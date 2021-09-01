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Транспорт
Евгения Евсеева

Шведский стартап Cake представил электромотоцикл от €3500 для езды по городу Статьи редакции

Уже доступен для предзаказа.

20 20 комментариев
768 просмотров

Makka — это первый электромотоцикл шведского стартапа Cake, разработанный под поездки в городской среде, пишет TechCrunch.

Также это третий электромотоцикл для компании — она уже выпустила модели Kalk и Ösa.

Электромотоцикл весит 132 фунта (около 59 кг). К задней грузовой стойке можно прикрепить детское или пассажирское сиденье или сумку.

Makka доступен в двух цветах — сером и белом. Также доступны две модели: Makka range с запасом хода до 60 км может разгоняться до 25 км/ч и стоит €3500 (302,6 тысячи рублей), Makka flex с запасом хода до 50 км — до 45 км/ч и стоит €3800 (328,6 тысячи рублей).

Электромотоцикл доступен для предзаказа, поставки начнутся в 2022 году. На сайте стартап сообщает, что отправляет электромотоциклы по всему миру.

#новость #cake

20 20 комментариев
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20 комментариев
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Alexander Mitryashkin

10

Бешеная табуретка

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Максим Горбунов

Alexander
2

Мобильный  "прикуриватель"

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Game Topia

6

Разве это можно назвать мотоцикл?

Ответить

EMIX091

Game
3

Это больше похоже на скутер типа citycoco, прям один в один, только коко стоит на порядок дешевле

Ответить

Иван Серик

EMIX091
0

.. на самокат!
А ещё в нëм нет быстрой смены батареи, скорость в 3 раза меньше и ценник в 3 раза больше чем у Citycoco

Ответить

Hambala Fully

Game
0

Ну да, пердеть теперь не получится, вот горе-то

Ответить

Nick Chernykh

7

То что раньше называлось - поделка, теперь старт-ап

Ответить

Semyashkin Oleg

5

3500 евро нормального человека

Ответить

Артем Павлючук

4

Дожились. Цена увеличивается от того на сколько он быстро едет... Разве не по дальности должно быть? Или у них бизнес модель - зарабатываем на электродвижках? Сейчас самый зарыганный самокат едет 25-50 км.ч.

Ответить

EMIX091

Артем
1

Вот тоже в шоке, электробайк, стоящий 220т рублей имеет пробег на одном заряде около 80км, у него есть конечно опция, можно докупить второй акум и тогда километраж увеличится, но не за 220 тысяч такую штуку то продавать. Либо на хайпе все ломят цены, либо производство на данный момент слишком дорогое. В наших реалиях проще бензиновый байк взять в переделах 100-150т и не быть зависимым от розетки. А еще электробайки нельзя заряжать как теслу, так же эффективно и быстро....

Ответить

Артем Павлючук

EMIX091
0

Сейчас для ускорения зарядки, используют 2 гнезда - на две розетки. Как Тесла - было бы интересно)

Ответить

Станислав Севостьянов

Артем
0

Ну тот что 45км/час могли бы и подороже продавать

Ответить

Станислав Севостьянов

Артем
0

Наоборот видимо)

Ответить

Данил Богузов

3

Китай растопчет…

Ответить

Георгий Алавердян

2

Выглядит приятно, конечно, но мне не ясно чем этот девайс отличается от множества других китайских электромотоциклов/скутеров/you name it.

Ответить

Ekspert Moscow

1

А в РФ он в какую категорию попадет?
И кажется я знаю над кем будут шутить владельцы бензиновых байков)

Ответить

Андрей Буров

Ekspert
1

Будет новая банда электробайкеров - "Бешеная микроволновка"

Ответить

Сергей Щукин

0

Мой велик со степ-ин моторчиком в педалях и то быстрее гоняет - 55-57 кмч по ровному можно втопить, если поднажать

Ответить

kova7ev

0

"может разгоняться до 25 км/ч " - все-таки мотоцикл или самокат?

Ответить

Миша Магадан

0

Makka — это первый электромотоцикл шведского стартапа Cake, разработанный под поездки в городской среде, пишет TechCrunch.

пусть клеют шильдик Луи Витон, тогда зайдёт

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