмечает, что запуск производства обоих продуктов идёт медленнее, чем планировалось, но рассчитывает на ускорение процесса к концу года.После заявлений об увеличении капвложений акции Tesla падали на 2,4%, но затем начали расти и на закрытии 22 апреля 2026 года были в плюсе на 0,28%.Выручка компании по итогам первого квартала выросла на 16% год к году, до $22,39 млрд, следует из отчёта. Несмотря на то, что показатель оказался ниже, чем ожидали аналитики, компания показала положительный денежный поток в размере $1,44 млрд, отмечает Reuters. Чистая прибыль составил $477 млн.Артур Томилко