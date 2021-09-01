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Транспорт
Евгения Евсеева

В Москве разрешили бесплатные пересадки между наземным транспортом в течение 90 минут с начала поездки Статьи редакции

Чтобы пересадка была бесплатной, у транспорта должны быть разные маршруты.

  • Пересадка между автобусами, электробусами и трамваями будет бесплатной с 1 сентября, объявил мэр Москвы Сергей Собянин.
  • Чтобы воспользоваться услугой, нужно привязать карту «Тройка» к личному кабинету в приложении «Метро Москвы» или на сайте Московского метро. Бесплатные пересадки подключатся в течение 12 часов.
  • Пересадка должна быть между разными маршрутами — если пересесть на тот же, придётся платить.
  • «Бесплатная пересадка сэкономит деньги примерно 500 тысяч пассажиров в день. Для тех, кто ездит регулярно, годовая экономия составит до 11 тысяч рублей», — заявил Собянин.
  • Также в Москве, например, действуют бесплатные пересадки между метро, МЦК и МЦД.

#новость #москва

1422 просмотров
30 30 комментариев
7
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Empathy

11

Вот бы выборы почаще были!

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Dmitry Yashin

Empathy
2

Собянин с траспортом разруливает мощнецки с момента его назначения.

Ответить

Artem Simonenkov

5

что с вашими СММщиками сегодня?

Ответить

- -

Artem
2

"маршруты транспорта должны быть разными". Здорово. То есть если я ехал, автобус сломался, я вышел, дождался следующего автобуса этого маршрута я должен еще раз заплатить? 

Ответить

Igor Markin

3

А почему в Москве?

Ответить

Сергей Янзин

Igor
2

Ваще да, почему нельзя такое ввести по всей стране. Хотя бы до конца выборов

Ответить

Константин Дмитриевич

Сергей
3

Вот когда по всей стране оплата будет по безналу или через аналоги тройки, тогда и можно будет сделать.

А пока это невозможно, как ты будешь доказывать водителю ПАЗика что ты пересаживаешься, а не хочешь на шару проехать?

Ответить

Артём Палённый

Констан…
1

Так ввести карты значит. В Тюмени, например, уже давно есть транспортные карты, но за пересадку приходиться платить.

Ответить

Eugene Pastukhov

Констан…
0

Проблема что в Москве единый перевозчик, а в том же Воронеже, несмотря на возможность оплатить банковской картой, чуть ли не каждый отдельный маршрут обслуживает свой частник и его, мягко говоря, не волнует, что ты кому-то там заплатил пол часа назад. Это придётся вводить единый центр оплаты, аккумулировать платежи и как-то распределять между перевозчиками.

Ответить

Властный каякер

Eugene
1

В питере с апреля будет кстати такой же тариф. Хотя в питере так же куча частников

Ответить

Ли Си Цын

Сергей
2

Ваще да, почему нельзя такое ввести по всей стране

Со своего губернатора спросить не пробовали? 

Ответить

- -

Сергей
0

Сейчас ваш коммент прочтет какой-нибудь чиновник и побежит с идеей создать РосТранспорт, который будет курировать транспорт во всей России.

Ответить

Товарищ

Igor
1

потому что Собянин

Ответить

Иван Иванов

Igor
0

Потому что мэр решил, а не федералы.

Ответить

Dmitry Yashin

Igor
0

Например, потому что из условного Путилково до Кузьминского парка ты хер доедешь на одном виде транспорта.

Ответить

Sergey Khohlachev

Igor
0

Собянин мэр только в Москве.

Ответить

Dmitry Yashin

3

А разве раньше так не было?

Ответить

Igor Markin

Dmitry
1

Нет, не было

Ответить

- -

Igor
3

Было такое. Тариф 90 минут, который автоматом активировался если сначала едешь на метро, потом садишься на наземный или наоборот. Короче просто скорректировали для тех кто покупал абонементы на N поездок. 

Особенно доставляло когда например едешь на травмае, он встает (из-за дтп или просто гореть начал), пересаживаешься на автобус и опять должен платить.

Короче фикс бага выдали за очередной прорыв.

Ответить

Dima Kurilov

Dmitry
0

Похожее на тарифе "90 минут": за 65р получаете один проход в метро и/или неограниченное количество пересадок на наземном. Новые условия, похоже, для тех, кто покупает "поездки".

Ответить

Dmitry Yashin

Dima
0

Я помню, лет 5 назад покупал карточку на 1 поездку, которая так и называлась "90 минут", и там в течение этого времени можно было сделать бесплатную пересадку.

Ответить

Артём Палённый

2

Пересадки вообще должны быть бесплатные! С какой стати я должен платить два раза, если гортранс не настроил маршруты или не закупил автобусы? Система то одна.

Ответить

Аркадий Алексеевич

Артём
0

Тебе никто ничего не должен

Ответить

Роман

2

Единственная цель этой "поблажки" - привязать имеющиеся на руках карты Тройка к учеткам их хозяев на mos.ru (если бы это было не так, то пересадки технически ничего не мешало бы сделать без привязки карты).
Теперь Сергей Семеныч всегда сможет узнать где мы, заодно у него будет свежая биометрия с камер на турникетах метро.

Ответить

Anton Fomkin

0

В Европе такой подход давно уже. У нас: "Задние ряды, передаём за проезд!"

Ответить

Dmitry Yashin

Anton
2

В Москве (и многих городах ЦФО) никто уже давно ничего не передаёт.

Ответить

Весенний микроскоп

0

Эххх... Только Москва.

И на одном маршруте бы разрешили, хотя бы в течение получаса прыгать и то было бы здорово.

А то бывает упрёшься в пробку на троллейбусе, пересядешь на самокат, догонишь след. троллейбус, но билета купишь два, хотя де-факто ехал по одному маршруту в одно время.

Ответить

Аркадий Дорога

0

Каждое утро начинать с дейли стендапа Думы и Министерств - кто что сделал по таскам и что будут выкатывать на пятничном демо.
И смотреть на вовлеченность чиновников по бигдате - может уже пора Наташе им права зачитывать.

Ответить

L A

0

.. del

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MEGAtraXXXer666

0

Бесплатные пересадки за персональные данные 👍🏻

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