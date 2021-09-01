Шведский стартап Cake представил электромотоцикл от €3500 для езды по городу Статьи редакции
Уже доступен для предзаказа.
Makka — это первый электромотоцикл шведского стартапа Cake, разработанный под поездки в городской среде, пишет TechCrunch.
Электромотоцикл весит 132 фунта (около 59 кг). К задней грузовой стойке можно прикрепить детское или пассажирское сиденье или сумку.
Makka доступен в двух цветах — сером и белом. Также доступны две модели: Makka range с запасом хода до 60 км может разгоняться до 25 км/ч и стоит €3500 (302,6 тысячи рублей), Makka flex с запасом хода до 50 км — до 45 км/ч и стоит €3800 (328,6 тысячи рублей).
Электромотоцикл доступен для предзаказа, поставки начнутся в 2022 году. На сайте стартап сообщает, что отправляет электромотоциклы по всему миру.
Бешеная табуретка
Разве это можно назвать мотоцикл?
.. на самокат!
А ещё в нëм нет быстрой смены батареи, скорость в 3 раза меньше и ценник в 3 раза больше чем у Citycoco
Дожились. Цена увеличивается от того на сколько он быстро едет... Разве не по дальности должно быть? Или у них бизнес модель - зарабатываем на электродвижках? Сейчас самый зарыганный самокат едет 25-50 км.ч.
Вот тоже в шоке, электробайк, стоящий 220т рублей имеет пробег на одном заряде около 80км, у него есть конечно опция, можно докупить второй акум и тогда километраж увеличится, но не за 220 тысяч такую штуку то продавать. Либо на хайпе все ломят цены, либо производство на данный момент слишком дорогое. В наших реалиях проще бензиновый байк взять в переделах 100-150т и не быть зависимым от розетки. А еще электробайки нельзя заряжать как теслу, так же эффективно и быстро....
Сейчас для ускорения зарядки, используют 2 гнезда - на две розетки. Как Тесла - было бы интересно)
Выглядит приятно, конечно, но мне не ясно чем этот девайс отличается от множества других китайских электромотоциклов/скутеров/you name it.
А в РФ он в какую категорию попадет?
И кажется я знаю над кем будут шутить владельцы бензиновых байков)
Мой велик со степ-ин моторчиком в педалях и то быстрее гоняет - 55-57 кмч по ровному можно втопить, если поднажать
Makka — это первый электромотоцикл шведского стартапа Cake, разработанный под поездки в городской среде, пишет TechCrunch.
пусть клеют шильдик Луи Витон, тогда зайдёт
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