Данила Бычков
Транспорт

Китайские регуляторы приостановили выдачу новых лицензий на роботакси после массового сбоя сервиса Apollo Go от Baidu — Bloomberg

Сколько продлится запрет — неизвестно.

Источник: SCMP
Источник: SCMP
  • В конце марта 2026 года более 100 роботакси Baidu в Ухани вышли из строя — они останавливались на проезжей части дороги. Инцидент обеспокоил власти КНР — регуляторы провели совещание с администрациями городов, где работают сервисы роботакси или тестируют автономные автомобили, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
  • Регуляторы потребовали от них провести проверки и усилить контроль за безопасностью, отмечает издание. Кроме того, власти приостановили выдачу лицензий на роботакси. Теперь компании не смогут добавлять машины в свои парки и запускать проекты в новых городах.
  • Срок действия ограничений не уточнили. Информация о приостановке выдачи лицензий привела к падению акций компаний, разрабатывающих технологии беспилотного вождения, отмечает Bloomberg. Бумаги Baidu подешевели на 2,8%, WeRide — на 4,7%, Pony AI — на 5,5%.
  • В 2024 году китайские власти уже замораживали выдачу лицензий на несколько месяцев — тогда это произошло на фоне протестов и опасений, что роботакси лишат работы водителей обычного такси.
Данила Бычков
Транспорт
В Ухани произошёл массовый сбой в работе сервиса роботакси Apollo Go от Baidu — из строя вышли более 100 машин

Они останавливались на проезжей части.

