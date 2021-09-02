Замедляет электросамокаты, если водитель мешает пешеходам: сервис Link пытается изменить «дурную репутацию» кикшерингов Статьи редакции
Чтобы защитить пешеходов и доказать властям, что электросамокаты безопасны, компания Link внедрила в транспорт ИИ-систему. Она предупреждает владельца, если тот виляет, резко поворачивает или едет слишком быстро по оживлённому тротуару, рассказывает Fast Company.
На первых порах компании продавали электросамокаты как альтернативу общественному транспорту. Однако без проблем интегрировать их в городскую инфраструктуру им не удалось, пишет издание:
- Электросамокаты бросают посреди дороги.
- На них катаются по оживлённым тротуарам и по встречной.
- Из-за них страдают как пешеходы, так и сами водители — особенно если не носят защитных аксессуаров.
В результате, отмечает Fast Company, электросамокаты и их производители заработали себе дурную репутацию. Бороться с этим решила американская кикшеринговая компания Link, внедрив в свои модели трекинг-систему для защиты пешеходов:
- Она отслеживает поездку в реальном времени.
- Сообщает водителю, если его поведение на дороге небезопасно.
- И может замедлить или остановить самокат в критической ситуации.
Link отслеживает скорость, траекторию и манёвры
Критики считают: слежка и дистанционное управление электросамокатами — это попытка централизовать автономную систему. Однако сама компания уверяет, что контролировать транспорт будет лишь в редких случаях — когда получит очевидные доказательства небезопасной езды.
Link использует запатентованную технологию отслеживания и анализа данных и умеет определять, когда водитель:
- Едет против движения.
- Заезжает на пешеходный тротуар.
- Катается слишком быстро.
- Поворачивает чересчур резко.
- Неосторожно тормозит.
Во время небезопасной поездки система посылает световые и звуковые сигналы, а также отправляет предупреждения и рекомендации по SMS и в учётную запись.
Link внедрит систему в 48 городах США и стран Европы: Италии, Испании, Португалии, Канаде, Швеции и Австрии. К концу 2022 года она планирует оснастить системой каждую модель.
Компания сможет защитить пешеходов, которые больше всего страдают от неосмотрительного поведения водителей, надеется руководитель по связям с общественностью материнской компании Link — Superpedestrian — Пол Уайт.
Иногда водитель вынужден совершать манёвры, считают в Link
Чтобы понять, в чём причина небезопасной езды, система Link использует базу карт и усреднённых данных о поездках: например, по каким районам и как владелец катался в предыдущие разы.
Возможно, водитель выехал на тротуар или виляет, потому что едет поздней ночью из бара. В городе может так же не быть велосипедных дорожек или хорошего освещения, пишет издание.
Посчитав поведение водителя непривычным или некорректным, система пошлёт ему несколько предупредительных сигналов — например, при резких поворотах. Если тот не прислушается, Link ограничит скорость самоката до 12 км/ч.
Водители могут перейти на самокаты без «слежки», но Link это не беспокоит
«Непослушные» водители, вероятно, захотят перейти с самокатов Link на модели других производителей, считает исполнительный директор государственно-частного транспортного партнёрства Urban Movement Labs Сэм Моррисси. Однако Link об этом не беспокоится: она планирует сотрудничать с городскими властями, чтобы определять проблемные зоны и новые водительские тенденции.
Это может дать Link преимущество, полагает исполнительный директор инициативы FASTLinkDTLA Хилари Нортон. Поскольку многие компании отказываются делиться своими данными о ситуациях на дорогах: из коммерческих и конфиденциальных соображений.
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