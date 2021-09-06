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Транспорт
Nazigul Jusupova

BMW представила концепт электромобиля, который можно полностью сдать на переработку Статьи редакции

У электромобиля будут легко отсоединяемые детали, напечатанный на 3D-принтере руль и цифровые дисплеи как снаружи, так и внутри салона.

11 11 комментариев
939 просмотров

Электромобиль, который компания планирует выпустить к 2040 году, представляет собой четырёхместный электромобиль, созданный на 100% из вторичных материалов и полностью полностью перерабатываемый.

BMW

Сейчас BMW использует при производстве автомобилей 30% переработанных материалов, а в дальнейшем компания планирует увеличить долю вторичного сырья до 50%.

BMW

В компании считают, что производство полностью перерабатываемых машин позволит сократить использование ценных ресурсов, к чему и стремится BMW Group.

BMW

Новый подход к созданию машины будущего предполагает сокращение некоторых материалов или отделки.

BMW

Так, производитель откажется от лакового покрытия, кожи и хрома в пользу материалов из биологически чистого сырья, некоторые инструменты объединит в интеллектуальную панель управления.

BMW
BMW

Цифровые дисплеи будут снаружи и внутри салона. Кроме того, машину можно перепроектировать при помощи легко отсоединяемых деталей, а руль будет напечатан на 3D-принтере из биоматериала.

BMW
BMW

#новости #bmw

11 11 комментариев
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Dmitry Kiselev

8

Передняя панель специально в виде скомканного целофанового пакета сделана?

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Амбиент Музыкантов

8

Автомобилестроение уверенными шагами идёт к этому:

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Дмитрий Пелипас

7

А зачем руль в 40 году? Там уже человеку вряд ли можно будет самому по городу рулить

Ответить

Covid 19

Дмитрий
3

В 40 году про этот концепт никто и не вспомнит.

Ответить

Артем Голендберг

Дмитрий
0

Согласен

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KINCH

Дмитрий
0

А зачем руль в 40 году?

Что бы со стула не упасть 

Ответить

Геннадий Горн

3

По ходу фото кузова Е34 будут за место иконок на торпеду лепить)

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Сергей

2

Такими темпами к 2100 году машины будут растворяться после первого дождя)))

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Алина Евсенкова

0

Кибертрак сильно изменился. 

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Raimond Vladimirov

0

Зелёный бумер :)

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Максим Митин

0

В пуше был заголовок не «сдать на переработку», а «полностью переработать», и я сразу представил перебор некробэхи в гараже

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