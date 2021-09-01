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Транспорт
Nazigul Jusupova

С 15 октября оплата лицом за проезд Face Pay заработает на всех станциях в московском метро Статьи редакции

Сейчас пассажиры могут участвовать в тестировании системы на четырёх линиях метро.

  • Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на мэра Сергея Собянина. По его словам, биометрические данные в систему ввели уже 15 тысяч человек.
  • По данным Дептранса Москвы, проект в тестовом режиме работает на Калужско-Рижской, Солнцевской, Филёвской и Арбатско-Покровской линии метро.
  • 31 августа департамент сообщил об увеличении числа участников теста до 7 тысяч человек. Подать заявку для участия можно на сайте «Московского транспорта». После регистрации пользователи получат инструкцию по Face Pay.
  • Пассажиры должны установить приложение «Метро Москвы», привязать к нему банковскую карту или «Тройку», а затем загрузить в него фотографию своего лица. Возле помеченных стикером турникетов нужно посмотреть на камеру. Система сопоставит лицо человека со снимком в приложении и автоматически спишет деньги.
Face Pay работает на турникетах, перед которым на полу есть чёрный стикер РИА Новости

#новости #facepay

3052 просмотров
117 117 комментариев
9
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117 комментариев
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Книжный Илья

68

Расплатиться можно будет Е-баллами.

Ответить

Denis Kiselev

Книжный
4

Е-баллом

Ответить

Михаил

Denis
4

В чём смысл повторения шутки?

Ответить

Denis Kiselev

Михаил
9

Тюнинг

Ответить

Evgeniy Onegin

Denis
3

вместо нескольких рублей - рубль. Ну офигеть тюнинг)))) 

Ответить

Denis Kiselev

Evgeniy
0

Как умеем, не обессудьте!

Ответить

Evgeniy Onegin

Denis
1

Да не, что вы, юмор любим, ценим, практикуем) Благодаря вам я теперь знаю как называть уменьшение зарплат - это просто тюнинг, никакого уменьшения))) 

Ответить

Denis

Evgeniy
0

Это отрицательный рост и оптимизация!) Становимся более релевантными вызовам современности - ну и прочий бред. Пиарщики и копирайтеры могут в такой птичий язык

Ответить

Vladimir Frolov

Михаил
1

Можно подзаработать плюсиков:-)

Ответить

Владислав

Михаил
0

Да-да, ебальником

Ответить

Al Pr

Denis
1

Е-биллетом 😁

Ответить

Алексей Гуторов

Книжный
0

И создать для транзакций Е-банк ))

Ответить

Эмиль Жибаров

26

Приезжаешь так, из отпуска, а Тройка пустая.
Твой брат-близнец по кабакам катался!)

Ответить

Артем Павлючук

Эмиль
7

Или система не распознает лицо. Ведь отпуск ну ОООЧЕНЬ хорошо прошел. 

Ответить

Данил Дорофеев

Артем
5

Да, пчеловодам и выстоявшим в борьбе с Зеленым Змием домой добраться-не судьба( 

Ответить

Daniil Krupko

18

Классно быть киргизом - 1 биометрия на всех братишек 😀✅

Ответить

Alexandr Shkuriin

Daniil
2

Непонятно почему дизы кидают, шутка очень даже улыбнула😂🔥

Ответить

ϏϙηαϟϮ

Alexandr
1

Потому что тупая, учитывая, что китайцы технологию внедрил и обкатал еще реньше.

Ответить

Alexander Bukharin

Daniil
1

за шутки над чеченцами извиняются, за шутки над русскими 10 суток и депортация, чем ответят кригизы?

Ответить

Denis Kiselev

Alexander
6

Наценка на фрукты 2%

Ответить

Evgeniy Onegin

Alexander
1

дизлайками уже ответили =D

Ответить

Рекорд Надоев

9

Так, а почему в комментариях до сих пор нет этой гифки?

Ответить

Ivan Kulmyaev

Рекорд
0

Это не очень смешно так как в поле реально.

Ответить

Рекорд Надоев

Ivan
0

На самом деле это очень смешно, так как у камеры автомата фиксированное фокусное расстояние, и довольно просто задать размер овала лица в процентах от площади кадра, достаточный для оплаты.

Ответить

Dmitry Yashin

Рекорд
0

Ахахаахах))))))) Ору, бля))

Ответить

Сергей

5

Во время тестирования проходить через турникеты Face Pay и регулярно выполнять все задания, которые мы будем направлять вам по электронной почте

Стоимость проезда — по действующему тарифу банковской карты

Охуенно)) обожаю это распространение: плати полную стоимость за сырой продукт и подпишись что будешь работать на нас

Ответить

Андрей Майнгардт

Сергей
4

Согласен, было бы логичнее сделать проезд таким способом дешевле.

Ответить

Андрей Майнгардт

1

А что будет с теми, кто зайцем пробегает за тем кто оплатил…?

Ответить

Bacceti Sphodromantis

Андрей
14

кричать им вслед: "Охуенно! Просто охуенно!"

Ответить

Илья М

Андрей
0

а сейчас что происходит? иногда кто-то пробегает, кого-то стопорят сотрудники

Ответить

Alex Suv

4

Теперь точно стоит носить маску на полебала, а сверху ещё очки и капюшон.

Ответить

Al Moore

Alex
2

Летом хожу в маске и в солнцезащитных очках, что на вход, что на выход. 

Ответить

Владислав Недзвецкий

Al
2

А когда дрочишь шторы закрываешь или в маске и в очках?

Ответить

Сергей Щукин

4

Пожалуй, идите-ка вы лесом

Ответить

Максим Митин

3

Охуенно
Просто охуенно

Ответить

Вадим Осадчий

Максим
0

Не понял, денег не надо? Просто лицом?

Ответить

Aleks Fox

Вадим
2

"Просто лицом" только если ты Путин можно)

Ответить

Vladimir Frolov

0

Ну крутая же технология!

Ответить

Ли Си Цын

Vladimir
4

В чем крутизна, не объясните старперам? 

Ответить

Vladimir Frolov

Ли
–3

Как минимум, время прохода ускорится у пассажиров, когда это станет массовой историей. Никогда не замечали толпы у турникетов, например сегодня?

Ответить

Ли Си Цын

Vladimir
16

Как минимум, время прохода ускорится у пассажиров, когда это станет массовой историей

За счет чего оно ускорится? Вы всерьез считаете, что эта система работает быстрее, чем жмякнуть тройкой? 

Ответить

Vladimir Frolov

Ли
–9

Да, всерьёз считаю. Тройку надо пополнить и отстоять в очереди, а привязанную карту можно пополнить где угодно, если есть интернет.

Ответить

Ли Си Цын

Vladimir
5

Тройку надо пополнить и отстоять в очереди

В какой очереди? О чем вы? 

а привязанную карту можно пополнить где угодно, если есть интернет

Как и тройку, вообще-то

Ответить

Vladimir Frolov

Ли
–2

В очереди в кассу. Вы на метро вообще ездили или только домыслы свои транслируете?

Ответить

Ли Си Цын

Vladimir
5

В очереди в кассу

Простите, вы шизоид? Тройка пополняется в любом автомате без всяких очередей. Или в банковском приложении любого популярного банка

Вы на метро вообще ездили или только домыслы свои транслируете?

Верну вам вопрос: вы в метро последний раз были в 2010?

Ответить

Vladimir

Ли
–6

Шизоид Вы. Идите прямо сейчас в метро, и посмотрите сколько людей стоит в очереди в кассу, чтоб пополнить тройку и сколько около автомата. И не приходите в комментарии, пока не выполните это...старпёр блин)))

Ответить

Олег

Vladimir
12

Так тройку можно пополнить через любой мобильный банк, а у касс в метро только приложить к валидатору.  Очередей около них не бывает. Это раз.

Скорость обработки платежа с тройки по-любому выше скорости распознавания лица  и обработки платежа. Это два.

Теперь товарищ майор будет четко знать, кто приезжал на пушкинскую на митинг берлинского пациента и сажать на бутылку в 10 раз чаще- это три.

Ну и раз эти люди у касс в метро так и не научились пополнять тройку удаленно и стоят в очереди, то с внедрением face-pay для них ничего не изменится. Это четыре.

Ответить

Илья М

Vladimir
1

это проблема людей в очереди, я лично по привычке в кассе пополняю когда вижу пустые окошки. Хотя способов-то минимум три.

Ответить

Vladimir

Илья
–1

Я и пытался этой корейской собаке это объяснить

Ответить

Илья М

Vladimir
2

так он прав - пополнить можно по всякому. Очереди пополняющих тройку - это консерваторы просто, их проблема, не системы.
К Тройке есть только одна претензия - необходимость активировать инет-платеж на желтой коробке в вестибюле.

Ответить

Ли Си Цын

Vladimir
0

Точно шизик. Вчера там был. Тройку на прошлой неделе пополнял. У автомата полтора человека, как всегда. 

Ответить

Vladimir

Ли
–4

Пнх балбес) Почаще спускайся - прозреешь. 

Ответить

Ли Си Цын

Vladimir
0

Что такое, не прокатила шиза? Ну бывает, мб провинциалам и зайдут ваши бредни :) 

Ответить

Evgeniy

Ли
1

Все нормально, просто кто-то еще по жетонам гоняет))) 

Ответить

Sergei Timofeyev

Vladimir
0

Я один раз оплатил тройку банковской картой. 250 рублей ушли в никуда. Вернуть? Не вопрос, но приезжайте в рабочее время в район Курского вокзала.

Ответить

Андрей RET

Ли
0

Как минимум за счёт женщин, пытающихся оплатить картой не вынимая ее из сумочки. Причем размер сумочки весьма вариативен и иногда дама по полминуты елозит ею по турникету.

Ответить

Ли Си Цын

Андрей
1

Как минимум за счёт женщин, пытающихся оплатить картой не вынимая ее из сумочки. Причем размер сумочки весьма вариативен и иногда дама по полминуты елозит ею по турникету.

А теперь представьте, как эта же дамочка пытается пройти через лицо после визита к косметологу :)

Ответить

Андрей RET

Ли
1

)
После радикального наведения красоты придется перепривязку делать...

Ответить

Павел Егоров

Ли
0

Они же ориентируются не на цвет теней под глазами, а на всякие штуки вроде расстояния между уголками глаз, нет?

Ответить

Denis

Павел
0

Косметологические процедуры бывают разные. Биоревмтализация там, пилинги - это вам не косметика

Ответить

Ли Си Цын

Павел
0

Вот знаете, не эксперт я в этом вопросе. Но все, что я видел на выставках работало медленно и глючно

Ответить

Denis Kiselev

Vladimir
3

Не факт. Принципиально прикладывание карты или скан лица - не особо разные по длительности действия. Скорее турникет долго отрабатывает!

Ответить

Вадим Осадчий

Denis
3

Я уже жду истории, как начнет списывать не с тех людей, или как проехать за счет брата близнеца)

Ответить

Denis Kiselev

Вадим
0

Да - однофакторная биометрическая идентификация смущает

Ответить

Sergei Timofeyev

Denis
0

Пальчик бы ещё прикладывать. )

Ответить

Denis

Sergei
0

Так будет надежно, но, думаю, существенно дольше: хорошо и быстро работающие сканеры пальцев - весьма дорогие

Ответить

Sergei

Denis
0

А Covid-19?

Ответить

Denis

Sergei
0

А что с ним?) не понял

Ответить

Sergei

Denis
0

Сейчас все за бесконтакт топят. На деле биометрия испытываемая в офисах интересна. Подруга жалуется, что она постоянно остаётся в офисе, так как её распознают за другую женщину. )))

У нас в офисе тоже было... 2 человека постоянно путались.

Ответить

Denis

Sergei
0

Те устройства что ставят в офисы - они же очень дремучие! До сканеров эппла им далеко. Отсюда все проблемы. У нас - аналогично. У некоторых людей просто не считываются «пальцы».

К слову - я бы брал решение, которое совмещает распознавание лиц и карточку. Надо посмотреть свежие варианты на эту тему.

Ответить

Sergei

Denis
0

Рассказывайте, да. ) Дремучие. ))

Ответить

Vladimir Frolov

Denis
1

Возможно вы правы, но я себе немного иначе это представляю. Часто вижу как люди не могут через Apple Pay с. 1 раза заплатить, например.

Ответить

Denis Kiselev

Vladimir
1

Важно понимать - почему.

Бесконтактные банковские карты срабатывают просто прикладыванием. На телефоне Apple Pay нужно активировать двойной кликом кнопки и выполнить идентификацию (пальцем/лицом). На часах - только активировать двойным кликом кнопки.

В чем из вышеизложенного люди тупят - вот что важно

Ответить

fox_rus

Vladimir
0

система не заработает автоматом.
не ускорится, "бабке" нужно будет скачать приложение, сфоткаться, привязать карту, etc

Ответить

fox_rus

Vladimir
2

Система распознавания лиц теперь ищет тех, кто выходил на митинги. Их останавливают прямо на входе в метро А к некоторым приходят домой

Система распознавания лиц теперь ищет тех, кто…
А к некоторым приходят домой
www.the-village.ru
Ответить

Denis Kiselev

fox_rus
2

Ждём соцрейтинга

Ответить

Vladimir Frolov

fox_rus
1

А вот это очень плохо, к сожалению...

Ответить

Тимур Устинов

3

Подошел просто спросить и... оплатил)

Ответить

Алексей Гуторов

3

По неожиданным списаниям с карты тройки ты узнаешь что у тебя есть близнец

Ответить

Изя Слоу

2

Наблюдал эту чудо-систему в действии. Женщина секунд 15 стояла и крутила головой, прежде чем камера её распознала и турникет открылся. 

По сравнению с двумя секундами на открытие "Тройкой" такие ракетные технологии нахер не нужны.

Ответить

Андрей RET

2

Кстати, фраза "торговать ебальником" заиграла новыми красками )

Ответить

Владимир Степанов

1

Сразу почему-то вспоминаются жетончики в метро и бумажные билетики в автобусе, в СПб.
Эхх... романтика!)

Ответить

Ли Си Цын

Владимир
2

А мне вот почему-то вспоминается на глазах набирающий обороты вой ореликов с "удобными" электронными трудовыми :)

Ответить

Konstantin Tars

Ли
1

Это с которых стаж пропадает? Ха-ха!
Перефразирую диалог из "ДМБ"
-Ты ездил сегодня на метро?
-Нет
- И я нет. А тройка пустая!)

Ответить

Ли Си Цын

Konstan…
0

Это с которых стаж пропадает?

Этих самых, да. Впрочем, у нас тут и Росреестр решил отказаться от бумажных свидетельств о праве собственности на недвижку. Недавно узнал и ржал как конь. 

Ответить

Konstantin Tars

Ли
0

Мда... Уж не на бересту ли переходят...

Ответить

Otto Blotto

1

Вангую- в дальнейшем расплачиваться можно будет не только лицом, но и попкой и др часТями тела, оплата натурой - лучшее решение

Ответить

Al Pr

Otto
2

Уже можно, только это уже не метро

Ответить

Pavel Pavel

1

Технология конечно ахтунг полнейший. Получается они смогут строить карты передвижения каждого человека. Кто то скажет, чего волноваться законопослушному гражданину, коим я практически и являюсь, но в ситуации когда государство по сути находится в состоянии холодной войны с обществом, последствия для последнего со временем могут быть крайне негативными.

Ответить

Рекорд Надоев

Pavel
1

Все палки о двух концах.
Раньше вот как - убили твоего недруга, и ты такой "А я в это время в парке гулял, один". Всё - нет у тебя алиби.
А сейчас камеры поднимут - да, действительно, гулял, меняем статью обвинения на "несогласованные гуляния"

Ответить

Denis Kiselev

1

Не совсем понял: у эппла скан лица - 3д. И всякие нейросетки для распознавания «внимания» (чтобы глазки были открыты). И то есть критика.

А тут - фотка. Что помешает распознать фотку вместо лица при скане?

Ответить

Yuri Istomin

Denis
0

Нейросеть обучена отличать фотки от реальных лиц.

Ответить

Константин Глядяев

Yuri
1

Вроде бы это достаточно просто обойти, а вот с эпл так просто не получится

Ответить

Denis Kiselev

Yuri
0

А что то типа маски? Или фотка на пленке и натянутая на лицо? Я понимаю как странно будет смотрится чел, но - с технической точки зрения?

Ответить

Ruslan Umarkhanov

1

Будем так сказать торговать «лицом»😂

Ответить

Сергей

1

А фотки с фронталки моей бюджетки за 7к фотка подойдет?
"установить приложение «Метро Москвы», привязать к нему банковскую карту или «Тройку», а затем загрузить в него фотографию своего лица"

Ответить

Maksim Lesakov

1

Меня устраивает система "Плати Морда". Нет ничего прекраснее как вместо карты Тройка просто улыбнуться.

Ответить

Эмилия Теплова

1

Лучше бы рассказали как Тройку привязать к Google PAY.

Или прикрутили покупку "60-поездок" привязанную к банковской карте.

Ответить

Решительный бокал

0

А будет настройка 'понедельник, утро'? 

Ответить

Roman Antonov

0

«Лицом не вышел» из метро если денег не хватило 

Ответить

fox_rus

Roman
1

...в метро не вошел

Ответить

Влад Дементьев

–1

Расплата Е- баллом
Спонсор Яндекс Плюс

Ответить

Denis Kiselev

Влад
1

Тогда уж - ПФР. У Яндекса - просто баллы

Ответить

Комментарий удален

Denis Kiselev

0

-

Ответить

Комментарий удален

Artemy

0

Будет ли версия с постоплатой через приставов?

Ответить

Al Pr

Artemy
0

Это когда твое лицо кто-то прикладывает с разгону к сканеру?

Ответить

Nikolay Kulakov

0

В тестовом режиме нужно было прикреплять только банковскую карту, если можно будет свою Тройку с проездным, то круто.

Ответить

Al Pr

0

Надо привязать чужую карту к фотографии в медицинской маске

Ответить

Ivan Kulmyaev

0

А случайных списаний сколько уже было? Фотографии поднасить пробовали? С экрана планшета, телефона?

Ответить

Kirill Korobkin

0

Если фото ВВП поднести то пропустит бесплатно?

Ответить

Gulbidin Ibroimov

0

А можно натурой ?

Ответить

Властный каякер

0

Бабок инфаркт не хватит или они прогрессивные в столице ?

Ответить

Кирилл Звягин

0

Вот что теперь будет означать фраза "торговать таблом". Хлеборезку показал, денюжку списали)))

Ответить

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Алексей Соловьёв

0

Оплата лицом за проезд?))) если урод, то не пропустят?)

Ответить

Сергей Пук

0

Периодически в метро встречаются индивидуумы, которые по несколько секунд тыкают телефоном в турникет, а он не открывается, теперь будут тыкать лицом. У нас на работе такая система, работает через раз, иногда ловит сразу, а иногда по 5-10 сек. Надо сделать шаг назад и снова приблизиться и тд и тп. В общем хрень это не нужная. И думаю что опасная. Сегодня по лицу у тебя с тройки спишут, а завтра с банковской карты.
В гос-ве, где происходит тотальная слежка и процветает цифровое мошенничество лучше минимизировать свою биометрию в электронных системах различного рода. 

Ответить

Александр Смирнов

–1

Оплата лицом... звучит сексистски-абьюзивно. А если кто-то не лицом хочет расплачиваться, почему их прав лишаете?

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Изя Слоу

Александр
0

Тройку никто не отнимает, но вы на всякий случай всё же оскорбитесь.

Ответить
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