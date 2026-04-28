Разработчик аэротакси с вертикальным взлётом и посадкой Joby Aviation провёл первый тестовый полёт между аэропортом и Манхэттеном в Нью-Йорке

Во время тестов компания продемонстрирует, что её устройства тише и безопаснее вертолётов, на которые всё чаще жалуются жители, пишет Bloomberg.Источник: Joby Aviation Joby Aviation совершила перелёты электрического аэротакси между международным аэропортом имени Джона Кеннеди на вертолётные площадки в городе, в том числе Downtown Skyport и на Манхэттене.Как пишет Bloomberg, компания будет выполнять демонстрационные полёты в течение нескольких дней по существующим вертолётным маршрутам компании Blade Urban Air Mobility. Joby Aviation выкупила её пассажирский бизнес в 2025 году. В аэротакси будут находиться пилоты, пассажиров не будет.Эти полёты — часть федеральной программы по ускорению интеграции аэротакси в воздушное пространство США, пишет агентство. Joby запланировала начать пассажирские перевозки в Нью-Йорке, Техасе и Флориде во второй половине 2026 года. Но до этого компания уже переносила планы, отмечает издание.Электрические летательные аппараты Joby Aviation с вертикальным взлётом и посадкой имеют шесть роторов и вмещают до пяти человек, включая пилота. По словам производителя, они могут развивать скорость примерно до 320 км/ч и летать с «минимальным» уровнем шума.Joby Aviation основана в 2009 году и, как писало The Verge, привлекла около $1 млрд внешних инвестиций, в том числе $750 млн от Toyota. Испытания с пилотом на борту начали в 2023 году, до этого аэротакси управляли дистанционно. В феврале 2026 года компания анонсировала запуск коммерческих перевозок в Дубае вместе с Uber.Артур Мартыгин