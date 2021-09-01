С 15 октября оплата лицом за проезд Face Pay заработает на всех станциях в московском метро Статьи редакции
Сейчас пассажиры могут участвовать в тестировании системы на четырёх линиях метро.
- Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на мэра Сергея Собянина. По его словам, биометрические данные в систему ввели уже 15 тысяч человек.
- По данным Дептранса Москвы, проект в тестовом режиме работает на Калужско-Рижской, Солнцевской, Филёвской и Арбатско-Покровской линии метро.
- 31 августа департамент сообщил об увеличении числа участников теста до 7 тысяч человек. Подать заявку для участия можно на сайте «Московского транспорта». После регистрации пользователи получат инструкцию по Face Pay.
- Пассажиры должны установить приложение «Метро Москвы», привязать к нему банковскую карту или «Тройку», а затем загрузить в него фотографию своего лица. Возле помеченных стикером турникетов нужно посмотреть на камеру. Система сопоставит лицо человека со снимком в приложении и автоматически спишет деньги.
Е-баллом
Тюнинг
вместо нескольких рублей - рубль. Ну офигеть тюнинг))))
Как умеем, не обессудьте!
Да не, что вы, юмор любим, ценим, практикуем) Благодаря вам я теперь знаю как называть уменьшение зарплат - это просто тюнинг, никакого уменьшения)))
Приезжаешь так, из отпуска, а Тройка пустая.
Твой брат-близнец по кабакам катался!)
Или система не распознает лицо. Ведь отпуск ну ОООЧЕНЬ хорошо прошел.
Да, пчеловодам и выстоявшим в борьбе с Зеленым Змием домой добраться-не судьба(
Классно быть киргизом - 1 биометрия на всех братишек 😀✅
Непонятно почему дизы кидают, шутка очень даже улыбнула😂🔥
за шутки над чеченцами извиняются, за шутки над русскими 10 суток и депортация, чем ответят кригизы?
Так, а почему в комментариях до сих пор нет этой гифки?
Это не очень смешно так как в поле реально.
На самом деле это очень смешно, так как у камеры автомата фиксированное фокусное расстояние, и довольно просто задать размер овала лица в процентах от площади кадра, достаточный для оплаты.
Во время тестирования проходить через турникеты Face Pay и регулярно выполнять все задания, которые мы будем направлять вам по электронной почте
Стоимость проезда — по действующему тарифу банковской карты
Охуенно)) обожаю это распространение: плати полную стоимость за сырой продукт и подпишись что будешь работать на нас
Согласен, было бы логичнее сделать проезд таким способом дешевле.
А что будет с теми, кто зайцем пробегает за тем кто оплатил…?
Теперь точно стоит носить маску на полебала, а сверху ещё очки и капюшон.
Охуенно
Просто охуенно
Не понял, денег не надо? Просто лицом?
Ну крутая же технология!
Как минимум, время прохода ускорится у пассажиров, когда это станет массовой историей. Никогда не замечали толпы у турникетов, например сегодня?
Да, всерьёз считаю. Тройку надо пополнить и отстоять в очереди, а привязанную карту можно пополнить где угодно, если есть интернет.
В очереди в кассу. Вы на метро вообще ездили или только домыслы свои транслируете?
Так тройку можно пополнить через любой мобильный банк, а у касс в метро только приложить к валидатору. Очередей около них не бывает. Это раз.
Скорость обработки платежа с тройки по-любому выше скорости распознавания лица и обработки платежа. Это два.
Теперь товарищ майор будет четко знать, кто приезжал на пушкинскую на митинг берлинского пациента и сажать на бутылку в 10 раз чаще- это три.
Ну и раз эти люди у касс в метро так и не научились пополнять тройку удаленно и стоят в очереди, то с внедрением face-pay для них ничего не изменится. Это четыре.
Я один раз оплатил тройку банковской картой. 250 рублей ушли в никуда. Вернуть? Не вопрос, но приезжайте в рабочее время в район Курского вокзала.
Как минимум за счёт женщин, пытающихся оплатить картой не вынимая ее из сумочки. Причем размер сумочки весьма вариативен и иногда дама по полминуты елозит ею по турникету.
Они же ориентируются не на цвет теней под глазами, а на всякие штуки вроде расстояния между уголками глаз, нет?
Не факт. Принципиально прикладывание карты или скан лица - не особо разные по длительности действия. Скорее турникет долго отрабатывает!
Я уже жду истории, как начнет списывать не с тех людей, или как проехать за счет брата близнеца)
Да - однофакторная биометрическая идентификация смущает
Пальчик бы ещё прикладывать. )
Те устройства что ставят в офисы - они же очень дремучие! До сканеров эппла им далеко. Отсюда все проблемы. У нас - аналогично. У некоторых людей просто не считываются «пальцы».
К слову - я бы брал решение, которое совмещает распознавание лиц и карточку. Надо посмотреть свежие варианты на эту тему.
Возможно вы правы, но я себе немного иначе это представляю. Часто вижу как люди не могут через Apple Pay с. 1 раза заплатить, например.
Важно понимать - почему.
Бесконтактные банковские карты срабатывают просто прикладыванием. На телефоне Apple Pay нужно активировать двойной кликом кнопки и выполнить идентификацию (пальцем/лицом). На часах - только активировать двойным кликом кнопки.
В чем из вышеизложенного люди тупят - вот что важно
Система распознавания лиц теперь ищет тех, кто выходил на митинги. Их останавливают прямо на входе в метро А к некоторым приходят домой
По неожиданным списаниям с карты тройки ты узнаешь что у тебя есть близнец
Наблюдал эту чудо-систему в действии. Женщина секунд 15 стояла и крутила головой, прежде чем камера её распознала и турникет открылся.
По сравнению с двумя секундами на открытие "Тройкой" такие ракетные технологии нахер не нужны.
Сразу почему-то вспоминаются жетончики в метро и бумажные билетики в автобусе, в СПб.
Эхх... романтика!)
Это с которых стаж пропадает? Ха-ха!
Перефразирую диалог из "ДМБ"
-Ты ездил сегодня на метро?
-Нет
- И я нет. А тройка пустая!)
Вангую- в дальнейшем расплачиваться можно будет не только лицом, но и попкой и др часТями тела, оплата натурой - лучшее решение
Технология конечно ахтунг полнейший. Получается они смогут строить карты передвижения каждого человека. Кто то скажет, чего волноваться законопослушному гражданину, коим я практически и являюсь, но в ситуации когда государство по сути находится в состоянии холодной войны с обществом, последствия для последнего со временем могут быть крайне негативными.
Все палки о двух концах.
Раньше вот как - убили твоего недруга, и ты такой "А я в это время в парке гулял, один". Всё - нет у тебя алиби.
А сейчас камеры поднимут - да, действительно, гулял, меняем статью обвинения на "несогласованные гуляния"
Не совсем понял: у эппла скан лица - 3д. И всякие нейросетки для распознавания «внимания» (чтобы глазки были открыты). И то есть критика.
А тут - фотка. Что помешает распознать фотку вместо лица при скане?
Нейросеть обучена отличать фотки от реальных лиц.
Вроде бы это достаточно просто обойти, а вот с эпл так просто не получится
А что то типа маски? Или фотка на пленке и натянутая на лицо? Я понимаю как странно будет смотрится чел, но - с технической точки зрения?
А фотки с фронталки моей бюджетки за 7к фотка подойдет?
"установить приложение «Метро Москвы», привязать к нему банковскую карту или «Тройку», а затем загрузить в него фотографию своего лица"
Меня устраивает система "Плати Морда". Нет ничего прекраснее как вместо карты Тройка просто улыбнуться.
Лучше бы рассказали как Тройку привязать к Google PAY.
Или прикрутили покупку "60-поездок" привязанную к банковской карте.
«Лицом не вышел» из метро если денег не хватило
Расплата Е- баллом
Спонсор Яндекс Плюс
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Будет ли версия с постоплатой через приставов?
В тестовом режиме нужно было прикреплять только банковскую карту, если можно будет свою Тройку с проездным, то круто.
А случайных списаний сколько уже было? Фотографии поднасить пробовали? С экрана планшета, телефона?
Вот что теперь будет означать фраза "торговать таблом". Хлеборезку показал, денюжку списали)))
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Периодически в метро встречаются индивидуумы, которые по несколько секунд тыкают телефоном в турникет, а он не открывается, теперь будут тыкать лицом. У нас на работе такая система, работает через раз, иногда ловит сразу, а иногда по 5-10 сек. Надо сделать шаг назад и снова приблизиться и тд и тп. В общем хрень это не нужная. И думаю что опасная. Сегодня по лицу у тебя с тройки спишут, а завтра с банковской карты.
В гос-ве, где происходит тотальная слежка и процветает цифровое мошенничество лучше минимизировать свою биометрию в электронных системах различного рода.
Оплата лицом... звучит сексистски-абьюзивно. А если кто-то не лицом хочет расплачиваться, почему их прав лишаете?
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