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Транспорт
Таня Боброва

Кикшеринги в России занялись переработкой непригодных самокатов и рассказали, когда и как это делается Статьи редакции

Российский рынок кикшеринга быстро растёт и уже превышает 100 тысяч устройств, и сервисы задумываются о том, что делать с отработавшими самокатами.

3 3 комментария
293 просмотров

Urent запустил программу экологически ответственной утилизации самокатов, рассказали vc.ru в компании. Непригодные для использования устройства будут утилизированы с помощью компании-партнёра — завода «Экотехпром».

Сервисам кикшеринга приходится обновлять парк из-за порчи, поломок и устаревания самокатов. Чаще всего их отдают на переработку партнёрам. При этом российский рынок уже превышает 100 тысяч устройств — и спрос растёт.

Самокаты Urent Urent

Когда сервисы обновляют парки

Намеренная порча или случайные поломки самокатов, которые не позволяют их отремонтировать, — одна из причин, по которой сервисы отправляют устройства на утилизацию. В августе неизвестные повредили солидолом почти 800 электросамокатов в Москве, но тогда устройства просто отмыли, говорят в Urent.

Другая причина обновления парка — устаревание моделей. В Urent рассказали, что в 2021 году запустили программу продажи самокатов франчайзи. В течение 1-2 сезонов сервис использует устройства, а после устаревания моделей, например, для городов-миллионников, ремонтирует самокаты и передаёт партнёрам в регионах.

Самокаты обычно служат несколько сезонов — Urent отправляет их на утилизацию после 3-5 сезонов, если они не подлежат ремонту. Средний срок службы самокатов сервиса lite от основателей каршеринга YouDrive — два года.

Первую партию электросамокатов Urent отправил на переработку весной 2021 года, а в общей сложности в этом сезоне утилизировал 565 самокатов и 323 аккумулятора.

Что делают с самокатами, которые вышли из обращения

Партнёр Urent — «Экотехпром», который занимается переработкой электронного и электрического оборудования. Предприятие разбирает все устройства на компоненты — отдельно металл, пластик и так далее, а затем сортирует их и измельчает.

Пластик в дальнейшем перерабатывается на заводе «Экопласт», лом печатных плат и цветных металлов — на заводе «Аурус». Всеми тремя предприятиями управляет корпорация «Экополис».

В lite также доверяют утилизацию профильным партнёрам: сервис снимает съёмные аккумуляторы, извлекает электротехническое оборудование, сортирует резину, пластик и металл, которые затем отправляют на переработку.

В Urent уточнили, что предприятие платит сервису «небольшие деньги» за сданные материалы, цена определяется за килограмм. lite передаёт материалы партнёрам, а партнёры утилизируют их безвозмездно.

У Whoosh ненужные самокаты пока хранятся на складе, всего к утилизации готовятся несколько тысяч устройств. «Мы понимаем всю важность этого вопроса и активно прорабатываем проект по утилизации. Сейчас компания находится в диалоге с представителями партнёров, готовых оказывать эту услугу», — отметили в пресс-службе.

В «Яндекс Go» говорят, что при выходе самокатов из строя будут стараться использовать максимальное количество деталей для ремонта ещё работающих устройств. Что касается батареи, специалисты будут пробовать разбирать и «оживлять» их. «Всё, что не оживляется и не пригодно для ремонта будем утилизировать максимально экологично, насколько позволит рынок», — добавили в сервисе.

Сколько сейчас самокатов в России

Российский рынок кикшеринга быстро растёт: если в начале 2020 года в сервисах проката было не более 10 тысяч электросамокатов, то весной 2021-го их число выросло до 85 тысяч и может за сезон превысить 100 тысяч.

Половину рынка по величине парка занимает Urent, у которого 60 тысяч самокатов, ещё 40 тысяч у Whoosh, рассказали в компаниях. «Яндекс Go» запустил аренду электросамокатов в Москве в начале июля 2021 года, сейчас в его парке их «несколько тысяч».

Однако спрос всё равно превышает предложение, отмечал гендиректор Urent Николай Богатищев в разговоре с «Коммерсантом». По его словам, общее количество клиентов кикшеринга за первое полугодие выросло в пять раз и превысило 10 млн.

При этом объём рынка в России в 2021 году вырастет до 10 млрд рублей против 3 млрд рублей в 2020 году, оценивал издатель «Трушеринга» Юрий Николаев. Инвестор сервиса Urent Андрей Азаров также давал оценку 10 млрд рублей в 2021 году против 2 млрд рублей годом ранее.

#urent #whoosh #яндексgo #lite #электросамокаты

3 3 комментария
5
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3 комментария
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Клинический жар

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А как утилизируют аккумуляторы ? Или в землю закапывают ?

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Volshebniy Chelovek

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Придприятие 🤔

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Здоровый хичхакер

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я не знаю, но мне вообще кажутся все эти прокаты убыточной фигней какой-то...

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