BMW представила концепт электромобиля, который можно полностью сдать на переработку Статьи редакции
У электромобиля будут легко отсоединяемые детали, напечатанный на 3D-принтере руль и цифровые дисплеи как снаружи, так и внутри салона.
Электромобиль, который компания планирует выпустить к 2040 году, представляет собой четырёхместный электромобиль, созданный на 100% из вторичных материалов и полностью полностью перерабатываемый.
Сейчас BMW использует при производстве автомобилей 30% переработанных материалов, а в дальнейшем компания планирует увеличить долю вторичного сырья до 50%.
В компании считают, что производство полностью перерабатываемых машин позволит сократить использование ценных ресурсов, к чему и стремится BMW Group.
Новый подход к созданию машины будущего предполагает сокращение некоторых материалов или отделки.
Так, производитель откажется от лакового покрытия, кожи и хрома в пользу материалов из биологически чистого сырья, некоторые инструменты объединит в интеллектуальную панель управления.
Цифровые дисплеи будут снаружи и внутри салона. Кроме того, машину можно перепроектировать при помощи легко отсоединяемых деталей, а руль будет напечатан на 3D-принтере из биоматериала.
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У электромобиля будут легко отсоединяемые детали, напечатанный на 3D-принтере руль и цифровые дисплеи как снаружи, так и внутри салона.
Деталей о них мало.