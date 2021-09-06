Mercedes-Benz представил концепт электрического «гелендвагена» EQG и другие модели электромобилей Статьи редакции
Деталей о них мало.
Mercedes-Benz представил концепты на проходящей в Мюнхене конференции IAA Mobility 2021, пишет TechCrunch.
Concept EQG
Электрическая версия внедорожника G-Class. Характеристики электромобиля Mercedes-Benz не раскрывает.
Mercedes-Maybach
Электрическая версия Mercedes-Maybach. Технические характеристики не разглашаются. По словам автопроизводителя, модель близка к началу серийного производства.
Mercedes-Benz EQB
Производитель впервые показал EQB на автосалоне в Шанхае в апреле 2021 года. Кроссовер появится в США в 2022 году, а в Европе и Китае новый электромобиль будет доступен уже в конце 2021 года.
Mercedes-Benz EQE350
Электромобиль оснащён батареей на 90 кВт⋅ч, запас хода — около 410 миль или 660 км. EQE — это четвертый автомобиль автопроизводителя, который представят в 2021 году. Массовое производство начнётся в середине 2022 года.
Mercedes-AMG EQS
Спортивный электрический седан AMG EQS разгоняется от 0 до 100 км/ч за 3,4 секунды. Максимальная скорость — 250 км/час. В электромобиле используется блок батарей на 107,8 кВт⋅ч — это обеспечивает запас хода на одном заряде до 360 миль (580 км).
Чет по дизайну совсем в какую то Корею скатились. Имхо, сейчас, по дизайну номер 1 - BMW, 2 - AUDI ну и далее все остальное... Это если суперкары конечно же не учитывать.
Плюсую. Но как говорится "Пацаны, че солиднее: бэха пятерка или мерс ешка. Так-то бэха подобрее будет, внешка пожестче. А у ешки салон пушечный, в салоне же больше времени проводим". Вот так и сиди, выбирай)
Салон в бехе максимально аскетичный, согласен. Но может это и правильно, ничего не отвлекает, когда ты драйвишь. А вот экстерьер важен, идешь к машинке и наслаждаешься видом, настроение приподнимается :)
Уж на что я не люблю ломучие бренды, но да, бмв збс. Ну и Рейндж роверы ок
Гелик, конечно, в полный пиздец превратился
Он и был
Да не, был на любителя просто. А щас Тойота какая-то обычная
Такое ощущение, что в отделе дизайна у них диверсанты работают... стиль будто из 2000х
Так сложно взять внешку оригинального G-Wagen и поменять начинку...
Да гелик ладно, хотя эти цыганские лампочки в круг это жесть, остальные модели явно для китайского рынка
Но из изначального говно-дизайна можно же прийти к симпатичному. X-trail вон, например.
Форд Бронко, Мустанг,Додж Чарджер,Челленджер, Порше 911 и ещё много моделей авто с сохранением тех классических форм в актуальном виде, последнюю модель авто можно вспомнить обновлённый Land Rover Devender, прямой аналог Gwagon который долго не обновлялся и выглядел как квадрат полный собрат Mercedes G.
G-Wagen это уазик в красивом корпусе.
Не очень то и красивом) Квадратный сундук с диким мотором
Зато не обмылок
Тогда ждем E-Uazik
Зачем ждать
Электромобиль «УАЗ Хантер»
G-Wagen изначально это и есть австро-немецкий уазик - разрабатывался совместно с австрийской конторой Steyr-Daimler-Puch и до сих пор выпускается на их заводе, а Пух эта - разработчик и производитель оружия и спецтехники для армии:
В 1972 году концерн Daimler-Benz подписал соглашение с австрийской фирмой Steyr-Daimler-Puch – своим главным европейским конкурентом по выпуску полноприводной грузовой спецтехники – о совместной разработке легкового вездехода. ...от автомобиля требовалась простота в производстве – на тот случай, если понадобится организовать сборку в технически отсталых странах, и ремонтопригодность, иначе его не станут брать ни армия, ни спецслужбы.
А точно запаска должна быть квадратной?
Ребята на 2й фото не похожи на среднестатистического владельца Гелика
Владелец ещё в машине! Только тормознул!
А эти двое просто ещё не успели начать молиться!
Отличный Honqqi я считаю
Продаёте?
Блин чето Гелик зализанный стал что ли? Или мне кажется? Чето не красиво как-то
В таком даже за серьёзного авторитета тебя принимать перестанут!
Будешь на туриста обычного похож.
Главное, что электро.
Года через 3 в мире должна продаваться четверть машин без жидкого топлива.
Чет смотрю и ржу. Гелик может стоить хоть 50млн, может быть оснащен электродвигателями и всеми мыслимыми электрическими свистоперделками, может иметь обтекаемые формы (если такой термин вообще применим к форм-фактору чемодана) но РУЧКИ ДВЕРЕЙ — все равно будут как в батином уазике. Преемственность, мать ее.))
Камрады, я всегда топил за прогресс, но внешне новые автомобили выглядят как унылое говно, лучше бы старые дизайны возобновили с современными технологиями. Дизайну то пофиг в каком веке существовать.
Подождем, может просто период переходный.
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Деталей о них мало.
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