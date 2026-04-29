Китайские регуляторы приостановили выдачу новых лицензий на роботакси после массового сбоя сервиса Apollo Go от Baidu — Bloomberg

Сколько продлится запрет — неизвестно.Источник: SCMPВ конце марта 2026 года более 100 роботакси Baidu в Ухани вышли из строя — они останавливались на проезжей части дороги. Инцидент обеспокоил власти КНР — регуляторы провели совещание с администрациями городов, где работают сервисы роботакси или тестируют автономные автомобили, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.Регуляторы потребовали от них провести проверки и усилить контроль за безопасностью, отмечает издание. Кроме того, власти приостановили выдачу лицензий на роботакси. Теперь компании не смогут добавлять машины в свои парки и запускать проекты в новых городах.Срок действия ограничений не уточнили. Информация о приостановке выдачи лицензий привела к падению акций компаний, разрабатывающих технологии беспилотного вождения, отмечает Bloomberg. Бумаги Baidu подешевели на 2,8%, WeRide — на 4,7%, Pony AI — на 5,5%. В 2024 году китайские власти уже замораживали выдачу лицензий на несколько месяцев — тогда это произошло на фоне протестов и опасений, что роботакси лишат работы водителей обычного такси.Данила Бычков, 1 апр