Ася Карпова
Транспорт

Tesla запустила серийное производство электрофур Semi — на семь лет позже, чем анонсировала

За это время изменился дизайн Semi, а компания-конкурент Nikola обанкротилась.

Источник: Tesla
  • На заводе Tesla Gigafactory Nevada выпустили первый электрогрузовик Semi. Мощность предприятия рассчитана на 50 тысяч единиц в год.
  • Впервые автомобиль представили в 2017 году и планировали начать производить в 2019-м. Затем запуск переносили на 2020 и 2021 года. В 2022-м Tesla поставила первые экземпляры, собранные вручную, компании PepsiCo. Но массовое производство не запустила.
  • В феврале 2026 года Tesla объявила окончательные технические характеристики и цены. У Semi будет две комплектации: Standard Range с запасом хода 500 км по цене $260 тысяч и Long Range с запасом хода 810 км за $290 тысяч.
Илон Маск приезжает на презентацию за рулём Semi. 2017 год
Слева — фото 2022 года, справа — 2026-го. За это время изменился дизайн фар автомобиля и дверной механизм. Источник: Tesla
  • Semi выходит на рынок в условиях невысокой конкуренции, пишет издание Electrek. Электрогрузовики от Freightliner и Volvo поставляются в ограниченных количествах, по более высоким ценам ($300-$400 тысяч) и с меньшим запасом хода. Конкурирующая компания Nikola подала на банкротство в 2025 году.
