Стоимость акций Xiaomi увеличилась на 6% на фоне роста продаж автомобилей — с начала 2026 года компания поставила 109 тысяч машин

В марте 2026-го Xiaomi представила обновлённый седан SU7. Источник: BloombergНа старте торгов 4 мая 2026 года акции Xiaomi росли на 11%, пишет South China Morning Post. К 11:18 мск рост бумаг компании снизился до 6,6%. Акции компании дорожали на фоне данных о росте продаж электромобилей Xiaomi, отмечает издание.В апреле 2026-го китайский производитель продал более 30 тысяч электромобилей — по сравнению с мартом рост составил 50%. Всего за четыре первых месяца 2026 года Xiaomi продала около 109 тысяч машин — на 11% больше, чем за аналогичный период 2025 года.На рост больше всего повлияли продажи флагманского седана SU7, обновлённую версию которого представили в марте 2026-го. Базовая версия автомобиля стоит от 219,9 тысячи юаней (около 2,4 млн рублей по курсу ЦБ на 4 мая 2026 года).Xiaomi планировала продать 550 тысяч электромобилей в 2026 году, отмечает SCMP. Чтобы добиться этого, ей нужно до конца 2026 года продавать больше 55 тысяч машин в месяц.Аналитики считают, что выручка Xiaomi по итогам первого квартала 2026 года снизится на 13% год к году из-за падения поставок смартфонов — этот сегмент остаётся для компании основным.Таня Боброва