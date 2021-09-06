Volkswagen и Argo AI представили беспилотный микроавтобус с системой предсказания действий пешеходов и водителей Статьи редакции
Тестирование прототипа началось в Германии и США.
- В системе распознавания окружающей среды микроавтобуса ID Buzz AD — шесть лидаров, 11 радаров и 14 камер, сообщает TechCrunch. Он может обнаружить препятствие на расстоянии 400 м, следить за окружением на 360° и предсказывать действия пешеходов, велосипедистов и машин.
- Испытания прототипа уже начались в центре разработок Argo в Германии и США, и на закрытом поле площадью 9 га (90 тысяч м²) рядом с аэропортом Мюнхена.
- В 2025 году Volkswagen запустит коммерческий общественный транспорт на базе ID Buzz в Гамбурге.
- Компания впервые представила концепт ID Buzz в 2017 году.
- В июле 2021 года Argo AI и Ford объявили о запуске не менее 1000 беспилотных такси Lyft за пять лет в Майами и Остине.
- В июле 2020 года Argo AI получила оценку в $7,5 млрд после закрытия раунда инвестиций VW Group на $2,6 млрд.
"6 лидаров, 11 радаров и 14 камер" – не жирно ли?
Мусор абсолютный, там, где предсказать легко - сработает и обычная система, если что-то экстренное, то сработают экстренные системы, которые есть, к примеру, у Вольво, но нет у Фольксвагена.
Если же речь про предотвращение неочевидных ситуаций, то вероятность событий слишком случайная, чтобы шла речь о предсказании, современные машины даже кратчайший путь до места имея спутниковую навигацию предсказать не могут, а тут на риски руку подняли.
Ага, так и вижу, как страховая компания покрывает все ситуации, которые произошли вне предсказаний или же не произошли бы, если бы не ошибка в расчетах системы.
Да? А вот зер бы там, а значит это всё так и останется пустой болтовней.
Может они экстрасенса в багажнике прячут с проводами в мозг 😁
Организационный историк
В июле 2021 года Argo AI и Ford объявили о запуске не менее 1000 беспилотных такси Lyft за пять лет в Майами и Остине
Почему они все оперируют 1000? Не 500, 900 или 5000, а 1000? Есть в этом какой-то сакральный смысл?😂
Во всесоюзной ведической энциклопедии имени двенадцатого съезда оленеводов Франции, 1000 обозначалась буквой "аз", что в современной метрической системе соответствует четному составному четырехзначному числу. Наверно, причина в этом, но она для меня пока тоже сокрыта под тенью листвы тысячелетнего тополя.
Организационный историк
Удобнее, конечно, мерять в дохуях, но народ пока не созрел -)
Очень интересно, на чем будет основано предсказание действий пешеходов и велосипедистов?
"шесть лидаров, 11 радаров и 14 камер" - wtf?!?!
Кожаные мешки обходятся одним девайсом с двумя био-камерами, с подводкой к дву-нудному кластеру ИИ. Возможна комплектация подвижными ножками - растопырками и кастомизация внешней панели.
Вот фото концептуального MVP:
- нагрузочное тестирование в процессе рескина
- концепт ножек-держателей
комплектация подвижными ножками - растопырками
гинекологическое кресло?
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