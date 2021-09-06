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Транспорт
Маша Цепелева

Volkswagen и Argo AI представили беспилотный микроавтобус с системой предсказания действий пешеходов и водителей Статьи редакции

Тестирование прототипа началось в Германии и США.

  • В системе распознавания окружающей среды микроавтобуса ID Buzz AD — шесть лидаров, 11 радаров и 14 камер, сообщает TechCrunch. Он может обнаружить препятствие на расстоянии 400 м, следить за окружением на 360° и предсказывать действия пешеходов, велосипедистов и машин.
  • Испытания прототипа уже начались в центре разработок Argo в Германии и США, и на закрытом поле площадью 9 га (90 тысяч м²) рядом с аэропортом Мюнхена.
  • В 2025 году Volkswagen запустит коммерческий общественный транспорт на базе ID Buzz в Гамбурге.
  • Компания впервые представила концепт ID Buzz в 2017 году.
  • В июле 2021 года Argo AI и Ford объявили о запуске не менее 1000 беспилотных такси Lyft за пять лет в Майами и Остине.
  • В июле 2020 года Argo AI получила оценку в $7,5 млрд после закрытия раунда инвестиций VW Group на $2,6 млрд.
ID Buzz AD Volkswagen

#новость #volkswagen

708 просмотров
17 17 комментариев
2
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17 комментариев
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Candy Blue

2

"6 лидаров, 11 радаров и 14 камер" – не жирно ли?

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Илья Шишкунов

Candy
1

Примерно на уровне парктроника в современном автомобиле 

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Илья Шишкунов

0

Мусор абсолютный, там, где предсказать легко - сработает и обычная система, если что-то экстренное, то сработают экстренные системы, которые есть, к примеру, у Вольво, но нет у Фольксвагена. 
Если же речь про предотвращение неочевидных ситуаций, то вероятность событий слишком случайная, чтобы шла речь о предсказании, современные машины даже кратчайший путь до места имея спутниковую навигацию предсказать не могут, а тут на риски руку подняли. 
Ага, так и вижу, как страховая компания покрывает все ситуации, которые произошли вне предсказаний или же не произошли бы, если бы не ошибка в расчетах системы. 
Да? А вот зер бы там, а значит это всё так и останется пустой болтовней. 

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Ar AbduRashid

Илья
1

Может они экстрасенса в багажнике прячут с проводами в мозг 😁

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Илья Шишкунов

Ar
1

Психонавты вторые недавно вышли, может они вдохновились 

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Организационный историк

Ar
0

https://cs.pikabu.ru/post_img/2013/09/29/11/1380480836_375725120.jpg

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Io Eau

Илья
0

если посмотреть примерно что в "мозгах" таких систем, то зоны на дорожном полотне как бы "лочатся". Красные зоны - занятые от прогнозирования приближающихся объектов, с учетом их скорости, траектории и распознования типа объекта, зеленые зоны - свободное дорожное полотно.

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Yar

Илья
0

М - маркетинг

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Антон Штадлер

0

В июле 2021 года Argo AI и Ford объявили о запуске не менее 1000 беспилотных такси Lyft за пять лет в Майами и Остине

Почему они все оперируют 1000? Не 500, 900 или 5000, а 1000? Есть в этом какой-то сакральный смысл?😂

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One Geek

Антон
0

Во всесоюзной ведической энциклопедии имени двенадцатого съезда оленеводов Франции, 1000 обозначалась буквой "аз", что в современной метрической системе соответствует четному составному четырехзначному числу. Наверно, причина в этом, но она для меня пока тоже сокрыта под тенью листвы тысячелетнего тополя.

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Организационный историк

Антон
0

Удобнее, конечно, мерять в дохуях, но народ пока не созрел -) 

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Иван Куракин

0

Очень интересно, на чем будет основано предсказание действий пешеходов и велосипедистов?

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One Geek

Иван
0

Говорят, привлекли ведущих астрологов ютьюба. Но это не точно.

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Аркадий Дорога

0

"шесть лидаров, 11 радаров и 14 камер" - wtf?!?!
Кожаные мешки обходятся одним девайсом с двумя био-камерами, с подводкой к дву-нудному кластеру ИИ. Возможна комплектация подвижными ножками - растопырками и кастомизация внешней панели.

Вот фото концептуального MVP: 
 - нагрузочное тестирование в процессе рескина 
 - концепт ножек-держателей 

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Artem Petrenkov

Аркадий
0

комплектация подвижными ножками - растопырками

гинекологическое кресло?

Ответить

Уличный холод

0

Похоже на маршрутки обычные

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One Geek

Уличный
0

"У светофора остановите", - так уже не скажешь этой бездушной машине.

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