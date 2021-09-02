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Транспорт
Полина Лааксо

Замедляет электросамокаты, если водитель мешает пешеходам: сервис Link пытается изменить «дурную репутацию» кикшерингов Статьи редакции

Чтобы защитить пешеходов и доказать властям, что электросамокаты безопасны, компания Link внедрила в транспорт ИИ-систему. Она предупреждает владельца, если тот виляет, резко поворачивает или едет слишком быстро по оживлённому тротуару, рассказывает Fast Company.

4 4 комментария
243 просмотров
Электросамокат Link Brooklyn Eagle

На первых порах компании продавали электросамокаты как альтернативу общественному транспорту. Однако без проблем интегрировать их в городскую инфраструктуру им не удалось, пишет издание:

  • Электросамокаты бросают посреди дороги.
  • На них катаются по оживлённым тротуарам и по встречной.
  • Из-за них страдают как пешеходы, так и сами водители — особенно если не носят защитных аксессуаров.

В результате, отмечает Fast Company, электросамокаты и их производители заработали себе дурную репутацию. Бороться с этим решила американская кикшеринговая компания Link, внедрив в свои модели трекинг-систему для защиты пешеходов:

  • Она отслеживает поездку в реальном времени.
  • Сообщает водителю, если его поведение на дороге небезопасно.
  • И может замедлить или остановить самокат в критической ситуации.
Link рекламирует свою систему для защиты пешеходов

Link отслеживает скорость, траекторию и манёвры

Критики считают: слежка и дистанционное управление электросамокатами — это попытка централизовать автономную систему. Однако сама компания уверяет, что контролировать транспорт будет лишь в редких случаях — когда получит очевидные доказательства небезопасной езды.

Link использует запатентованную технологию отслеживания и анализа данных и умеет определять, когда водитель:

  • Едет против движения.
  • Заезжает на пешеходный тротуар.
  • Катается слишком быстро.
  • Поворачивает чересчур резко.
  • Неосторожно тормозит.

Во время небезопасной поездки система посылает световые и звуковые сигналы, а также отправляет предупреждения и рекомендации по SMS и в учётную запись.

Система появилась у Link благодаря покупке стартапа Navmatic: он занимался безопасностью микромобильных транспортных средств и разработал саму технологию.

Link внедрит систему в 48 городах США и стран Европы: Италии, Испании, Португалии, Канаде, Швеции и Австрии. К концу 2022 года она планирует оснастить системой каждую модель.

Компания сможет защитить пешеходов, которые больше всего страдают от неосмотрительного поведения водителей, надеется руководитель по связям с общественностью материнской компании Link — Superpedestrian — Пол Уайт.

Внедрить ИИ-систему планирует также компания Spin, принадлежащая Ford Motor. В конце 2020 года она объявила, что сможет отслеживать езду по тротуару и неправильную парковку Ford

Иногда водитель вынужден совершать манёвры, считают в Link

Чтобы понять, в чём причина небезопасной езды, система Link использует базу карт и усреднённых данных о поездках: например, по каким районам и как владелец катался в предыдущие разы.

Возможно, водитель выехал на тротуар или виляет, потому что едет поздней ночью из бара. В городе может так же не быть велосипедных дорожек или хорошего освещения, пишет издание.

Некоторые водители электросамокатов действительно не уважают пешеходов и автомобилистов и не умеют вести себя на дороге.

Но бывают случаи, когда манёвры необходимы, чтобы выжить.

Пол Уайт
руководитель по связям с общественностью Superpedestrian

Посчитав поведение водителя непривычным или некорректным, система пошлёт ему несколько предупредительных сигналов — например, при резких поворотах. Если тот не прислушается, Link ограничит скорость самоката до 12 км/ч.

Водители могут перейти на самокаты без «слежки», но Link это не беспокоит

«Непослушные» водители, вероятно, захотят перейти с самокатов Link на модели других производителей, считает исполнительный директор государственно-частного транспортного партнёрства Urban Movement Labs Сэм Моррисси. Однако Link об этом не беспокоится: она планирует сотрудничать с городскими властями, чтобы определять проблемные зоны и новые водительские тенденции.

Это может дать Link преимущество, полагает исполнительный директор инициативы FASTLinkDTLA Хилари Нортон. Поскольку многие компании отказываются делиться своими данными о ситуациях на дорогах: из коммерческих и конфиденциальных соображений.

В конечном итоге именно власти решают, кому выдавать разрешение на работу. И они захотят сотрудничать с теми, кто докажет: электросамокаты работают исправно, а водители соблюдают правила дорожного движения.

Хилари Нортон
исполнительный директор FASTLinkDTLA

#электросамокаты

4 4 комментария
3
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4 комментария
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Timur e la squadra

0

С одной стороны - фу. С другой стороны не надо забывать - это самокат прокатного парка, хочется гонять - всегда можно купить свой.

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Уоррен Баффет

0

А можно тормозить не всех своих клиентов, а только неадекватов?

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Roman Romanyuk

0

Некоторых, хочется только с ноги останавливать 

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Павел Морозов

0

смысл арендовать самокат, если на нем даже погонять нормально нельзя среди прохожих

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