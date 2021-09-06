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Транспорт
Евгения Евсеева

Mercedes-Benz представил концепт электрического «гелендвагена» EQG и другие модели электромобилей Статьи редакции

Деталей о них мало.

55 55 комментариев
2338 просмотров

Mercedes-Benz представил концепты на проходящей в Мюнхене конференции IAA Mobility 2021, пишет TechCrunch.

Concept EQG

Электрическая версия внедорожника G-Class. Характеристики электромобиля Mercedes-Benz не раскрывает.

Mercedes-Benz
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz

Mercedes-Maybach

Электрическая версия Mercedes-Maybach. Технические характеристики не разглашаются. По словам автопроизводителя, модель близка к началу серийного производства.

Mercedes-Benz
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz

Mercedes-Benz EQB

Производитель впервые показал EQB на автосалоне в Шанхае в апреле 2021 года. Кроссовер появится в США в 2022 году, а в Европе и Китае новый электромобиль будет доступен уже в конце 2021 года.

Mercedes-Benz
Mercedes-Benz

Mercedes-Benz EQE350

Электромобиль оснащён батареей на 90 кВт⋅ч, запас хода — около 410 миль или 660 км. EQE — это четвертый автомобиль автопроизводителя, который представят в 2021 году. Массовое производство начнётся в середине 2022 года.

Mercedes-Benz
Mercedes-Benz

Mercedes-AMG EQS

Спортивный электрический седан AMG EQS разгоняется от 0 до 100 км/ч за 3,4 секунды. Максимальная скорость — 250 км/час. В электромобиле используется блок батарей на 107,8 кВт⋅ч — это обеспечивает запас хода на одном заряде до 360 миль (580 км).

Mercedes-Benz
Mercedes-Benz

#новость #mercedesbenz

55 55 комментариев
24
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55 комментариев
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Pavel Pavel

12

Чет по дизайну совсем в какую то Корею скатились. Имхо, сейчас, по дизайну номер 1 - BMW,  2 - AUDI ну и далее все остальное... Это если суперкары конечно же не учитывать.

Ответить

Eugene Sanberg

Pavel
6

И тут из-за угла засопели ноздрями

Ответить

Денис Крепак

Pavel
2

Плюсую. Но как говорится "Пацаны, че солиднее: бэха пятерка или мерс ешка. Так-то бэха подобрее будет, внешка пожестче. А у ешки салон пушечный, в салоне же больше времени проводим". Вот так и сиди, выбирай)

Ответить

Pavel Pavel

Денис
0

Салон в бехе максимально аскетичный, согласен. Но может это и правильно, ничего не отвлекает, когда ты драйвишь. А вот экстерьер важен, идешь к машинке и наслаждаешься видом, настроение приподнимается :)

Ответить

БАБКА В ЗАСАДЕ

Pavel
0

Уж на что я не люблю ломучие бренды, но да, бмв збс. Ну и Рейндж роверы ок 

Ответить

Денис Крепак

11

Гелик, конечно, в полный пиздец превратился

Ответить

Sergey Ontime

Денис
9

Он и был

Ответить

БАБКА В ЗАСАДЕ

Sergey
3

Да не, был на любителя просто. А щас Тойота какая-то обычная

Ответить

Елизавета

БАБКА
–1

Ну, А в чём проблема с Тойотой?

Ответить

Для закладок

Sergey
0

Внешне был норм, а вот начинка мда.

Ответить

Елизавета Дроздова

Денис
1

В смысле превратился? То есть было лучше?

Ответить

Andrei Smirnovsky

6

Такое ощущение, что в отделе дизайна у них диверсанты работают... стиль будто из 2000х

Ответить

Для закладок

Andrei
2

Так сложно взять внешку оригинального G-Wagen и поменять начинку...

Ответить

Andrei Smirnovsky

Для
2

Да гелик ладно, хотя эти цыганские лампочки в круг это жесть, остальные модели явно для китайского рынка  

Ответить

Сергей Милосердов

Для
0

Но из изначального говно-дизайна можно же прийти к симпатичному. X-trail вон, например.

Ответить

Radna

Для
0

Форд Бронко, Мустанг,Додж Чарджер,Челленджер, Порше 911 и ещё много моделей авто с сохранением тех классических форм в актуальном виде, последнюю модель авто можно вспомнить обновлённый Land Rover Devender, прямой аналог Gwagon который долго не обновлялся и выглядел как квадрат полный собрат Mercedes G.

Ответить

Елизавета

Radna
0

Лучше конечно стало, но не намного. Мне дизайн аля лэнжровер тоже не заходит. 

Ответить

Анон Плиз

Andrei
1

Вот-вот)) Это же биодизайн? Который уже в конце нулевых считался зашкварным, а тут вдруг - у мерса в 2022+

Ответить

Rodeus

Анон
0

Это не биодизайн

Ответить

Анон Плиз

Rodeus
0

Почему нет (особенно, на последнем фото)? И что это тогда?)

Ответить

Елизавета Дроздова

Andrei
0

Так целевой аудитории такое как раз и заходит 

Ответить

Для закладок

5

G-Wagen это уазик в красивом корпусе.

Ответить

Антон Фомин

Для
2

Не очень то и красивом) Квадратный сундук с диким мотором

Ответить

Для закладок

Антон
0

Зато не обмылок

Ответить

Антон Фомин

Для
0

«обмылок» – это такой небрежный синоним слова «аэродинамичный»?

Ответить

Alex Hayes

Для
0

Тогда ждем E-Uazik

Ответить

Для закладок

Alex
2

Зачем ждать
Электромобиль «УАЗ Хантер»

Ответить

Для закладок

Для
1

На микроволновку похожа

Ответить

Alex Hayes

Для
0

Тема

Ответить

Алексей Карпов

Для
0

G-Wagen изначально это и есть австро-немецкий уазик - разрабатывался совместно с австрийской конторой Steyr-Daimler-Puch и до сих пор выпускается на их заводе, а Пух эта - разработчик и производитель оружия и спецтехники для армии:
В 1972 году концерн Daimler-Benz подписал соглашение с австрийской фирмой Steyr-Daimler-Puch – своим главным европейским конкурентом по выпуску полноприводной грузовой спецтехники – о совместной разработке легкового вездехода. ...от автомобиля требовалась простота в производстве – на тот случай, если понадобится организовать сборку в технически отсталых странах, и ремонтопригодность, иначе его не станут брать ни армия, ни спецслужбы.

Ответить

Первый Второй

4

А точно запаска должна быть квадратной?

Ответить

Игорь Рачук

Первый
1

Это запасная батарея)))

Ответить

Игорь Миронов

3

Ребята на 2й фото не похожи на среднестатистического владельца Гелика

Ответить

Игорь Песчанский

Игорь
1

Рендеры не для России просто)

Ответить

Игорь Рачук

Игорь
1

Владелец ещё в машине! Только тормознул! 
А эти двое просто ещё не успели начать молиться! 

Ответить

IO

2

Отличный Honqqi я считаю 

Ответить

KINCH

IO
0

Ага, выглядит как мешок от пылесоса. Я вообще хз что с дизайном последние 5 лет. Единственные, кто преуспел, это Порше с 911 и тайканом

Ответить

Ilona Kravchenko

0

Красавчики 😍

Ответить

Yury Kotov

1

Продаёте?

Ответить

new_comment

Yury
2

Просто показываем.

Ответить

Rodeus

new_comment
0

Красивая

Ответить

Sasha Lander

0

Гелик конечно красава!!! 

Ответить

БАБКА В ЗАСАДЕ

0

Блин чето Гелик зализанный стал что ли? Или мне кажется? Чето не красиво как-то 

Ответить

Игорь Рачук

БАБКА
0

В таком даже за серьёзного авторитета тебя принимать перестанут! 
Будешь на туриста обычного похож. 

Ответить

Владимир Ларин

0

опять возвращаются к округлым формам. все циклично

Ответить

Make Luv

0

В концепте главное диски поуёбищнее. 

Ответить

Фиктивный Аккаунт

0

Главное, что электро.

Года через 3 в мире должна продаваться четверть машин без жидкого топлива.

Ответить

Dimm Debrov

0

Mercedes уже не торт)

Ответить

Bruce Robertson

0

Чет смотрю и ржу. Гелик может стоить хоть 50млн, может быть оснащен электродвигателями и всеми мыслимыми электрическими свистоперделками, может иметь обтекаемые формы (если такой термин вообще применим к форм-фактору чемодана) но РУЧКИ ДВЕРЕЙ — все равно будут как в батином уазике. Преемственность, мать ее.))

Ответить

Елизавета Дроздова

0

Ну вообще выглядит не так уж плохо, в отличии от старых моделей. 

Ответить

David Shaner

0

Алиса потеряла миелофон на второй фотке. Госпади какое говнище. 

Ответить

KINCH

0

Камрады, я всегда топил за прогресс, но внешне новые автомобили выглядят как унылое говно, лучше бы старые дизайны возобновили с современными технологиями. Дизайну то пофиг в каком веке существовать.

Подождем, может просто период переходный.

Ответить

Denis Novikov

0

Коричневый по форме как калина

Ответить

Eugeneer

0

Все! Больше не мечтаю даже о такой машине! Как можно мечтать о таком Г.

Ответить

Superposition

0

Электрический владелец электрического автомобиля

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