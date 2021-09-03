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Транспорт
Евгения Евсеева

«Додо пицца» показала собственный электроскутер для доставки Статьи редакции

Пока его тестируют в Самаре.

35 35 комментариев
1717 просмотров

Трёхколёсный электроскутер для «Додо пиццы» разработала совместно с франчайзи компании Дмитрием Трояном компания «Форвард» — она производит автоприцепы и спецавтомобили на базе шасси «ГАЗель-NEXT», «ГАЗон-NEXT» и «УРАЛ-NEXT».

«Додо пицца»

Пока электроскутер тестируют в Самаре. Если тесты пройдут успешно, скутеры планируют внедрять во всей сети. «Во дворе каждой пиццерии будет зарядная станция, где их будут подзаряжать», — отметил директор по развитию сети Антон Кошелев.

Дальность пробега электроскутера на одном заряде — 40-50 км, максимальная скорость — 40 км/ч.

Скриншот из презентации
Панель для подзарядки Скриншот из презентации

#новость #додопицца

35 35 комментариев
15
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35 комментариев
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Стальной блик

0

Скоро у каждой рыгаловки будет по 3 модели скутеров на батарейках... 

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Стальной блик

Стальной
2

Блин, да ещё и у нас в Самаре...
Чем проверенный полигон (Воронеж) не угодил - то?! 

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Сергей

Стальной
0

Старая привычка, делать ответки западу, по воронежу. 

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Напряженный коктейль

Стальной
0

Мода, хуле

Ответить

venturi2009 venturi2009

–4

Лучше нормально пицуху научились готовить а то вся на один вкус фу бля

Ответить

Влад

venturi2009
0

Арриву попробуй

Ответить

Артём Мазанов

Влад
0

Мексиканская получше будет....

Ответить

Константин

Артём
1

додстер - ван лав :D

Ответить

Кирилл

venturi2009
0

Там ещё и тесто подозрительно упругое - не иначе как сою добавляют

Ответить

Влад

Кирилл
1

Соя это натуральный продукт, если она делает продукт вкуснее, в чем проблема?

Ответить

Холден Колфилд

venturi2009
0

Додо лучшая пицца в мире ты че парень

Ответить

Влад

Холден
0

Но все равно не нужно отрицать, что она за последние года стала хуже. Увы. Я за объективность.

Ответить

Холден Колфилд

Влад
0

А что сейчас в топе кто тогда?

Ответить

Mike Prokopenko

1

Дальности маловато, хотя бы 200км нужно

Ответить

Константин Шукалов

Mike
3

Зачем? У каждой пиццерии есть своя зона доставки т.к. там тайминг и дальше они просто не возят. Даже если это через дорогу от места, где проходит граница их зоны.

Один раз мне пиццу привезли на 40 минут позже и за это дали код на 35 см бесплатную пиццу. Если за 100 км возить будут, то купонов не напасутся :D 

Ответить

Mike Prokopenko

Константин
0

 40км не хватит все равно

Ответить

Константин

Mike
0

возможно, но там тоже нагрузка не линейная, так что в пиковые нагрузки можно подстраховаться пешими доставщиками, а в обычное показывать всем как они за экологию и т.д. )

Ответить

Напряженный коктейль

Константин
0

От меня до Додо 4 км, туда-обратно — 8. Эт чьо 5 доставок и на пару-тройку часов аппарат в аут... Ваще нерентабельная ерунда. Любой чувак на бензине уделает по числу заказов бедолагу на этом недопепелаце

Ответить

Сергей

Константин
0

Да вот ужасно что они не возят, если живешь за городом. то о доставке пиццы можно только мечтать. 

Ответить

Этнический браслет

Mike
0

Да, ведь ей еще и обратно надо вернуться. Т.е. пробег делим на 2

Ответить

Амбиент Музыкантов

1

Да это ж "Муравей" в чехле. 

Ответить

Иванка Сегодина

Амбиент
1

Все верно, вариаций уже много. Так же можно обратиться к производителям напрямую и они могут для партии соорудить что-то подходящее именно вам лично.

Купить грузовой электроскутер в Санкт-Петербурге…
Грузовые электроскутеры применяются для перевозки малых и средних грузов. Преимуществами перед…
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Vladimir Petrov

1

С дронами было интересней.

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Илья Ермушко

1

Электроскутеры  уже не помогут на Самаре, ни всей России...

Ответить

Илья Шишкунов

1

О, значит в меню появится пицца с фаршем 

Ответить

Тим Пазухин

0

ужас какой

Ответить

KSA

0

 электроскутер для доставки

"Вы можете не оплачивать заказ, если электроскутер разрядился не доехав до вас!"

Ответить

Евгений Дроздов

0

Интересно, но спорно. Хватит ли одной зарядки на смену? Надо какой-то вариант со съёмными батареями, которые можно будет заряжать пока скутеры развозят пиццу.

Ответить

Мурад Муртазалиев

0

Интересно, франчайзи по умолчанию обязанв будут купить эти скутера? Или дело добровольное

Ответить

Напряженный коктейль

0

Вроде клёво, но по факту быстрее всех приезжают ребята на старых-добрых скутерах-полтинниках, ибо это лучший вариант для доставки сквозь пробки.

Конечно, на двух колёсах есть проблема в дождь доставлять, но в принципе есть скутеры с подобием крыши, но всё равно куда более компактные чем представленная поделка.

Ответить

Противный Паша

Напряженный
0

Эта моторикша наверное еще и подогревать пиццу будет, и удобные отделения для курьера, напитки и прочее

Ответить

Напряженный коктейль

Противный
0

 еще и подогревать пиццу будет

С резвым чуваком на мопеде она даже в протёртом рюкзаке не успевает остыть)

Ответить

StepanCapusta

Напряженный
0

Посмотрим что будет зимой.. Настоящее испытание

Ответить

Напряженный коктейль

StepanCapusta
0

Я не понял что вы имели ввиду, но всё равно про зиму дельное замечание. Тут палка о двух концах выходит: аккумы-то сдыхать будут быстрее, но вот трёхколёсное чудо на гололедице явно надёжнее упомянутого мной полтинника.

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xxx xxx

0

Не будет эта штука переворачиваться на каждом повороте?

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«Додо пицца» показала собственный электроскутер для доставки Статьи редакции

Пока его тестируют в Самаре.

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