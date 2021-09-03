«Додо пицца» показала собственный электроскутер для доставки Статьи редакции
Пока его тестируют в Самаре.
Трёхколёсный электроскутер для «Додо пиццы» разработала совместно с франчайзи компании Дмитрием Трояном компания «Форвард» — она производит автоприцепы и спецавтомобили на базе шасси «ГАЗель-NEXT», «ГАЗон-NEXT» и «УРАЛ-NEXT».
Пока электроскутер тестируют в Самаре. Если тесты пройдут успешно, скутеры планируют внедрять во всей сети. «Во дворе каждой пиццерии будет зарядная станция, где их будут подзаряжать», — отметил директор по развитию сети Антон Кошелев.
Дальность пробега электроскутера на одном заряде — 40-50 км, максимальная скорость — 40 км/ч.
Лучше нормально пицуху научились готовить а то вся на один вкус фу бля
Арриву попробуй
Мексиканская получше будет....
Там ещё и тесто подозрительно упругое - не иначе как сою добавляют
Додо лучшая пицца в мире ты че парень
Дальности маловато, хотя бы 200км нужно
Зачем? У каждой пиццерии есть своя зона доставки т.к. там тайминг и дальше они просто не возят. Даже если это через дорогу от места, где проходит граница их зоны.
Один раз мне пиццу привезли на 40 минут позже и за это дали код на 35 см бесплатную пиццу. Если за 100 км возить будут, то купонов не напасутся :D
40км не хватит все равно
возможно, но там тоже нагрузка не линейная, так что в пиковые нагрузки можно подстраховаться пешими доставщиками, а в обычное показывать всем как они за экологию и т.д. )
Напряженный коктейль
От меня до Додо 4 км, туда-обратно — 8. Эт чьо 5 доставок и на пару-тройку часов аппарат в аут... Ваще нерентабельная ерунда. Любой чувак на бензине уделает по числу заказов бедолагу на этом недопепелаце
Да вот ужасно что они не возят, если живешь за городом. то о доставке пиццы можно только мечтать.
Да это ж "Муравей" в чехле.
Все верно, вариаций уже много. Так же можно обратиться к производителям напрямую и они могут для партии соорудить что-то подходящее именно вам лично.
электроскутер для доставки
"Вы можете не оплачивать заказ, если электроскутер разрядился не доехав до вас!"
Интересно, но спорно. Хватит ли одной зарядки на смену? Надо какой-то вариант со съёмными батареями, которые можно будет заряжать пока скутеры развозят пиццу.
Интересно, франчайзи по умолчанию обязанв будут купить эти скутера? Или дело добровольное
Вроде клёво, но по факту быстрее всех приезжают ребята на старых-добрых скутерах-полтинниках, ибо это лучший вариант для доставки сквозь пробки.
Конечно, на двух колёсах есть проблема в дождь доставлять, но в принципе есть скутеры с подобием крыши, но всё равно куда более компактные чем представленная поделка.
Противный Паша
Эта моторикша наверное еще и подогревать пиццу будет, и удобные отделения для курьера, напитки и прочее
Напряженный коктейль
еще и подогревать пиццу будет
С резвым чуваком на мопеде она даже в протёртом рюкзаке не успевает остыть)
Посмотрим что будет зимой.. Настоящее испытание
Напряженный коктейль
Я не понял что вы имели ввиду, но всё равно про зиму дельное замечание. Тут палка о двух концах выходит: аккумы-то сдыхать будут быстрее, но вот трёхколёсное чудо на гололедице явно надёжнее упомянутого мной полтинника.
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