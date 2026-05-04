Фанаты американского лоукостера Spirit Airlines решили собрать деньги на его выкуп — он закрылся из-за отсутствия финансовой поддержки

Проблемы у компании были и раньше, но их усугубил кризис топлива, возникший из-за конфликта на Ближнем Востоке. Источник: Ethan Miller / Getty ImagesАмериканская бюджетная Spirit Airlines прекратила работу, отменив все рейсы и закрыв службу поддержки, 1 мая 2026 года, не сумев получить финансирование от государства и кредиторов. Клиентам вернули деньги, но им пришлось покупать новые билеты у других перевозчиков по большей цене.Spirit Airlines — крупнейший американский лоукостер, основанный ещё в 1964 году как грузовая авиакомпания. Пассажирские перевозки он начала в 1980-х, а «пика успеха» достиг в 2010-х. Пассажиров он привлекал «пустыми тарифами» — все услуги, начиная от ручной клади, оплачивалось дополнительно, а стоимость билета была «минимальной».Проблемы у авиакомпании были и раньше, отмечает CNBC: накануне закрытия она пыталась выйти из второго для неё банкротства. Последний раз перевозчик получал прибыль в 2019 году, а после фиксировал лишь убытки. Ситуацию усугубили рост цен на авиатопливо и «другие факторы», отметили в Spirit Airlines.Среди них издание называет конкуренцию с более крупными авиакомпаниями, «стремительно растущие» расходы на обслуживание рейсов, неудачную сделку по слиянию с JetBlue Airways в 2022 году, а также проблемы с двигателями у самолётов, из-за которых пришлось часть из них вывести из эксплуатации.Сбор денег на выкуп авиакомпании запустил её «фанат» — актёр озвучивания Хантер Петерсон, пишет Business Insider. Он назвал инициативу Spirit 2.0 и призвал людей объединиться, чтобы выкупить Spirit Airlines «до того, как это сделают более крупные инвесторы». Пока о таких планах никто не заявлял.Источник: скриншот Bisiness InsiderВ качестве примера Петерсон приводит американскую футбольную команду Green Bay Packers' — она принадлежит около 538,9 тысячи акционерам.Подать необязывающую заявку можно на сайте, реальные деньги переводить не нужно, достаточно указать желаемую сумму. Минимальный порог — $45.Всего Петерсон рассчитывает на около $1,7 млрд. На момент публикации есть около 124 тысячи заявителей, готовых в сумме вложить $88 млн.Количество заявителей, общая сумма, которую они готовы вложить, и средний размер платежа. Источник: скриншот vc.ru